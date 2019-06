Stiri pe aceeasi tema

- Jeremy Hunt, ministrul britanic de externe candidat la succesiunea premierului Theresa May, si-a exprimat duminica convingerea ca o renegociere este posibila pentru a evita un Brexit fara acord, opinie sustinuta pe baza unei conversatii cu cancelarul german Angela Merkel.

- Ministrul britanic de Externe si candidat pentru functia de premier, Jeremy Hunt, a declarat ca Angela Merkel, cancelarul german, ar fi de acord cu o renegociere a acordului Brexitului, conform The Guardian.

- Uniunea Europeana nu va renegocia acordul de retragere al Marii Britanii cu noul prim-ministru, dar exista "spatiu pentru o noua gandire" asupra pachetului mai larg al Brexitului, a declarat joi ministrul de externe...

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a anuntat sambata ca va intra in competitie pentru a deveni viitorul lider al Partidului Conservator, al cincilea candidat pentru a o inlocui pe Theresa May ca prim-ministru, informeaza Reuters. Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris…

- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…

- Theresa May a anuntat, vineri dimineata, ca va demisiona din functiile de lider al Partidului Conservator si de premier al Marii Britanii pe 7 iunie, in contextul impasului politic generat de Brexit, urmand sa ramana la conducerea Guvernului pana la desemnarea succesorului sau, informeaza ...

- Numaratoarea inversa a inceput joi, cand lidera conservatoare a fost constransa sa accepte, in cadrul unei reuniuni cu responsabili parlamentari ai partidului sau, sa anunte "un calendar pentru alegerea unui nou lider al Partidului Conservator". Ceea ce inseamna practic desemnarea unui nou premier…