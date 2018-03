Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni din Kosovo au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul sectorului Jimbolia, in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania.Migrantii au fost depistati in timpul unei actiuni desfasurate de politistii de frontiera pentru combaterea migratiei ilegale. Astfel, pe ruta…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia, jud. Timis, au desfasurat o actiune pentru combaterea migratiei ilegale in urma careia au depistat sapte cetateni din Kosovo, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia. Cele sapte persoane au fost preluate de…

- Spectacole din Serbia, Germania, Olanda, Franța, Kosovo, Ungaria, Bulgaria, Italia și Romania – le veți putea vedea pe toate in luna mai, cand are loc Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, TESZT. Evenimentul a ajuns la ediția cu numarul 11.

- In cel mai vestic județ al Romaniei, rata scazuta a șomajului nu mai reprezinta de mult un motiv de liniște pentru zona economica. Dimpotriva, s-a transformat intr-o provocare, iar companiile din Timiș duc o lupta acerba pentru a-și gasi angajați.

- Politistii de imigrari din Arges au depistat un cetatean din Rusia, care nu a parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Acesta a fost sanctionat contraventional si obligat, prin decizie de returnare, sa ...

- Prima parte a interviului a fost difuzata miercuri, 14 martie, iar Sebastian Ghița a lamurit cateva aspecte legate de modul in care ajungeau casetele la Romania TV dupa plecarea sa in Serbia. Totodata, fostul deputat a vorbit despre seara in care s-a decis sa plece in Serbia. Ghița a povestit ca…

- Un roman a descoperit modalitatea perfecta sa transporte droguri peste granita. Barbatul a ascuns 640 de kilograme de hasis in sute de kilograme de ceapa. Impreuna cu 2 traficanti italieni, romanul urma sa transporte drogurile in Romania, dar n-a apucat. Autoritatile italiene s-au autosesizat dupa…

- In timpul vizitei in Romania a lui Aleksandar Vucic, presedintelui Serbiei, de joi, Klaus Iohannis s-a aratat dispus sa medieze relatiile dintre Serbia si Kosovo, a carei independenta nu a recunoscut-o. Vineri, insa, autoritatile de la Pristina au reactionat si au spus ca oferta Romaniei nu este credibila…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, ca problema Kosovo este complicata si ca fara o solutie in relatia dintre Serbia si Kosovo, tara vecina nu va putea Adera la Uniunea Europeana, adaugand ca Romania este dispusa sa se implice in gasirea unei solutii.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca vor exista migranti in continuare la granita dintre Serbia si Romania, precizand insa ca nu exista probleme intre cele doua tari in aceasta privinta. "Migranti vom avea si in continuare, nu trebuie sa-si faca nimeni iluzii ca se va opri fluxul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca vor exista migranti in continuare la granita dintre Serbia si Romania, precizand insa ca nu exista probleme intre cele doua tari in aceasta privinta. "Migranti vom avea si in continuare, nu trebuie sa-si faca nimeni iluzii ca se va opri fluxul…

- ”Sunt legaturi foarte importante și pentru relațiile economice, dar și pentru cetațenii care vor sa vada cealalta țara și sa faca afaceri. Am vorbit despre romanii din Serbia, despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritațile noastre, care au rol impotant de a intari puntea dintre țarile noastre”…

- Politistii de frontiera au depistat o familie de cetateni irakieni, formata din doi adulti si doi copii, care a incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca doua dintre persoane, mama si fiica, au acuzat probleme de sanatate, aflandu-se intr-o stare de hipotermie, politistii de…

- Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca "ancora" pentru transportul ilegal de migranti catre Europa de vest, consemneaza portalul de stiri despre migratie infomigrants.net, publicatia germana Welt si site-ul ungar hirado.hu, scrie…

- Cetateanul roman Marinel N., in varsta de 45 de ani, din Gorj, s-a prezentat, in noaptea de joi spre vineri, la PTF Nadlac II - Csanadpalota, pentru a iesi din Romania, conducand o autoutilitara care avea o remorca acoperita cu prelata, ambele inmatriculate in Norvegia. Cu ocazia controlului…

- Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au verificat un camion care urma sa iasa din tara, condus de un cetatean bulgar in varsta de 23 de ani, descoperind sase persoane ascunse in partea superioara a remorcii, unde a fost creat un compartiment special sub prelata. Autoritatile au constatat…

- Politistii de frontiera romani au confiscat, in 2017, aproape cinci milioane de tigari cu o valoare de piata de 47 de milioane de lei. In total, s-au constatat la frontiera peste 16.000 de fapte ilegale, la frontiera cu Serbia fiind 22,4 la suta dintre faptele de natura penala, in timp ce la frontiera…

- Potrivit Politiei de Frontiera, politistii au depistat, in 2017, 5.846 cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera, din care 2.840 pe sensul de intrare in tara si 3.006 pe sensul de iesire, mare parte dintre ei actionand ilegal la frontiera organizati in grupuri de migranti, cu sprijinul…

- Punctul de trecere a frontierei intre Romania si Serbia va fi in dreptul localitatilor Otelc (judetul Timis) si Srbski Itebej (districtul Banatul Central-Voivodina). Realizarea noului punct de trecere a granitei intre Romania si Serbia face parte din proiectului european prin care se vor lega cele doua…

- O drona care transporta peste 12.000 de tigarete s-a prabusit in apropiere de granita Romaniei. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi anunta ca au depistat o drona artizanala, cu ajutorul careia au fost trecute peste frontiera 12.500 tigarete de provenienta moldoveneasca,…

- Politistii de frontiera timiseni au depistat un cetatean din Afganistan, solicitant de azil in Romania, care a incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia. S-a intamplat seara trecuta, in jurul orei 23.00. Politistii au depistat pe raza localitații de frontiera Jimbolia, la aproximativ 100 de metri…

- In timp ce cei mai multi dintre migrantii ilegali incearca sa treaca granita din Serbia inspre Romania, pentru a ajunge mai apoi in spatiul Schengen, un cetatean din Afganistan a intentionat sa traverseze invers granita dintre cele doua state. Condus la sediul politiei de frontiera, afganul le-a declarat…

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- Politistii de frontiera au retinut doi cetateni moldoveni care incercau sa treaca „nevazuti” frontiera verde, cu intentia de a iesi ilegal din Republica Moldova pentru a ajunge in orasul Odessa, Ucraina. Mai mult, unul dintre ei este dat in cautare de organele de drept nationale pentru comiterea unor…

- Patru cetateni din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si care intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unei calauze siriene, au fost depistati de politistii din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita. "Cetateanul…

- Politistii de frontiera au depistat patru cetateni din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul unei calauze siriene. Cetateanul sirian este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti,…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- Mijlocul de transport marfa, inmatriculat in Romania, era condus de un tanar de 21 de ani. Cu ocazia controlului fizic al autovehiculului, politistii de frontiera au descoperit ascuns, in compartimentul de marfa, sub o patura, un barbat, cetatean roman in varsta de 32 ani. Șoferul a precizat polițiștilor…

- Politistii de frontiera au depistat doi barbați din Albania care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, pe jos, pe la ”frontiera verde”. Cei doi albanezi au fost predați autoritatilor de frontiera sarbe, in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor si luarea…

- Calatorie intrerupta pentru doi tineri de 26 și 30 de ani din Albania. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera romani, dupa ce au trecut ilegal din Serbia in țara noastra. Calatorii au fost prinși in zona localitații Jimbolia.

