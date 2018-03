Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de numire in functa de consilier de stat a Oanei Gianina Bulai a fost luata de catre premierul Viorica Dancila si a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Oana Gianina Bulai este administratorul public al judetului Neamt, functie pe care o ocupa de un an. Ea a fost si consilier judetean,…

- "Sunt cea mai fericita femeie din lume, pentru mine, Victoria este cel mai important lucru care mi s-a intamplat in viata! Nu pot exprima in cuvinte ce simt acum", spunea atunci Gabriela Cristea. Acum, cand cea mica a implinit varsta de 6 luni, Gabriela Cristea a tinut sa ii adreseze un mesaj…

- Este zi de sarbatoare in familia Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda! Micuta Victoria implineste astazi sase luni, asa ca cei doi parinti s-au intrecut in urari care mai de care mai frumoase.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern de astazi, ca va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pentru a cere detalii despre documentul MCV din 2012, scrie Digi 24.Potrivit unor informatii aparute in presa, in document erau cerute detalii…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Povestea trista a unui tata la 50 de ani. Iubita de 27 de ani i-a facut un copil. Cezar, un barbat care a devenit tatic, deși are varsta unui bunic, plange și suspina dupa femeia care i-a fost iubita și care e mult mai tanara decat el. Maria și Cezarica s-au iubit nebunește, iar ea […] The post Povestea…

- Luni dimineata a intrat in vigoare informarea meteo de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara, in vigoare pana marti seara. Judetul Caras-Severin se afla sub cod galben de vant puternic.

- Din luna septembrie (n.r. cand s-a semnat ordinul de incepere) și pana in prezent s-a lucrat doar 47 de zile in Parcul Alpinet. Șantierul a fost „parasit” pe timp de iarna, urmand ca muncitorii sa revina luna aceasta pe teren. Lucrarile in Alpinet sunt efectuate de aceeași firma care reabiliteaza…

- La Craiova, la sediul Societații „Media Sud Europa S.A.”, a avut loc o intalnire la care au participat peste 20 de ziariști craioveni, ocazie cu care s-a constituit Grupul de lucru Craiova-Dolj al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania

- Mircea Eliade n. 13 martie 1907, Bucuresti ndash; d. 22 aprilie 1986, Chicago a fost istoric al religiilor, scriitor de fictiune, filosof si profesor roman la Universitatea din Chicago, din 1957, titular al catedrei de istoria religiilor Sewell L. Avery din 1962, naturalizat cetatean american in 1966,…

- Deși rareori sunt un real motiv de ingrijorare, durerile menstruale pot interveni cu rutina și pot fi un adevarat chin pentru numeroase femei. Exista o gramada de leacuri babești care te pot scapa, rapid și sigur, de neplacerile menstruației. Printre ele se numara și scorțișoara.

- Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a informat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca IGPR are in lucru aproape 1,6 milioane de cauze aflate sub coordonarea procurorilor. "Activitatea Ministerului Public, performantele obtinute si aspectele pe care…

- Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale va fi depusa de aproape un milion de contribuabili, conform datelor Ministerului Finantelor Publice (MFP), bazate pe cifrele din 2017. Declaraţia unică uneşte şapte declaraţii, respectiv D200, D201, D220, D221,…

- Sala Banu Sport a fost gazda unui eveniment aparte. Este vorba despre un meci de handbal in scop nobil. Grupul Mamicile Mai Tari ca Google (MMTCG) a intrat in teren, pentru a fi alaturi de Mariuca, o fetita bolnava de leucemie, care are nevoie de transplant.

- Un roman care are numele pe Facebook Dan Daff i-a impresionat pe internauți cu povestea care se ascunde in spatele acestei imagini. Barbatul fara adapost din fotografia articolului este din Belgia, iar totul s-a intamplat intr-o cafenea de acolo. Postarea conaționalului nostru a fost distribuita de…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, la finalul intalnirii cu prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, ca MCV nu are un termen limita de finalizare, sustinand punctul de vedere al lui Timmermans, potrivit caruia "Comisia de la Venetia, GRECO sau Comisia Europeana nu trebuie privite ca inchizitie,…

