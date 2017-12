Stiri pe aceeasi tema

- Marc Suss, șeful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a confirmat ca vom avea inca un SUV, mai mare decat Duster, dezvoltat in urmatorii ani de echipa Renault. Creșterea vanzarilor pe ...

- Saptamana aceasta, 390 de autospeciale au intrat in dotarea Politiei Romane. Autovehiculele au fost achizitionate in cadrul proiectului PolHumint si au fost repartizate la nivel national, urmand a fi folosite pentru activitatea operativa. In aceasta saptamana, 390 de autospeciale Dacia (24 Duster si…

- Polițiștii Serviciului Rutier Brașov au constatat in data de 18 decembrie, in jurul orei 5.00, producerea unui eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, in care a fost implicat un autoturism inmatriculat in Marea Britanie, pe DN 13. Un barbat de 45 ani, cetațean britanic, care a condus un autoturism…

- Darex Auto Suceava, unicul concesionar al marcilor Dacia, Renault si Nissan, a lansat joi, in cadrul unui eveniment special, noul Duster. In prezenta a numeroase oficialitati locale, parteneri, clienti si alti invitati, noul Duster a fost prezentat oficial pe piata suceveana, dar si pe cea din ...

- Muzeul Judetean Arges va fi gazda unei lansari de carte, aparținand autorului Cristian Cocea, director al Direcției Județene pentru Cultura Argeș. Lansarea volumului Aventura Canadiana – Povesti despre Dacia va avea loc marți, 12 decembrie, ora 15.00 in amfiteatru. Reprezentanții Muzeului Județean Argeș…

- In perioada 8 – 10 decembrie, showroom-urile Dacia din Romania ii așteapta pe toți cei care doresc sa descopere Noul Duster. Timp de trei zile, cei interesați vor avea posibilitatea de a testa noul model și de a afla detalii despre oferta completa de servicii asociate (finanțare și post vanzare).

- Un argentinian care si-a cumparat o Dacie 1310 veche a reusit sa transforme aceasta masina intr-un muscle car demn de toata lauda. S-au investit bani serioși in aceasta mașina. Și in eleronul ei de deltaplan. Apreciem in schimb conversia la patru prezoane pentru roți și lucrarea de tinichigerie și in…

- Mirela Vescan este unul dintre cei mai cunoscuti make-up artisti din Romania, un reper al unei lumi fascinante, care e intr-o continua evolutie, a avut parte de un inceput de saptamana de exceptie. S-a urcat intr-un taximetru cu care a mai mers acum patru ani si nu mica i-a fost surpriza cand soferul…

- Potrivit IGSU, in Mina Livezeni din judetul Hunedoara un miner a ramas prins sub un utilaj. Accidentul s-a produs in subteran si intervin salvatorii minieri. Un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul ISU Hunedoara se afla la suprafata pentru a asista victima, dupa recuperea acesteia…

- Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca echipajul SMURD a fost o chemat sa acorde primul ajutor in localitatea Ticveni la un barbat care a fost muscat de un mistret. Barbatul a fost gasit in stop cardiac. ”Barbatul are aproximativ…

- Surpriza de la inceputul weekendului vine de la Andra și Voltaj. „Nu doar de ziua mea" este o piesa noua cu un mesaj despre familie, fericire și lucrurile care conteaza cu adevarat in viața.

- Surpriza mare pentru ascultatorii Virgin Radio in dimineața asta: in direct din Amsterdam, prin telefon, am vorbit cu Felix De Laet. DJ-ul Belgian lanseaza astazi o noua piesa, “Crazy”, pe care am ascultat-o și ne-a dat pe spate. E o zi mare pentru Lost Frequencies pentru ca artistul iși lanseaza și…

- Un student român si-a imaginat, în urma cu câtiva ani, cum va arata cel mai futurist model de Dacia. El a fost botezat SHIFT, iar designul este, într-adevar, unul SF. Galeria Foto.

- Marius Sumudica, antrenorul echipei Kayserispor, este de parere ca Nicolae Stanciu nu ar putea sa joace la Fenerbahce, dupa ce s-a scris despre un eventual interes al turcilor pentru fotbalistul lui Anderlecht. Motivul este unul simplu: n-ar avea loc de vedetele de pe Sukru Saracoglu. …

- Un padurar din județul Prahova a fost prins, miercuri, furand zeci de trunchiuri de copac din padurea pe care trebuia sa o pazeasca de hoti. Surpriza oamenilor legii a fost sa constate ca silvicultorul avea tot ce-i trebuia pentru a nu fi prins: de la motoferastraie pana la mașina mare și carosata.…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman a semnat marti un parteneriat strategic cu BCR in valoare de peste 500.000 de euro pe an. Acest lucru se va intampla pana la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Noul sponsor s-a angajat sa sprijine in mod direct mai multe proiecte ale COSR, inclusiv Programul…

