- Meteorologii au emis, luni, un cod galben de vant foarte puternic in zonele de munte. De marți seara, in aceleași regiuni, se vor intensifica și ninsorile. ANM prognozeaza ca, in urmatoarele doua saptamani, va fi o vreme rece, dar cu fluctuații de temperatura atat ziua cat și noaptea in timp ce va continua…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, marti si miercuri, vremea se raceste in cea mai mare parte a tari, iar valorile termice vor fi in jur de 3-4 grade la pranz, precizand ca la sfarsitul saptamanii se vor inregistra temperaturi de 9-10 grade Celsius in partea de Sud.“In…

- Vremea continua sa fie geroasa in acest weekend, mai ales noaptea si in jumatatea de est a tarii. Ninsorile nu vor mai fi insa semnificative, iar vantul va sufla cu putere doar pe crestele muntilor.

- METEO. Azi, vremea se va incalzi, iar temperaturile cresc chiar și cu 8 grade. Potrivit prognozei ANM, azi se incalzeste, dar o sa avem o zi mohorata, cu ninsori slabe in jumatatea vestica. Dimineata, prin Banat si Crisana se mentin conditiile de polei. In tinuturile estice va iesi soarele, iar maximele…

- Meteorologii au anunțat ca vor fi ninsori in aproape toata țara, iar vremea se va raci drastic. Temperaturile vor ajunge la -15 grade Celsius. Vremea va fi extrem de rece in urmatoarea perioada. reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat ca va ninge in aproape toate regiunile…

- CHIȘINAU, 4 dec – Sputnik. Se pare ca scapam de geruri, cel puțin pentru un timp. Vremea intra într-o perioada de încalzire ușoara, în schimb revin precipitațiile. © Sputnik / Osmatesco Vom avea zapada in perioada sarbatorilor de iarna? Ce anunța meteorologii Miercuri…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori și viscol pentru Capitala și alte 17 județe din sudul și sud-estul țarii. Totodata, in nordul, nord-estul și centrul țarii, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi de minus 10 grade Celsius. Astfel, potrivit meteorologilor,…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru saptamana 19-25 noiembrie. Se anunța recorduri de ninsori in luna noiembrie și ger extrem. Sunt prognozate zapezi insemnate cantitativ. Cele mai mari ninsori din sudul țarii, in luna noiembrie, din ultimii 20 de ani. Potrivit ANM, in saptamana 19-25 noiembrie, temperatura…