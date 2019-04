Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Licu va fi delegat procuror general interimar de Secția pentru Procurori a CSM, pentru o perioada de doua luni, potrivit unor surse judiciare.Decizia a fost luata dupa ce președintele a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Augustin Lazar, ca urmare a pensionarii, incepand…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, joi, cererea de pensionare depusa de procurorul general Augustin Lazar, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM.Decizia va fi inaintata presedintelui Klaus Iohannis care urmeaza sa emita decretul de eliberare din functie…

- Pe pagina de Facebook a Ministerului Public a fost postat un mesaj al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, privind o serie de afirmatii false lansate in spatiul publicBiroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa…

- „Resping categoric afirmatiile nefondate lansate in spatiul public, in cursul zilei de azi, 2 aprilie 2019, de catre anumite persoane interesate, potrivit carora as fi facut politie politica. Aceasta dezinformare este contrazisa de adeverintele Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazar, aduce la cunoștința publicului faptul ca iși va depune candidatura in cadrul procedurii declanșate de ministrul justiției pentru selectarea procurorului in vederea efectuarii propunerii de numire…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins, joi seara, acuzatiile sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, conform carora ar fi creat obstacole in asigurarea bazei logistice si elaborarea organigramei acestei sectii. Augustin Lazar respinge aceste acuzatii, printr-un mesaj publicat…

- Augustin Lazar a tarnsmis vineri ca, in calitate de procuror general, "a exercitat atribuțiile de comunicare publica conform dispozițiilor legale in vigoare". Precizarile acestuia vin dupa ce Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi, anchetand și comunicatul…

- Surpriza la CSM - Adina Florea a luat nota maxima la interviul pentru Secția pentru anchetarea magistraților, anunța Antena3. De asemenea, s-au calificat Mihaiela Iorga Moraru, Marin Nicolae, Puiu Zarafina, Sorin Iașinovschi.Dan Andronic o torpileaza pe Kovesi dupa ce a fost pusa sub acuzare:…