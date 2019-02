Stiri pe aceeasi tema

- In cel de-al saselea sezon al show-ului „iUmor“ vor exista invitati speciali, printre acestia numarandu-se prezentatoarea TV Andreea Marin (44 de ani). Aceasta a povestit despre ceea ce inseamna pentru ea aparitia in cadrul emisiunii difuzate de Antena 1.

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au parte de o surpriza de proporții in cel de-al șaselea sezon iUmor, care va avea premiera sambata, 23 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1, cand mai multe vedete vor urca pe scena și ii vor ironiza fara rețineri.

- Tensiune mare la cea de-a treia ediție Asia Express- Drumul Elefantului, difuzata marți seara de Antena 1. Trei echipe au participat in cursa pentru ultima șansa, un traseu de misiuni prin Sri Lanka, ce le-a oferit vedetelor o ultima șansa de a demonstra ca merita sa ramana in competiție.

- Andreea Esca este cea mai cunoscuta prezentatoare de știri din Romania și unul dintre cei mai vechi oameni ai Pro Tv. Deși aceasta și-a incercat norocul și in business-uri proprii, nu a putut renunța niciodata la colaborarea cu Pro Tv, care practic a transformat-o intr-o vedeta de necontestata.

- Cursa prin Sri Lanka a continuat aseara, pe Antena 1, cu alte trei probe de foc, in care concurenții sezonului 2 Asia Express s-au intrecut intr-un traseu de 146 de kilometri pentru a-și pastra locul in competiție.

- Obișnuit cu scena ”iUmor” din ipostaza de invitat special, Dan Badea s-a alaturat in cel de-al șaselea sezon al emisiunii, difuzat in curand, la Antena 1, in calitate de co-prezentator, alaturi de Șerban Copoț. Chiar daca se cunosc de foarte mult timp, Dan Badea și Șerban Copoț nu au mai lucrat impreuna,…

- Surprize in aceasta saptamana in cea mai iubita emisiune de fashion din Romania, “Bravo, ai stil”!”. Fanilor show-ului prezentat de Ilinca Vandici li s-au pregatit noutati de maxima importanta, atat in ceea ce priveste componenta juriului, cat si a concurentelor. Odata cu eliminarea Mirelei din show,…

- Andreea Marin are 44 de ani și este intr-o forma de invidiat. Vedeta a dezvaluit tuturor cum reușește sa se mențina atat de optimista și cum a facut fața situațiilor complicate prin care a trecut. „Am 44 de ani, așa ca nu mai este timp de amanat. Vreau sa ma simt bine in pielea mea acum, nu la anul.…