- Leo Messi inca n-a semnat prelungirea contractului cu FC Barcelona, iar presa catalana se teme ca starul argentinian va pleca liber in vara. Jurnalistul Toni Frieros a scris astazi in cotidianul Sport ca plecarea lui Messi de la Barcelona pare iminenta. De la 1 ianuarie, argentinianul poate semna…

- Capitanul echipei Hapoel Be'er Sheva, Elyaniv Barda, a fost resuscitat in aceasta dimineata la antrenamentul echipei, dupa ce si-a pierdut cunostinta, informeaza The Times of Israel. Atacantul adversarei FCSB a fost lovit in piept de o minge sutata de Michael Ohana. Barda a ramas intins…

- Ana Bogdan (115 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneuluide la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii de 115.000 dolari. Eleva lui Gabi Moraru a trecut cu 6-1, 6-2, dupa un meci de 60 de minuete, de thailandeza Chompoothip Jandakate (950 WTA), beneficiara unui wild-card. In faza…

- „Transportul a fost castigat in urma unei licitatii deschise organizata in data de 6 octombrie 2017, la care au participat si alti operatori de transport feroviar de marfa”, precizeaza transportatorul public feroviar. Potrivit CFR Marfa, derularea acestui transport va consolida veniturile…

- Grupul Renault, care detine marca Dacia, se pregateste pe ultima suta de metri pentru a lansa noul Duster pe piata franceza, iar pe Internet au aparut primele informatii cu privire la versiunile SUV-ului.

- O Dacie unica în lume este cea care poarta numele de cod D33. Masina a fost realizata în 1997 de designerii de la Idea Torino, uzina româneasca încercând sa caute un design modern pentru un model care sa-i urmeze

- Ne place sa vedem concepte inedite de automobile, dar Dacia EF-Vision 2050 duce lucrurile la nivelul urmator. Pare o nava spatiala numai buna de jocul Wipeout de pe PlayStation. Este Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Doar cateva zile ne despart de lansarea in vanzare a noii minuni tehnologice de la Apple: telefonul iPhone X, cel mai spectaculos produs al celor din Cupertino din ultimii ani. Este un nou prilej pentru bugetarii din fruntea instituțiilor publice din Alba, de a-și upgrada ”flota” de telefoane cu mar…

- O masina de politie a fost implicata, ieri, intr-un accident, pe Calea Republicii din Bacau. Conform martorilor oculari, un MCV al Politiei Rutiere, cu girofarurile in functiune, trecea pe Calea Republicii, cand, in dreptul statiei de benzina Socar, o Dacia albastra i-a iesit brusc in fata. Masina de…

- Detalii legate de pret inca nu au aparut, insa versiunea de top nu va trece de 20.000 de euro cu TVA, cel mai probabil. Cea mai importanta surpriza este faptul ca cele doua din mijloc vor avea aer conditionat in standard, iar cea de top climatizare automata.In prezent generatia actuala…

- Pusi in fata unei masini fara logo pe ea, expusa intr-un mall, britanicii casca ochii mari a surprindere atunci cand ii afla pretul, avand in vedere dotarile si calitatea perceputa a asamblarii din masina pe care tocmai au pipait-o. Habar n-au ca este masina din Romania cea mai urata de romani.…

- Primaria municipiului Constanta organizeaza astazi o conferinta de presa ce este sustinuta de primarul Decebal Fagadau. Printre temele ce vor fi abordate se numara: Lansarea aplicatiei de sesizari si reclamatii; Prezentarea sistemului de plata a parcarii prin sms; Sinteza de etapa a programului "Curatam…

- Primaria municipiului Constanta organizeaza maine, 13.10.2017, incepand cu ora 13.00, o conferinta de presa ce va fi sustinuta de primarul Decebal Fagadau. Printre temele ce vor fi abordate se numara: Lansarea aplicatiei de sesizari si reclamatii; Prezentarea sistemului de plata a parcarii prin sms;…

- Un șofer de TAXI a fost reținut de poliție pe o strada din Capitala, dupa ce se deplasa cu viteza excesiva. Mașina de model Dacia a fost stopata ieri seara de angajații Inspectoratului Național de Patrulare pentru verificari de rigoare.

- Dacia a rechemat in service 2.473 de masini Duster vandute pe piața din Romania pentru probleme la instalația electrica. Astfel, a fost identificata o problema de dimensionare a instalației electrice, fapt care poate genera fum sau funcționarea necorespunzatoare a airbag-ului frontal pentru șofer. “Dacia…

- Parteneriatul dintre Dacia si Nissan este unul mai productiv decat ar parea la prima vedere. Producatorul auto roman va apela la tehnologia japoneza care pune in functiune masinile electrice.

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat producerea unui accident rutier. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Din primele informatii, o masina marca Renault Megane a lovit din spate un autoturism marca Golf.Pasagera din masina lovita a fost transportata la spital. ...