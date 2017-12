Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi mai rece decat in mod obisnuit, in special dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii, informeaza ANM. JOI Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va fi mai mult acoperit in nordul, centrul si partial in vestul tarii si va avea innorari trecatoare in rest. Va ninge slab in Maramures, local in Transilvania, jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane, pe arii restranse in Banat si doar cu totul izolat in celelalte…

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- Desi valorile termice vor fi in scadere, vremea se va mentine calda pentru aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 12 grade, iar cele minime intre -4 si 6 grade. Cerul va fi temporar noros.

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza meteo pentru miercuri și joi, 6 și 7 decembrie. MIERCURI In țara In primele ore ale zilei vor mai fi conditii de producere a poleiului. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, unde pe creste rafalele vor depasi 70…80 km/h,…

- ANM a realizat prognoza meteo pe regiuni geografice pentru umatoarele zece zile. RECOMANDARE: ANM avertizeaza! COD PORTOCALIU de ninsori și viscol! Cum va fi vremea la începutul saptamânii MUNTENIA În primele doua zile ale intervalului, temperatura aerului va fi…

- Vremea in urmatoarele doua saptamani. Ce ne asteapta din punct de vedere termic Potrivit prognozei meteo publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 27 noiembrie - 10 decembrie, vremea va deveni din ce in ce mai rece, in urmatoarele doua saptamani, in majoritatea…

- Documente atasate: Prognoza meteo pentru zilele urmatoare MUNTENIA In primele doua zile ale intervalului, temperatura aerului va fi in scadere pana la valori ale maximelor, in medie regionala, ce se vor situa in jurul a 5 grade. Minimele termice vor fi in scadere pana spre mijlocul acestei…

- Prognoza meteo pentru intervalul 24-26 noiembrie arata ca temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal in acesta perioada. Vremea se va mentine calda in sudul si sud-estul tarii, dar in restul teritoriului se va raci usor fata de ziua precedenta, informeaza ANM. Prognoza meteo pentru intervalul…

- Va mai ninge la munte si in nordul Moldovei, iar in Crisana, Transilvania si Maramures vor fi mai ales ploi. Norii vor fi prezenti si in celelalte regiuni. Vantul va continua sa fie intens pe creste, dar si prin extremitatile sud-vestice si sudice ale tarii.

- In Banat, valorile de temperatura vor fi apropiate de normele perioadei la inceputul intervalului de prognoza, cand se vor inregistra medii termice regionale in jurul a 7 grade ziua și 0 grade noaptea, apoi se va incalzi ușor și treptat. Astfel, intre 23 și 26 noiembrie vremea va deveni calda, cu…

- Vremea se racește in urmatoarele zile, dupa cum rezulta din prognoza meteo pentru perioada 18-20 noiembrie. Potrivit meteorologilor, doua cicloane vor strabate teritoriul Romaniei in acest week-end. Ciclonul Peter va aduce lapovița și ninsori in nordul țarii, in vreme ce un alt ciclon, botezat Numa,…

- Temperaturile scad si cu 10 grade fata de zilele anterioare. Vor fi ploi slabe sau burnița, local in vest, sud-vest si centru si izolat in rest. Miercuri, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul mediilor multianuale in cea mai mare parte a țarii.…

- PROGNOZA METEO. VREMEA IN BANAT In prima zi de prognoza vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu o medie a maximelor termice de 16 grade. In urmatoarele doua zile valorile termice diurne vor scadea cu aproximativ 7...8 grade, apoi, pana in data de 20 noiembrie nu vor mai…

- Vremea se schimba de marti, cand temperatura va inregistra o scadere fata de intervalul anterior, mai accentuat nord-estul tarii. Maximele se vor incadra intre 5…6 grade in nordul Moldovei si 17…18 grade in Lunca Dunarii, iar minimele vor fi cuprinse intre 0 si 10 grade. Temporar vor fi ploi slabe sau…

- ANM a dat publiciutații PROGNOZA METEO pentru 13 și 14 noiembrie, aceasta indicand ca vremea va fi mult mai calda decat media acestei perioade. PROGNOZA METEO pentru LUNI, 13 noiembrie – In regiunile vestice si nord-vestice cerul va fi noros, temporar va ploua, iar cantitatile de apa vor putea depasi,…

- Temperaturile vor deveni normale pentru data din calendar in urmatoarele zile, iar ploile isi vor face simtita prezenta in fiecare zi. Maximele vor cobori de la 16 grade, iar noptile si diminetile vor fi tot mai reci.

