Stiri pe aceeasi tema

- Soprana spaniola, Montserrat Caballe, in varsta de 85 de ani, era internata in spitalul Sant Pau din Barcelona, inca din luna septembrie, potrivit unor surse spitalicesti, citate de EFE si AFP. Aceasta suferea de mai multa vreme de o afecțiune grava. Funeraliile artistei, considerata de numerosi critici…

- Patru autospeciale cu spumE xi trei autospeciale ale ISU au intervenit astEzi pentru stingerea unui incendiu puternic, izbucnit in Galati, in localitatea Piscu. Pompierii voluntari din apropiere le-au acordat ajutorul celor militari, pentru stingerea cat mai rapidE a flEcErilor.

- In cursul diminetii, in jurul orei 7:00 un accident rutier a avut loc in localitatea Baltati. Accidentul s-a soldat cu trei victime. O masina a acrosat toate cele trei victime. Victimele au fost transportate la spitalul din Targu Frumos, una dintre ele fiind ulterior dirijata cu o amvulanta C2 la UPU…

- Edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi a inceput cu un mare scandal in platou! DupE ce au spus cE au avut o aventurE, Claudiu "i Maria sunt pu"i la zid de to:i participan:ii "i chiar de cEtre spectatori, iar Gabriela Cristea a pErEsit platoul emisiunii sale, fErE sE in:eleagE ce anume…

- Marin a terminat Facultatea de Medicina și se specializeaza ca medic de familie, apoi se angajeaza la clinica unui medic renumit din Craiova, care avea mai multe puncte de lucru in rural. Dupa un timp, Marin este trimis singur la unul dintre aceste puncte de lucru. Cand revine la clinica, este intrebat…

- Estimarea oficiala a numarului mortilor din Puerto Rico in urma uraganului Maria, cea mai puternica furtuna care a lovit in aproape 90 de ani teritoriul acestui stat insular din Marea Caraibilor asociat SUA, a fost crescuta la 2.975, de la 64, a declarat marti guvernatorul Ricardo Rossello, citat de…

- Politistii au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati. Politia Romana a intervenit la peste 3.600 de evenimente, iar pentru sanctionarea unor fapte antisociale au fost aplicate aproape 7.000 de sanctiuni contraventionale.

- In minivacanta ocazionata de sarbatorirea "Zilei Marinei Romane", peste 130 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politiei Locale vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine si pentru protectia…