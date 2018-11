Stiri pe aceeasi tema

- Supravietuitori incendiului din clubul Colectiv au discutat, joi, cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, despre posibilitatea de a realiza un mecanism pentru interventia imediata in cazul unui accident cu mari arsi. Ei au decis sa formeze o asociatie care ii va ajuta pacientii arsi.

