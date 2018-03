Surorile Bambi, mame în acelaşi timp? "Sunt înnebunită după acest gând..." Denisa si Raluca de la "Bambi" se gandesc serios sa-si mareasca familia, insa regula este clara: una dintre ele trebuie sa faca nunta prima, scrie spynews.ro. Raluca este vizata in acest sens, deoarece Denisa sustine faptul ca a mai trecut prin aceasta experienta, iar acum sora sa are prioritate. "Sunt o sora buna, asa ca o las pe ea sa faca prima nunta. Eu ma gandesc sa fiu prima la copil. Daca o sa facem amandoua copilul, fix in acelasi timp, o sa am impresia ca o sa avem gemeni. Nu am incredere totala in sora mea. O sa fiu genul ala de matusica din care copiii surorii mele vor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Raluca și Denisa Tanase, surorile de la trupa Bambi, au facut declarații despre viața lor. Cele doua artiste au comentat despre nunta și copii. Surorile de la trupa Bambi, care locuiesc intr-o vila luxoasa , iși doresc sa se așeze la casa lor, sa se marite și sa aiba copii. Raluca și Denisa Tanase,…

- Chiar daca este o diferența de trei ani intre ele, Denisa și Raluca de la Bambi parca ar fi surori siameze. Peste tot sunt impreuna, nu fac nimic una fara cealalta și locuiesc in aceeași casa. Totuși, surorile Bambi se mai și cearta. Chiar daca se cunosc atat de bine, Denisa și Raluca de la Bambi au…

- Bat clopotele de nunta in PSD! Șeful partidului se așeaza, din nou, la casa lui. Liviu Dragnea, un susținator al familiei tradiționale, a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre casnicie, afirmand ca in 2018 ar putea face pasul cel mare. „Fata blonda”, așa cum ii place lui Dragnea sa-și alinte iubita,…

