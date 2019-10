Stiri pe aceeasi tema

- Radu Valcan nu se desparte de Thailanda, Nico este dornica de aventura, iar Dan Bittman cauta antitalente, in curand la tv. Cei trei filmeaza de zor pentru show-urile ce vor fi difuzate la Antena 1. Radu Valcan aduce noi ispite pe „Insula Iubirii” Deși s-a zvonit ca nu va exista un nou sezon „Insula…

- Noua Comisie de etica din TVR l-a ales șef pe Horia Grușca, cel care a condus și in ultimii an acest for. Paginademedia.ro scrie ca fosta șefa a vanzarilor Pro va veni la Antena 1. Iar Ovidiu Ioanițoaia va avea o emisiune pe site-ul publicației pe care o conduce.

- Din 11 si 12 septembrie, show-ul fenomen care a schimbat viețile concurenților, revine cu sezonul cu numarul doi pe Antena 1, difuzat in fiecare miercuri si joi, dupa serialul „Sacrificiul”, de la 22:15.

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea parte de o surpriza de proporții in cel de-al șaptelea sezon iUmor, care va avea premiera vineri, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, cand mai multe vedete vor urca pe scena și ii vor ironiza fara rețineri.

- Readus in atentia publica de Libertatea, cazul lui Ionut Iftimoaie, care s-a angajat alaturi de alți doi afaceriști sa achite suma de 550.000 pe un vila și pe un teren din centrul Iași, dar din care cei trei au platit doar 250.000 de euro, cu mențiunea ca Iftimoaie n-a dat nici un ban, a fost preluat…

- Show-ul de umor care a cucerit publicul din Romania revine pe micul ecran vineri, 13 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Delia, Mihai Bendeac si Cheloo se așaza din nou pe scaunele de jurați și vor decide care sunt cei mai amuzanți entertaineri din Romania, noteaza click.ro. Regulile show-ului…

- Așteptarea a luat sfarșit, caci pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00, Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu un nou sezon, ce va inteți competiția gustului atat intre jurați, cat și intre bucatarii aspiranți la cel de-al șaptelea titlu al show-ului culinar și la premiul de 30.000 de Euro. „Vreau ca prima…

- Acces Direct, unul dintre cele mai puternice formate ale dupa-amiezii, difuzat in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 17:00, revine pe micile ecrane in aceasta toamna cu un nou sezon, dar si o serie de modificari la nivelul continutului. Cele mai importante subiecte ale zilei, povesti de viata…