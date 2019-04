Stiri pe aceeasi tema

- Partidul albastru-alb al lui Gantz ar câștiga 37 de locuri din totalul de 120 de locuri fața de doar 33 ale partidului premierului Benjamin Netanyahu, potrivit sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, la alegerile parlamentare din Israel, scrie AFP. Pentru formarea unei majoritați este nevoie…

- Autoritatile electorale au pregatit 10.720 de centre de votare din toata tara si inca 96 pentru ambasadele si consulatele statului evreu din strainatate. Sunt 6,3 milioane de votanti eligibili in Israel, potrivit comisiei electorale a tarii. Peste 40 de partide politice candideaza pentru…

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de Benjamin Ganz, devanseaza partidul Likud (dreapta), al premierului Benjamin Netanyahu, dar cel mai probabil nu va obtine o majoritate dupa scrutinul parlamentar programat marti in Israel, arata sondajele de opinie, potrivit mediafax.Citește…

- Un numar record de aproximativ 40 de partide concureaza pentru locurile din Knesset scoase marti la concurs in alegerile legislative din Israel, informeaza dpa. Cele mai multe voturi si le vor adjudeca partidul de dreapta Likud al premierului Benjamin Netanyahu si formatiunea de centru Albastru si Alb,…

- Ultimele sondaje înaintea alegerilor parlamentare de marți din Israel coteaza umar la umar partidul lui Benjamin Netanyahu și cel al principalului sau rival Benny Gantz, dar confera avantaj actualului premier pentru formarea urmatorului guvern, scrie AFP.Analiștii avertizeaza însa…

- Comisia electorala din Israel a invalidat candidatura unei aliante arabe la alegerile legislative din 9 aprilie, acuzand-o de sustinere a terorismului, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Alimentele noastre, pline de pesticide! Semnal de alarma tras de Comisia Europeana Comisia…