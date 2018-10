Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut aproape 3 ani de la uriasa tragedie care a zguduit Romania. 64 de oameni si-au pierdut vietile in fatidica noapte de 30 octombrie, cand clubul Colectiv a luat foc. Ranile parintilor indoliati, dar si cele ale victimelor supravietuitoare nu s-au vindecat nici acum. Alexandra Furnea, una dintre…

- Medicii nu sunt pregatiti suficient in sistemul de educatie, anunta ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, precizand ca a sugerat reprezentantilor universitatilor de medicina ca examenul de rezidentiat sa fie mai serios. Pintea a spus ca trebuie sa fim “putin mai exigenti” in ceea ce priveste medicina,…

- De curand, in Romania, a intrat in funcțiune Ro-Alert, un sistem proiectat pentru a-i avertiza pe cetațeni, prin intermediul telefonului mobil, atunci cand sanatatea sau viața lor ar putea fi pusa in pericol.

- Joseph McClain (24 de ani), unul dintre cei doi baschetbalisti americani înjunghiati sâmbata spre duminica în Braila, a spus ca a fost un atac rasist. McClain a fost operat de urgența, dar a vorbit, de pe patul de spital, despre incident: ”S-au…

- ”In ultimele zile, a circulat in spatiul public un interviu difuzat de postul de televiziune Antena 3 cu un autoproclamat organizator al protestului din 10 august, pe nume Ovidiu Grosu. Acest individ face afirmatii deosebit de grave prin care incita la ura, violenta si chiar omor. Niciunul…

- Ministrul Sorina Pintea afirma ca, in prezent, sistemul de sanatate din Romania este atractiv pentru personalul medical si precizeaza ca solicitarile medicilor de a reveni in tara sunt mult mai multe decat cele de plecare. ‘Medicii plecau sau mai pleaca inca din Romania din cauza salariilor si din cauza…

- Cazul asistentei de la Spitalul din Targoviste, care a fost filmata in timp ce bruscheaza un bebelul paralizat, a intrat si in atentia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea. Oficialul a spus ca asistenta nu iubeste oamenii si ca nu spera ca astfel de scene nu mai au loc si in alte spitale din Romania.