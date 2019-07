Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a caștigat in fata unui contracandidat al partidului Alternativa pentru Germania (AfD, de extrema-dreapta), fostul politist Sebastian Wippel, conform rezultatelor preliminare, relateaza DPA. AfD pierde astfel in prima sa incercare de a castiga primaria unui oras din Germania. Octavian…

- Autoritatile portugheze au destructurat o retea de prostitutie activa in mai multe tari europene, arestand marti in nordul tarii opt romani in cadrul unei anchete derulate din decembrie in cooperare cu Europol, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Acest grup care opera in Portugalia si in…

- Romania a avut o Anne Frank. O chema Eva și avea 13 ani atunci cand iși gasea refugiul intr-un jurnal ce a fost publicat de mama ei, care s-a sinucis ulterior, neputandu-se impaca cu soarta pe care a avut-o copila ei. Fetița scria ca iși dorește sa traiasca fie ca ar trebui sa „se ascunda intr-o gaura”…

- Sabrina Ionescu, o baschetbalista americana de origine romana, a fost numita cea mai buna jucatoare si a obtinut trofeul Wade in cadrul competitiei dedicate baschetului feminin din SUA, NCAA Women's Final Four.