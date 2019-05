Surpări uriașe. Zeci de case în pericol. Sătenii ar putea fi evacuați Un drum a fost distrus complet din cauza surparilor masive ce au avut loc in satul Cumpana din județul Constanța. Totul s-a intamplat in miez de noapte, susține Romania TV. Oamenii sunt disperați pentru ca nu mai puțin de 30 de case sunt in pericol de a fi surprinse de alunecarea de teren. Drumul aflat langa canalul Dunare - Marea Neagra a fost surpat pe o porține impresionanta. Localnicii din Cumpana ar putea fi evacuați dinar putea fi evacuați Conform sursei citate, satenii au cerut autoritaților sa ia masuri, dar acestea le-au spus ca nu se pot lua masuri inca pentru ca ar putea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- Pericol la Cumpana, in apropiere de Constanta, unde malul Canalului Dunare-Marea Neagra s-a surpat. In acest moment, alunecarea de teren e la cativa metri de casele oamenilor. Problemele in comuna Cumpana au inceput in urma cu noua luni, spun localnicii. „Canalul nu e facut cum trebuie si s-a rupt.…

