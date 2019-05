Dupa ce s-a zvonit ca cei doi s-au desparțit, Adrian Iancu de la ”Puterea dragostei” a rupt tacerea și a spus tot adevarul despre relația lui cu Larisa. Zvonurile desparțirii au pornit dupa ce Larisa a plecat singura in Franța. Mai mult decat atat, Deea, concurenta eliminata in gala de sambata, a dezvaluit in emisiunea Teo Show ca ce-i doi s-au desparțit. „Larisa și Adrian. La un moment dat am simțit ca se plac, ca se doresc, el suferea ca ea e acasa, am vazut scene nu foarte ok in care el plangea, facea greva foamei. El suferea tare. Cred ca am ramas cu aceeași parere. Din partea ei nu era la…