- Meteorologii au anuntat prognoza pentru perioada 6-19 noiembrie. Pe intreg intervalul de prognoza, variatiile termice vor fi spre scadere, usoara si treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime…

- ANM: PROGNOZA METEO, VREMEA IN BANAT Pe intreg intervalul de prognoza, variațiile termice vor fi spre scadere, ușoara și treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime vor fi de la 16 grade…

- In Banat, pe intreg intervalul de prognoza, variațiile termice vor fi spre scadere ușoara și treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime vor cobori de la 16 grade, in primele doua zile, pana…

- Vremea in regiunile sudice și de rasarit, innorarile vor persista in cea mai mare parte a zileii și, pe arii restranse, vor fi ploi slabe sau burnița, iar in zona Carpaților Meridionali și de Curbura, posibil, fulguieli spre seara. In restul teritoriului, cerul va fi variabil. Dimineata, in zonele…

- In regiunile sudice si de rasarit, innorarile vor persista, in cea mai mare parte a timpului si, pe arii restranse, vor fi ploi slabe sau burnita, iar in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, posibil, fulguieli, informeaza ANM. LUNI In restul teritoriului, cerul va fi variabil. Mai ales la inceputul…

- Luni, cerul va fi variabil si vor fi conditii de ceata, in special in zonele joase de relief din centru, sud si est. Vantul va sufla slab erat, cu unele intensificari la munte si in Banat. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 10 si 17 grade, iar cele minime intre -2 si 10 grade.

- Temperaturile relativ mari si absenta ploilor in cea mai mare parte a tarii fac din ziua de joi una perfecta de toamna, in care ar fi bine sa ne bucuram si de ceva timp petrecut in aer liber. Mai cu seama ca vineri va ploua in toata tara. Joi, va ploua in Transilvania si Maramures, insa va fi cald peste…

- Temperaturile din Romania o iau razna. Dupa ce vremea s-a racit considerabil in ultima perioada, vom avea parte și de o creștere neașteptata a mercurului din termometre, conform stirileprotv.ro.

- Vremea se va mentine rece, desi valorile termice vor fi usor mai ridicate decat cele din intervalul precedent. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 5 si 14 grade, iar minimele intre -3 si 6 grade.

- Meteorologii anunta ca vremea se va menține rece. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat. de joi, vremea se va incalzi ușor, insa, majoritatea valorilor termice se vor situa sub cele, climatologic, specifice perioadei. 01 noiembrie, ORA 08 – 02 noiembrie, ORA 08 Vremea se va menține…

- Valorile termice vor scadea in toata țara, iar intensificarile de vant vor determina amplificarea senzației de rece. In regiunile din vestul, centrul și nordul țarii pe arii extinse vor fi ploi moderate cantitativ, in timp ce in zonele montane vantul va sufla tare si va ninge viscolit. De miercuri valorile…

- Vremea in urmatoarele zile se va mentine neobisnuit de rece pentru aceasta perioada a anului. Procesul de racire va continua, aceasta resimtindu-se in special la valorile termice nocturne, informeaza ANM, potrivit Mediafax.LUNI, IN TARA: Temperaturile maxime se vor incadra intre 4 si…

- PROGNOZA METEO pentru perioada 27 – 29 octombrie indica ploi slabe cantitativ la sfarsit de saptamana. PROGNOZA METEO pentru perioada 27 – 29 octombrie, data publicitații de ANM, arata ca in vestul, nordul si centrul tarii cerul va fi mai mult noros si va ploua, in general slab cantitativ, cu precadere…

- Temperaturile vor scadea pana la aproape 13 grade Celsius, iar in ultimele zile ale lunii vom avea parte de ploi in toata tara, pe arii restranse fiind vorba de cantitati de apa insemnate.

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult noros in sud-vestul și sudul țarii, unde va mai ploua, iar local cantitatile de precipitatii vor depasi 10...15 l/mp si izolat 20 l/mp. In restul teritoriului, innorarile vor fi temporare iar ploile pe arii restranse. La altitudini mai mari de 1500 m…

- ”E greu sa spunem. Cu zece zile inainte, vom spune daca vom avea zapada. In 2014, pe 24 decembrie aveam peste 20 de grade, pe 25 deja se schimbase vremea, iar pe 29 cod roșu de viscol. Pe masura ce ne apropiem, in noiembrie vom actualiza informațiile pentru iarna, cand ne apropiem vom putea spune…

- Prognoza meteo pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 – 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, conform prognozei meteo…

