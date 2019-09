SURPRIZĂ! Beneficiu URIAȘ pentru o categorie de angajați Vești uriașe pentru o categorie de angajați din Romania! Aceștia primesc un nou ajutor financiar din partea statului. Potrivit proiectului aflat in dezbaterea Senatorilor, vor primi bani pentru... Citeste AICI cine sunt norocoșii care vor beneficia de ajutor financiar, dar și cum pot folosi banii...

Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a emis o serie de recomandari pentru cresterea gradului de siguranta a participantilor la trafic, printre care se numara si montarea de radare fixe in zonele intens circulate. Totodata, institutia recomanda introducerea in programa scolara a educatiei rutiere. „Avocatul…

- PNL a initiat un proiect legislativ in care propune acordarea unui ajutor financiar pentru unii parinti pentru a-si angaja o bona, transmite Agerpres. Familiile eligibile sunt cele care nu obțin venituri nete lunare mai mari de 3.500 de lei. "PNL sustine familia si cresterea natalitatii. Tocmai de aceea,…

- PNL a initiat un proiect legislativ în care propune acordarea unui ajutor financiar pentru unii parinti pentru a-si angaja o bona."PNL sustine familia si cresterea natalitatii. Tocmai de aceea, am initiat o propunere legislativa prin care urmarim sa încurajam acele familii care…

- Unul dintre cei mai mari producatori de haine din Romania, cu peste 200 de angajati si 71 de ani de existenta pe piata noastra, analizeaza posibilitatea vanzarii mai multor proprietati catre un grup german.

- Vești uriașe! Noua Lege a pensiilor a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis și aduce schimbari importante pentru toți pensionarii.Astfel, conform noilor modificari, cei care beneficiaza de acest tip de pensie, vor mai avea parte și de.. Citește AICI cine sunt pensionarii norocoși…

- Surpriza totala in luna lui Cuptor. Deși in mare parte a țarii canicula și vijeliile fac ravagii, la munte a nins... in mijlocul lui iulie!, potrivit b1.ro.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Vineri, 12 iulie, s-au inregistrat minus…

- Deficitul bugetar consemnat dupa primele cinci luni a fost anticipat la inceputul acestui an, nu este o surpriza, pentru ca am ales o abordare liniara, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Deficitul de 1,4% (înregistrat în perioada ianuarie - mai 2019, n.r.) a…

- Vești bune pentru o categorie de romani! Potrivit unei noi propuneri, un nou tip de tichete va fi acordat in Romania!Finanțarea se face de la bugetul de stat iar valoare nominala este de cateva sute de lei. De noul tip de vouchere vor beneficia cei care au...Citește AICI cine sunt cei…