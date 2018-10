Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sediul al ProTV din Bucuresti a fost scos la vanzare prin licitatie publica de catre firma Alerria Management Compania, controlata de fostul sef al televiziunii Adrian Sarbu. Cladirea de 11 etaje din bulevardul Pache Protopopescu a fost scoasa in cadrul unei licitatii pentru un pret de pornire…

- 25 de statui de ceara, printre care cele ale Regelui Mihai, Nicolae Ceausescu sau Gheorghe Hagi, sunt prezentate la Timisoara in cadrul unei expozitii deschise pana la sfarsitul lunii octombrie. Organizatorii sunt impresionati de reactia romanilor si promit sa aduca expozitia si la Bucuresti. Replicile…

- Universitatea de Vest Timisoara a gasit o modalitate excelenta pentru a atrage in oras cei mai buni elevi romani. 60 de olimpici sau sefi de promotie in licee din intreaga tara, inclusiv din Bucuresti, au fost selectati si invitati sa participe la scoala de vara Youth Elite. Evenimentul are loc la Timisoara…

- Purtatorul de cuvant al Ambasadei SUA la Bucuresti, Donald L. Caroll, a declarat, marti, intr-un raspuns oferit in urma unei solicitari MEDIAFAX, ca Guvernul SUA nu comenteaza opiniile sau concluziile unor persoane fizice, cetateni americani, cu referire la scrisoarea lui Rudolph Giuliani.

- Procurorul-sef interimar al DNA, Anca Jurma, a declarat marti, 7 august, ca a discutat „printre picaturi” cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in legatura cu intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Raspunsul lui Tudorel Toader cand a fost intrebat daca i s-a cerut opinia…

- Aceasta este organizata de Academia de Studii Economice din Bucuresti, prin Facultatea de Business si Turism (prin Departamentul de Turism si Geografie) in parteneriat cu UAIC - Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor si cea de Geografie si Geologie. Programul scolii, care poarta si numele…

- Incepand cu data de 01.08.2018, cincisprezece noi polițiști de frontiera vor incepe activitatea la structurile subordonate din competența Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu. Aceștia au urmat cursurile Scolii de Pregatire a Agenților Poliției de Frontiera ”Avram Iancu” – Oradea,…

- Era fiul cojocarului Gheorghe Topirceanu si al tesatoarei de covoare Paraschiva, ambii parinti fiind de prin partile Sibiului. Fiul lor, George, s-a nascut la data de 20 martie 1886 in Bucuresti. In istoria literaturii romane a ramas cunoscut ca poet, prozator, memorialist si publicist. Scoala primara…