- Potrivit prognozei ANM, valabila in intervalul 23 octombrie - 5 noiembrie, in Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi mai rece decat in mod normal la aceasta data, astfel incat media regionala a temperaturilor diurne va fi de aproximativ 13 grade Celsius. Totodata,…

- Prognoza ANM pentru urmatoarele doua saptamani. In primele zile ale intervalului, vremea va fi rece, iar ploile vor cuprinde treptat toata țara. Temperaturile vor mai crește incepand de miercuri. Inceputul lunii noiembrie aduce vreme mai rece, dar și precipitații. BANAT In primele zile ale intervalului…

- Dupa vremea anormal de calda pentru mijlocul lunii octombrie, vine frigul. Vremea va intra in proces de racire, incepand dinspre regiunile vestice, de unde vor incepe precipitatiile in noaptea de duminica spre luni.

- ANM a emis un cod galben de ploi, valabil de luni dimineata pana marti seara, in mare parte din tara. Tot de luni, de la ora 12.00, pana marti, la ora 18.00, va fi in vigoare un cod portocaliu de ploi in zonele deluroase si montane ale judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges si Dambovita. De asemenea,…

- Vin temperaturi de iarna dupa ce ne-am bucurat de vara din octombrie. De maine, intra in Romania un var de aer polar si va fi mai frig si cu 20 de grade Celsius. Temperaturile scad in toata tara.

- Temperaturile încep sa scada în toate regiunile. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari la munte și izolat în rest, îndeosebi în sud-estul teritoriului. PROGNOZA METEO ASTAZI. Vremea se va racori în toate regiunile. Cerul va avea înnorari…

- Weekendul acesta înca ne vom bucura de puțina caldura. Pentru astazi, sâmbata, 21 octombrie, se prevede cer parțial noros și +20 de grade. Noaptea vor fi 10 grade. În urmatoarele zile, vremea se racește considerabil. De marți vor cadea ploi și temperatura va ajunge la 12 grade…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE: Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte. Temperaturile minime se vor situa intre 5 si 15 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei, spre 0 grade. Pe arii restranse in regiunile nord-vestice si centrale…

- PROGNOZA METEO pentru 16 și 17 octombrie indica valori peste media normala a perioadei. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in zona inalta de munte, informeaza ANM. PROGNOZA METEO pentru 16 octombrie IN TARA Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- PROGNOZA METEO pentru perioada 9 – 22 octombrie indica valorile minime și maxime pentru toate regiunile țarii, estimarea fiind realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. PROGNOZA METEO pentru perioada 9 – 22 octombrie arata…

- Saptamana care urmeaza incepe cu o vreme rece in Alba, cu temperaturi minime negative la munte. Temperaturile vor incepe sa creasca spre weekend, ajungand sambata la valori de 19 – 20 de grade Celsius. Miercuri sunt așteptate averse in majoritatea zonelor din județ. La munte, la Oașa și Arieșeni, minimele…

- Prognoza meteo pentru weekendul 6-8 octombrie indica ninsori la munte și vreme mai rece decat in mod obișnuit. Prognoza meteo pentru weekendul 6-8 octombrie. ANM anunta ca vremea se va raci accentuat. La munte, in general, la inalțimi de peste 1500 m, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița și…

- Weekendul care vine ne indeamna sa stam in casa sau, in cazul in care ieșim, sa nu uitam sa ne luam umbrela, pentru ca se anunța averse. Temperaturile maximele nu vor trece de 15 – 16 grade Celsius. Minimele in zona de munte vor cobori pana la -1 grad Celsius, vineri și sambata, la Oașa. […]

- Cerul va avea innorari temporare si va ploua slab in mai multe regiuni. Joi, vremea se incalzeste usor in cea mai mare parte a tarii, insa de vineri temperaturile scad, cerul va fi mai mult noros si va ploua. PROGNOZA METEO LA NOAPTE: In jumatatea de nord-vest a tarii, cerul va avea innorari accentuate…

- Miercuri și joi, pe întregul teritoriu al României se așteapta ploi slabe, însoțite de vânt moderat, informeaza, marți, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Miercuri, temperaturile maxime se vor încadra între 14 si 24 de grade, cu cele mai ridicate…

- PROGNOZA METEO. VREMEA IN BANAT Regimul termic va fi apropiat de cel normal in aceasta perioada din an, pe intreg intervalul de prognoza. In prima saptamana, valorile diurne vor avea variații de la o zi la alta. Valorile nocturne vor fi mai ridicate la inceputul intervalului, apoi in scadere.…