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Chisinau, in data de 27 februarie, insotita de o delegatie de membri ai Guvernului Romaniei, anunta Biroul de Presa al Guvernului.Reconfirmarea sprijinului Romaniei pentru parcursul european al Republicii Moldova, continuarea proiectelor…

- Ințelegem acum de ce-i place artistei sa locuiasca la Londra! Spre deosebire de Los Angeles, in capitala Angliei poate merge nestingherita la cumparaturi, fara bodyguard și fara sa fie deranjata de fani. Zilele trecute, diva de culoare a fost fotografiata oprindu-se la o taraba, de unde a cumparat cateva…

- Pentru ziua de duminica, meteorologii au emis un cod galben de schimbare brusca a vremii. Astfel, temperaturile vor cobori in timpul noptii pana la minus 15 grade Celsius, iar in 26 februarie si 1 martie, chiar pana la minus 19 grade.

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a anuntat ca planul american de pace in Orientul Mijlociu destinat sa puna capat conflictului israeliano-palestinian va fi gata in curand, relateaza vineri AFP. ''Cred ca ei sunt pe cale sa-l finalizeze'', a declarat dna Haley intr-o conferinta la…

- FCSB ți-a luat adio de la Europa League in acest sezon, dupa ce, aseara, a cedat cu 1-5 in jocul cu Lazio, in returul din „16”-imi. In tur, „roș-albaștrii” caștigasera cu 1-0, dar eșecul de la Roma i-a adus critici tehnicianului Nicolae Dica.

- INVOLUTIE…Invitat la Biblioteca Județeana “Nicolae Milescu Spatarul” pentru a le vorbi vasluienilor despre marele om Titu Maiorescu și “posteritatea lui critica”, prof. univ. dr. Antonio Patraș a punctat cateva aspecte care ar trebui sa le dea serios de gandit romanilor. Una dintre realitațile dureroase…

- Laura Cosoi traieste o fericire continua de cand a aflat ca va deveni mama. Vestea ca anul acesta va aduce pe lume primul sau copil a fost cel mai frumos lucru care i s-a intamplat, iar actrita este profund recunoscatoare pentru acest lucru.

- La doar șase ani, Harper Beckham a acaparat privirile tuturor celor din jur la cea mai recenta prezentare de moda a mamei sale, Victoria Beckham. Micuța a sosit alaturi de tatal ei, David Beckham, dar și de frații ei, Brooklyn, Romeo și Cruz. Impreuna cu familia sa, la prezentarea de moda a Victoriei…

- In acest an, sitenii se vor putea bucura de doua șezatori: una la Sita Buzaului și alta in Ciumernic, aceasta din urma fiind la prima ediție. Șezatorile vor fi organizate de Primaria Sita Buzaului, Caminul Cultural Sita Buzaului, Caminul Cultural Ciumernic și biblioteca din comuna, avand ca scop pastrarea…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a ajuns la un acord cu Federatia angajatorilor Suedwestmetall privind programul de munca si majorarea salariilor, stabilind un cadru de referinta pentru milioanele de angajati din cea mai mare economie europeana, transmit APP, Reuters si DPA. Acordul…

- Odata cu dezvaluirea lui Kylie Jenner, am avut ocazia de a-l vedea, pentru prima data, pe bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim Kardashian-Kanye West. Ea este Chy, bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim-Kanye West Ieri, Kylie, mezina clanului Kardashian-Jenner, a dezvaluit ca tocmai a adus pe lume o fetița,…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca va solicita DNA o cerere oficiala prin care sa i se comunice calitatea procesuala in dosarul in care liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, este anchetat si...

- Președintele susține ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate anume de asemenea tendințe aparute in societate. „Poate cineva intenționat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei ințeleg ca pierd alegerile…

- Un pasager, care calatorea cu avionul de la Varșovia la Londra, a zarit pe geam mai multe siluete bizare pe un nor. A avut inspirația sa le fotografieze și mai apoi sa trimita imaginea la MUFON, organizația care se ocupa cu fenomenele extraterestre.

- Gala organizata de producatorul muzical Clive Davis inainte de premiile Grammy a oferit ocazia foarte rara de a vedea un celebru cuplu impreuna. Sambata seara, Jamie Foxx și Katie Holmes au fost surprinși bucurandu-se impreuna de petrecere, intr-una din puținele lor apariții publice.

