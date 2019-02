Stiri pe aceeasi tema

- Desparțirea de Tuncay Ozturk a adus-o din nou in lumina reflectoarelor pe Andreea Marin. Dupa divorțul neașteptat aceasta a semnat cu Pro Tv, unde a participat la cateva producții, dar fara prea mult succes. Și problemele de santatate au ținut-o departe de micile ecrane, dar acum pare sa revina in prim…

- In cel de-al saselea sezon al show-ului „iUmor“ vor exista invitati speciali, printre acestia numarandu-se prezentatoarea TV Andreea Marin (44 de ani). Aceasta a povestit despre ceea ce inseamna pentru ea aparitia in cadrul emisiunii difuzate de Antena 1.

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au parte de o surpriza de proporții in cel de-al șaselea sezon iUmor, care va avea premiera sambata, 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, cand mai multe vedete vor urca pe scena și ii vor ironiza fara rețineri.

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire” de la Antena 3 un sondaj care arata intenția de vot, cu 90 de zile inainte de europarlamentare, potrivit Curs. Moldova PSD - 39% PNL -...

- Andreea Esca este cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania și unul dintre cei mai vechi oameni ai Pro Tv. Deși aceasta și-a incercat norocul și in business-uri proprii, nu a putut renunța niciodata la colaborarea cu Pro Tv, care practic a transformat-o intr-o vedeta de necontestata.

- Obișnuit cu scena ”iUmor” din ipostaza de invitat special, Dan Badea s-a alaturat in cel de-al șaselea sezon al emisiunii, difuzat in curand, la Antena 1, in calitate de co-prezentator, alaturi de Șerban Copoț. Chiar daca se cunosc de foarte mult timp, Dan Badea și Șerban Copoț nu au mai lucrat impreuna,…