Supravietuitorii Colectiv solicita premierului infiintarea unui mecanism de interventie de urgenta pentru marii arsi

Stiri pe aceeasi tema

- Supravietuitorii tragediei Colectiv fac apel la autoritati pentru stabilirea unor proceduri clare in cazul victimelor incendiilor. Si asta dupa ce chiar ministrul Sanatatii a recunoscut recent incapacitatea statului roman de a trata marii arsi. Scrisoarea lor este adresata ministrului Sanatatii si premierului…

- Un grup de supravietuitori ai tragediei de la Colectiv din 30 octombrie 2015, care au fost tratati in strainatate, au trimis marti premierului Viorica Dancila si ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, o scrisoare deschisa in care le solicita, in principal, infiintarea unui mecanism national de interventie…

- Printr-o scrisoare deschisa, aceștia solicita o intalnire cu premierul Viorica Dancila și ministrul Sorina Pintea, pentru a discuta acest aspect și a le prezenta propunerile lor cu privire la acest proiect. Un grup de 21 de supraviețuitori ai tragediei din clubul Colectiv, care au suferit arsuri…

- Un grup format din 21 de supraviețuiori ai incendiului din Club Colectiv a redactat și publicat o scrisoare deschisa adresata prim-ministrului, Viorica Danicla, și ministului Sanatații, Sorina Pintea, in care solicita inființarea unui Mecanism Național de Intervenție de Urgența in Cazul Accidentelor…

- Semnatarii propun ca acest mecanism sa functioneze pana la construirea unor centre de mari arsi, pe care Romania nu le are inca, aratand ca tocmai lipsa lor pun in pericol viata unui mare ars tratat cu improvizatii. Victimele incendiului din Colectiv solicita o intalnire cu Sorina Pintea pana la…

- Un grup de supraviețuitori Colectiv au trimis o scrisoare Vioricai Dancila și ministrului Sorina Pintea prin care cer inființarea unui Mecanism Național de Intervenție de Urgența in Cazul Accidentelor cu Victime Mari Arși, ei subliniind ca vor o intalnire pentru a discuta pe larg ...

- Mai multi supravietuitori ai tragediei din incendiul Colectiv au solicitat, printr-o scrisoare deschisa, infiintarea unui mecanism national de interventie de urgenta in cazul accidentelor cu victime mari arsi. In cadrul scrisorii acestia propun si solutii pentru pacientii care sufera de arsuri.

- Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul vrea sa afle de la ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, cand intentioneaza sa transpuna in legislatia din Romania decizia Organizatiei Mondiale a Sanatatii prin care dependenta de jocurile de noroc este recunoscuta ca boala psihica ce necesita tratament de…