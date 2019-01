Surinam: Captură record de peste două tone de cocaină, destinată pieţei franceze Politia din Surinam a confiscat peste doua tone de cocaina destinate pietei franceze, o captura record in micul stat din America de Sud, a anuntat miercuri procurorul general, relateaza AFP. ''Cea mai mare captura pana acum era de 1.300 de kg si aceasta ar putea sa fie cea mai importanta'', a anuntat procurorul general, Roy Baidjnath Panday. Potrivit media din Surinam, 2,3 tone de cocaina, cu o valoare estimata la 100 milioane de euro, au fost descoperite marti in portul capitalei Paramaribo. Drogurile erau ascunse in marfa unui vapor, in mijlocul unor saci de orez, si erau destinate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

