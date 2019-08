Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat luni ca s-ar putea intalni in urmatoarele cateva saptamani cu omologul sau iranian, Hassan Rouhani, informeaza DPA. "Cred ca vrea sa ne intalnim", a declarat Trump la conferinta de presa de la finalul summitului G7 de la Biarritz. El a adaugat ca…

- Ministrul afacerilor externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif (foto), a sosit duminica intr-o vizita-surpriza la summitul G7, scrie Agerpres. El a aterizat la Biarritz (sud-vestul Frantei) la cateva ore dupa ce majoritatea liderilor participanți la summit l-a mandatat pe presedintele francez Emmanuel…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a criticat, joi seara, pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, afirmand ca acesta transmite "semnale contradictorii" Iranului, in contextul crizei referitoare la programul nuclear iranian, potrivit Mediafax."Iranul are probleme financiare grave. Vor cu…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat din nou, marti, Iranul "sa aiba grija", în contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran din cauza activitatilor nucleare ale regimului iranian, potrivit Mediafax. "Iranul face multe lucruri rele si ar face bine sa aiba grija",…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, pe tema programului nuclear iranian. Cei doi lideri "au discutat despre eforturile in curs pentru a se asigura ca Iranul nu se doteaza cu arma nucleara si pentru a pune capat comportamentului destabilizator…

- Teheranul a anuntat ca a doborat o drona americana in spatiul sau aerian, acesta fiind cel mai recent episod din spirala tensiunilor dintre SUA si Iran. Trump ''a esuat'' in incercarea de a proteja ''doua interese vitale ale Americii in Orientul Mijlociu, care sunt impiedicarea Iranului sa…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut ca Iranul doreste sa negocieze; omologul sau francez, Emmanuel Macron, a insistat ca Parisul si Washingtonul au aceleasi obiective privind Teheranul, transmite...

- Ayatollahul Ali Khamenei a declarat marți ca Teheranul nu va fi "amagit" de propunerea președintelui american Donald Trump privind negocierile și nu va renunța la programul sau nuclear, relateaza Mediafax, citând cotidianul The New York Times. Tensiunile din relațiile între…