- Micuta localitate aflata la 50 de km de Brasov ofera privelisti superbe, singura rezervatie de zimbri din zona, dar si casacada unde mergi efectiv pe apa. Localnicii au preparate traditionale si se lauda cu aer curat.

- Cantaretul italian Al Bano si prezentatoarea Loredana Lecciso au decis sa divorteze dupa 18 ani de casatorie, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia. Al Bano Carrisi, 74 de ani, si Loredana Lecciso, 45 de ani, au impreuna doi copii. Prezentatoarea a decis sa plece definitiv din casa pe care cei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a subliniat joi ca istoricul, scriitorul si diplomatul Neagu Djuvara a fost o personalitate remarcabila, contemporana cu toate evenimentele importante ale istoriei recente. "A plecat dintre noi, la venerabila varsta de 101 ani, istoricul,…

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Formularul 600...o poveste din ce in ce mai incalcita. Ca si cum nu starnise destule controverse, documentul este mai neclar ca oricand, mai ales dupa “lamuririle” aduse de ministrul Finnatelor, Ionut Misa, in fata senatorilor din Comisia Economica si a reprezentantilor mediului de afaceri.…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner au alcatuit, sambata trecuta, un cuplu deosebit de elegant la gala premiilor Living Legends of Aviation, care s-au decernat la The Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills, Los Angeles. Mihaela Radulescu și Felix, la un eveniment monden Vedeta de televiziune in varsta…

- Luna decembrie se afla în top 3 luni în care românii fac cele mai multe cumparaturi online. Pe primul loc se claseaza luna noiembrie, marcata de evenimentul Black Friday și luna martie, luna femeii. În total, în sistemul PayU, s-au realizat aproximativ 951.000 de tranzacții…

- Selfie-ul Anastasiei Gruzdeva, o tinara care locuiește la Iakutsk, Rusia, a devenit viral pe internet, fotografia publicata pe rețeaua sociala Instagram fiind apreciata de peste 40 de mii de utilizatori din intreaga lume. In imagine se vede ca genele fetei sint acoperite cu promoroaca. In descriere…

- Andrei Dumitrașcu, fostul Marketing Manager al PepsiCo Romania, a preluat conducerea Breslo.ro – cel mai mare marketplace de handmade din Romania și unul din cei mai importanți jucatori din piața de e-commerce. Intr-o mișcare de interes pentru piața creativa locala, Andrei Dumitrașcu va conduce Breslo.ro…

- Site-ul Antena 3 a avut implementat un script care se foloseste de puterea de calcul a computerelor vizitatorilor pentru a “mina” (genera) criptomonede, fara ca utilizatorii sa fie anuntati de acest lucru. Intrebarea care se pune este: din punct de vedere legal, cine raspunde pentru acest…

- Nicole Kidman (50 de ani) a castigat, in cadrul galei Globurile de Aur 2018, premiul pentru cea mai buna actrita intr-o miniserie („Big Little Lies“). Discursul de multumire tinut de actrita a atras atentia tuturor din cauza faptului ca „a omis“ sa-i mentioneze si pe copiii pe care-i are cu fostul sot,…

- Sinuciderea acestei fetițe de 14 ani din Australia face înconjurul lumii. Micuta a luat aceasta decizie dupa ce a fost hartuita în mediul online. Amy Everett, Dolly cum i se spunea, era imaginea firmei de palarii Akubra.

- SPIT aduce la cunostinta constantenilor ca in prima zi de lucru cu publicul in anul 2018, la ghiseele institutiei s au prezentat aproximativ 1.952 contribuabili. Incasarile din aceasta zi sunt in cuantum de 871.554 lei, iar modalitatile de plata pentru care au optat cetatenii, precum si numarul de tranzactii…

- Un medic psihiatru cu experienta a dezvaluit cum decurge o zi obisnuita de lucru intr-o sectie de specialitate. Cazurile, reactiile, situatiile grave si impasurile sunt relatate intr-un jurnal intitulat „raport de garda“.

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta SPIT reaminteste punctele si programul de lucru cu publicul, precum si operatiunile ce pot fi efectuate in perioada 03 05 ianuarie 2018: 1. Str. Ecaterina Varga nr. 25 27, pentru incasarea taxelor judiciare de timbru, avand programul de lucru: 03.01.2018…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…