Detalii noi ies la iveala! Chiar daca in cateva luni,milionarul Ion Țiriac schimba prefixul, inca are lipici la femei. Acesta a fost surprins in urma cu cateva zile in prezența unei femei. Puțini știu,insa, cu ce se ocupa aceasta și ce avere are de fapt. Citește AICI cu ce se ocupa femeia care l-a cucerit pe Ion Țiriac și ce avere are acesta!