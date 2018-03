Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia licentiata international, Newsweek, va fi lansata in Romania la jumatatea lunii aprilie. Revista va aparea atat in varianta print, cat si online. Societatea care va edita publicatia a fost recent infiintata, informeaza Pagina de Media. Potrivit Monitorului Oficial, este vorba de…

- Sabin Orcan, fostul director editorial al cotidianului Romania Libera, alaturi de Razvan Chiruta, fost redactor-sef al ziarului, si alti jurnalisti care au demisionat din echipa publicatiei vor lansa in luna aprilie o editie a revistei americane Newsweek in Romania.

- Fostul director editorial al ziarului Romania libera, Sabin Orcan, va lansa ediția in limba romana a publicației americane Newsweek, conform HotNews.ro. Echipa editoriala va avea aproape 20 de persoane, inclusiv colaboratori, iar printre ei se afla și foști jurnaliști de la Romania libera, ziarul controlat…

- Din informatiile detinute de News.ro, publicatia va aparea in online, dar si in print, saptamanal, in 64 de pagini, urmand sa acopere subiecte din toate domeniile de interes public si sa contina, intre altele, interviuri, reportaje si investigatii. Sediul redactiei se va afla in apropiere de Romexpo.…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Potrivit informațiilor aparute pe mai multe forumuri din Italia, operatorul Ernest Airlines va opera in aceasta vara zboruri din Nordul Italiei catre Romania. Destinațiile despre care se zvonește ca ar fi fost anunțate zilele trecute la BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano sunt: – Cuneo – Iași…

- Ryanair va inchide baza de la Timișoara, a anunțat compania intr-un comunicat de presa transmis, joi. Potrivit acestora doar doua curse vor mai ateriza pe aeroportul din vestul țarii, restul fiind anulate incepand cu data de 25 martie din cauza rezultatelor comerciale slabe. Compania aeriana low-cost…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- In Gara de Nord din București, evident cea mai mare din Romania, trenul investițiilor nu a mai oprit de mult. Cladirea prin care trec aproximativ 20.000 de calatori in fiecare zi este un adevarat pericol: crapaturi in pereți, infiltrații de apa, pericol de incendiu. Niciuna din aceste probleme nu le…

- Reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) organizatie care reuneste principalii investitori romani si straini care au afaceri in tara noastra, atrag atentia asupra necesitatii modernizarii si digitalizarii administratiei fiscale din Romania. Acestia au trimis in urma cu cateva zile…

- Grupul We Singing Colors lanseaza miercuri cel de-al doilea album, „Lone Learner”, printr-un concert care va avea loc in clubul Expirat din Bucuresti, incepand cu ora 21.00, scrie NEWS.RO.Citeste si: Sebastian Ghita RECUNOASTE: De ce a LIPSIT din sufrageria lui Oprea, in noaptea alegerilor…

- Olivier Rochon este sportivul nascut in Romania care reprezinta Canada la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Tanarul, in varsta de 28 de ani, a debutat vineri la competiția care are loc la Pyeongchang, unde spera sa obțina marea performanța la proba de schi acrobatic. Nascut la București din parinți…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Laurentiu-Teodor Mihai a cerut saptamana trecuta, in contextul schimbarii guvernului, eliberarea din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al CNAS, cu rang de secretar de stat, incepand cu data de 1 februarie. El fusese numit la sefia CNAS in data de 22 noiembrie 2017, printr-o…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declarație surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de creștere similara cu cea din țara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine…

- Primus Auto, cel mai mare dealer Volvo din Romania, a inaugurat noul sau showroom de langa București, care a fost refacut la standardele suedezilor in urma unei investiții de un milion de euro.

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Protestatarii vor porni in marș spre Parlament, pe traseul: sediile Avocatului Poporului, CCR si CAN. Protestul este anunțat pentru ora 18.00, dar zeci de protestatari din Capitala și din țara au ajuns inca de la orele pranzului in Piata Univesitatii din București, la fantana, pentru protestul 'Romania…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Venirea unei divizii a London Stock Exchange la Bucuresti este confirmata de surse din piata imobiliara, dar si din consultanta, insa negocierile actuale ii determina pe consultanti sa ofere putine informatii privind profilul joburilor cautate. London Stock Exchange are 4.000 de angajati si venituri…

- Catalin Chereches, primarul localitatii Baia Mare, a anuntat revenirea echipelor Minaur in prim-planul handbalului romanesc. Intr-o conferinta de presa maraton, de aproape 80 de minute, edilul-sef a anutat ca ”a venit momentul sa nu mai stau pe margine”, dar si obiectivele celor doua formatii de…

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. La polul opus este situatia…

- HARTA SALARIILOR din Romania. Clujul se apropie de Bucuresti 2.684 de lei net castiga in medie pe luna un clujean. Cu doar 335 de lei mai putin decat un bucurestean, insa cu 1.319 lei mai mult decat in teleorman, judetul de la coada clasamentului, in care romani au cele mai mici salarii. Angajatii…

