- Sunt ascultați peste tot in lume, rasuna muzica lor din cluburi și la cele mai tari petreceri. Hiturile Fly Project au ajuns pana in China, unde acum toata lumea asculta Toca Toca. Piesa cu sute de milioane de vizualizari internaționale, pe care și-a dansat victoria și Ronaldo, este cea mai ascultata…

- Dan Petrescu va mai ramane un an pe banca celor de la Guizhou Zhicheng. Informația a fost oferita de impresarul antrenorului, Nicolae Pirnau. Presa din China anunța ca Dan Petrescu nu va mai continua in liga secunda din China, dupa ce Guizhou a retrogradat la finalul sezonului. Nicolae Pirnau, impresarul…

- Karen Khachanov, locul 18 ATP, a caștigat Masters-ul de la Paris, dupa ce i-a oprit seria de 22 de meciuri consecutive cu victorie lui Novak Djokovic. Rusul s-a impus cu 7-5, 6-4, dupa o ora și 39 de minute de joc și a cucerit al patrulea trofeu din cariera.

- China a produs doi miliardari pe saptamana in 2017, potrivit unui raport al bancii elvetiene UBS si al auditorilor PwC, astfel incat numarul miliardarilor din tara a inregistrat o crescut de la 318 la 373,...

- Invingatoare in premiera in aceasta ediție L2 saptamana trecuta, cu Oradea, Aerostar Bacau a invins in weekend pe FC Argeș, scor 1-0, și a produs primul eșec pentru trupa lui Sandoi. "De fiecare data am jucat deschis cu echipele care sunt cu gandul la promovare, pentru ca nu avem nimic de pierdut. Una…

- Din poziția de lider mondial, Simona Halep este primita in China cu mult respect. La recepția hotelului in care este cazata, Halep a primit flori, insa a mai avut parte de o surpriza draguța cand a intrat in camera de hotel. Asiaticii i-au lasat pe pat un ursuleți de pluș pe care scrie „Bine ai... View…

- Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a ajuns in China, unde va participa la turneul de la Wuhan. La aterizare, romanca a fost intampinata de cativa organizatori, care i-au oferit un buchet de flori, cu mesajul R.G., menit sa ii aduca aminte de primul titlu de Mare Slem, de la...

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, s-a impus in derbyul etapei a doua a SuperLigii CEC Bank, invingand cu scorul de 32-26 (21-19) pe vicecampioana CSM Stiinta Baia Mare, in timp ce nou promovata SCM Gloria Buzau a produs surpriza etapei invingand pe Dinamo cu 31-13 (17-6). …