O cunoscuta și iubita intrepreta de muzica populara din Ardeal este in culmea fericirii. Pe langa cariera de succes și in plina ascensiune, aceasta mai are un motiv in plus de bucurie. De cateva luni, traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un coleg de breasla. Adina Simona Popovici și Mihai Sicoe, caci despre ei este vorba, doi cunoscuți intrepreti din muzica populara, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. S-au intalnit la diferite evenimente, s-au indragostit, iar, de aproape 5 luni, au o relatie deja sudata și frumoasa. Cunoscuta intepreta de muzica populara din Ardeal ne-a povestit…