- Angajatii din Bucuresti castiga, in medie, peste 3.000 de lei net pe luna, cu aproape 30% mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National…

- Nu-mi vine sa cred ca urmeaza sa aterizam, atunci cand avionul se apropie de pamantul Islandei, dupa ce lasa in urma marea… Aici coboram?! Un peisaj arid, alb-griuliu, fara pete de culoare, fara case, fara vreun semn ca vom poposi intr-o zona locuita. Pista de aterizare a aeroportului din…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…

- Clasa politica din Romania incearca sa dea o lovitura impresionanta din punct de vedere economic, dar și al imaginii. Guvernul Tudose incearca sa mute sediul Bursei de la Londra, la București.

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, sustine ca Guvernul Romaniei poarta discutii cu bursa de la Londra, una dintre cele mai mari din Europa, pentru deschiderea la Bucuresti a unui centru al companiei London Stock Exchange, operatorul pietei de capital britanice.…

- Guvernul Romaniei poarta discutii pentru o posibila relocare a bursei de la Londra la Bucuresti in contextul Brexit-ului, anunta ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer.

- Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, spune ca România ar putea fi locul unde se va muta bursa de la Londra, în contextul Brexit. “Am început negocierile cu ei de sase - opt luni de zile. Pot sa spun ca România a ajuns în…

- Ilan Laufer, Ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, sustine ca Guvernul României poarta discutii în vederea posibilei relocari a bursei de la Londra la Bucuresti în contextul Brexit-ului.

- Radu Duda și-a schimbat numele in Radu Al Romaniei. Ei bine, puțina lume știe ca, de șase ani, Radu Duda și-a schimbat numele in Radu Al Romaniei. Prima schimbare de nume a fost in 2001… “Duda Radu, cu domiciliul in București, calea Șerban Voda (…), sectorul 4, nascut la data de 7 iunie 1960 in Iași,…

- Procurorul militar Marian Lazar a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, stadiul cercetarilor in dosarul "Revolutiei". "A fost stabilita componenta comandamentului politico-militar care a preluat, in timp foarte scurt, dupa fuga presedintelui in exercitiu, puterea totala in Romania. Referitor la…

- Mii de romani s-au strans astazi, de la ora 10.00, in fața Palatului Regal din București pentru a participa la funeraliile regelui Mihai I. Gardurile ce imprejmuiesc cladirea sunt „imbracate” cu coroane de flori și mii de candele ard spre pomenirea ultimului monarh al Romaniei. Zona este impanzita de…

- Pe 2 septembrie, Robbie Williams, in varsta de 43 de ani, s-a simtit rau in timpul unui concert pe care il sustinea la Zurich. Ulterior, el si-a anulat cele doua concerte in Rusia care mai ramasesera din Heavy Entertainment Tour. Cantaretul a declarat intr-un interviu pentru BBC Radio 2 ca,…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat ca a distribuit 40% din energia electrica la nivel national si a furnizat energie catre 3,6 milioane de consumatori, peste 55% din energia electrica furnizata de companie clientilor de pe piata concurentiala…

- „Articolul 65 se modifica și va avea urmatorul cuprins: (1) Inspecția Judiciara este structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul București", precizeaza amendamentul asumat de ALDE, PSD și Asociația Magistraților din Romania (AMR).…

- Surpriza enorma in comisia speciala pentru legile justiției. Dupa dezbateri care au durat patru luni pe una dintre cele mai controversate propuneri de modificare a legislației, s-a decis menținerea Inspecției Judiciare in cadrul CSM.„Articolul 65 se modifica și va avea urmatorul cuprins:…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie.

- Mostenitorul coroanei britanice va veni in Romania, pentru Funeraliile Regelui Mihai. Printul Charles are o lunga relatie personala cu tara noastra, oferita nu doar de proprietatile sale din Transilvania, ci si de descendenta comuna. Fostul Suveran al Romaniei si Regina Elisabeta a II-a o au ca stra-strabunica…

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra. Compania nu stie exact cand va fi redeschis aeroportul…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Care este planul complet al acestei actiuni in forta si de ce rezultatul final va schimba cu totul sistemul jusitiei din Romania? Jurnalistii de la Hotnews.ro au realizat o sinteza a celor patru pasi pe care alianta PSD-ALDE, cu sustinere de la UDMR, intentioneaza sa-i faca, in pofida protestelor…

- Transportatorii amenința cu proteste masive daca nu se iau masuri impotriva pirateriei auto și a UBER Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie in Bucuresti si in toate marile orase din tara,…

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…

- Cu toate ca dreptul la educatie trebuie asigurat in mod gratuit, in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei UE, in practica lucrurile nu stau chiar asa. „O familie aloca 39 de lei lunar la fiecare 100 de lei cheltuiti din banii publici”, potrivit organizatiei „Salvati Copiii“. Aceasta,…