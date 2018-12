Stiri pe aceeasi tema

- Andorra, Monaco si Bahrain se numara printre tarile cu cel mai mare numar de turisti pe cap de locuitor, potrivit unei analize realizate de Priceonomics pe baza datelor furnizate de Banca Mondiala.

- Te aștepți ca Romania sa nu prea fie in topuri. Mai ales in unele la scara mare. Totuși, e unul in care ne poziționam excelent. Iata ce se produce excelent in Romania. Romania va prelua anul acesta de la Franța coroana pentru cel mai mare producator european de porumb, potrivit unei estimari a Asociatiei…

- (foto: Gibraltar Chronicle) Gibraltar inseamna, la pas, vreo 5 kilometri in lungime si cel mult 1.500 de metri latime. O frontiera terestra de un kilometru separa o stanca, cu un platou scos din apele marii, de teritoriul Spaniei. Stanca Gibraltarului, locuita de aproape 35.ooo de oameni, este al treilea…

- Țara cu cele mai mari vanzari de pesticide este Spania, urmata de Italia și Franța. Romania ocupa un, deloc onorant, loc 5 in aceasta statistica. Cele mai semnificative vanzari de pesticide in 2016 in Uniunea Europeana s-au inregistrat in Spania, Franta, Italia si Germania (79% din total), ele fiind…

- Cele mai vizitate destinatii de vacanta ale turistilor pentru vara 2018 au fost Turcia, Grecia si Spania, ale caror vanzari au crescut cu 25% in primele noua luni, cu preturi ale pachetelor charter pornind de la 650 de euro/persoana, au declarat luni repezentantii agentiei de turism Paralela 45.

- Observatorul Fotbalului a facut un studiu amanuntit asupra loturilor echipelor din Europa si a alcatuit topul celor mai tinere, dar si al celor mai varstnice folosite in acest sezon, din vara, mai exact 1 iulie, si pana la sfarsitul lui septembrie, informeaza mediafax. La capitolul granzilor,…

- Mai multi politicieni europeni, printre care si Dacian Ciolos, presedintele Miscarii Romania Impreuna, au lansat un nou proiect care isi propune sa-i mobilizeze pe cetateni impotriva populistilor care par sa castige tot mai mult teren pe batranul continent. "Sa trezim Europa!", este sloganul…

- Lucrarile unui simpozion international privind limba si cultura romana in perioada celor o suta de ani de la Marea Unire din 1918 si pana in prezent debuteaza miercuri la Iasi, in organizarea Institutului de Filologie Romana "A. Philippide" - Filiala din Iasi a Academiei Romane si Asociatiei Culturale…