- Politistii au depistat joi dimineata nu mai putin de 32 de cetateni din Irak, in apropierea frontierei dintre Serbia si Romania. Actiunea politistilor in urma careia au fost prinsi migrantii a avut loc la limita dintre judetele Caras-Severin si Timis. Cetatenii straini au trecut fraudulos in Romania…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele personale ale unor cetateni ucraineni, care intentionau sa intre in Romania, patru motociclete dezmembrate, care figurau in bazele de date ca bunuri cautate pentru confiscare.…

- In anul 2017, la serviciul de Imigrari din Timis au fost inregistrate 7136 de persoane, dintre care 4.000 din state terte, cele mai multe din Serbia si Moldova și 3136 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Franța, Italia, si Germania.. Politistii au depistat si 476 de straini in situatii…

- Politistii de frontiera au depistat 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița, au…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au depistat in zona de competenta 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Joi dimineata, in jurul orei…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, joi dimineata politistii de frontiera din Moravita au depistat 32 de cetateni din Irak care au incercat sa treaca ilegal granita. Ei au fost prinsi in localitatea de frontiera Latunas, la aproximativ un kilometru de granita cu statul vecin,…

- Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au prins, joi dimineața, un grup masiv de cetațeni irakieni, care incerca sa intre ilegal din Romania, dinspre Serbia. Printre ei, și copii, din care cel mai mic nu avea mai mult de patru ani.

- Nu a știut sau a vrut sa incerce „marea cu degetul". Un barbat originar din Republica Moldova, care deține și cetațenie romana, a fost reținut in aceasta noapte cu circa 7.600 de pachete cu țigari de contrabanda, care urmau sa ajunga pe piața neagra din Romania.

- Polițiștii de frontiera au descoprit aseara un grup mare de migranți care a intrat in Romania, ilegal, din Serbia. In zona Solventul din Timișoara au fost descoperite cele 30 de persoane. Pentru ca nu iși justificau prezența in zona și nu aveau documente de identitate la ei, migranții au fost duși la…

- Doi migranți, care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, au fost gasiți de polițiștii de frontiera timișoreni aproape inghețați de frig. Cei doi, o femeie și un barbat, au fost depistați, in aceasta dimineața, in zona punctului de frontiera Oravița, in dreptul localitații Gradinari, din…

- Scandal de proporții la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne face verificari legate de operațiuni ilegale de scoatere forțata din țara a unor migranți ajunși in Romania din Serbia. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro…

- In urma cu 30 de ani familia lui Jose Garcia, un peisagist in varsta de 39 de ani, a ajuns ilegal in SUA. Acum o decizie a lui Trump l-a pus intr-o situatie imposibila. Tata a doi copii, el si-a luat „la revedere” de la familia sa, luni dimineata, pe Aeroportul Detroit Metro, cu destinatia Mexic.

- Ședința de bilanț a Poliției Orașului Recaș a fost programata pentru joi, 12 ianuarie, cu incepere de la ora 8 dimineața. Polițiștii care lucreaza la Recaș au aflat, inca din 9 ianuarie, ca prezența la intalnire este obligatorie și ca la discuții va participa și adjunctul IPJ Timiș, Dan Stoicanescu.…

- Politistii de imigrari din Timiș au depistat un tanar de 20 de ani, din Irak, care nu avea drept de sedere in Romania. Acesta a depus o cerere de solicitare de azil la noi in tara, insa la scurt timp a retras-o. In aceste conditii el avea termen de 15 zile de a parasi tara. […] The post Irakian fara…

- Accident șocant in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l-a decapitat. Polițiștii au deschis un dosar penal și continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

- Mai mulți turiști români au decis sa-și petreaca Revelionul într-o stațiune montana din Serbia, însa, ajunși acolo, și-au dat seama ca n-a fost cea mai buna idee. Românii au ramas fara mașinile personale pe care le lasasera în parcarea hotelului la care s-au cazat. …

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in apropierea frontierei de stat, trei cetateni chinezi, care au incercat sa intre ilegal in Romania din R. Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde.Persoanele in cauza au fost predate autoritatilor de frontiera bulgare, in vederea continuarii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita din judetul Timis au depistat sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania si intentionau sa ajunga intr-un stat din vestul Europei cu ajutorul a doua calauze, cetateni din Sudan…

- Doi cetateni din Siria si Sudan au fost arestati preventiv 30 de zile pentru trafic de migranti, dupa ce politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moravita i-au depistat in timp ce calauzeau sase cetateni din Iran, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, intentionand…