Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit în viata la bordul feribotului scufundat în Lacul Victoria din Tanzania la doua zile dupa accidentul soldat cu moartea a cel putin 170 de persoane.

- Un barbat a fost gasit in viata la bordul feribotului scufundat in Lacul Victoria din Tanzania la doua zile dupa accidentul soldat cu moartea a cel putin 170 de persoane, relateaza BBC News online preluat de mediafax. Un inginer, Alphonce C., a supravietuit datorita aerului ramas intr-un compartiment…

- Un barbat a fost gasit in viata la bordul feribotului scufundat in Lacul Victoria din Tanzania la doua zile dupa accidentul soldat cu moartea a cel putin 170 de persoane, relateaza BBC News online.

- Cel puțin 86 de persoane au murit dupa ce un feribot s-a scufundat in Lacul Victoria din Tanzania. Autoritațile din Tanzania au recuperat 86 de corpuri din Lacul Victoria, dupa ce un feribot cu sute de persoane l-a bord s-a scufundat joi dupa-amiaza, au transmis oficialii locali, citați de BBC. Autoritațile…

- Cel puțin 44 de oameni sunt confirmați morți, iar sute de oameni sunt dați disparuți dupa ce un feribot s-a scufundat joi dupa-amiaza in Lacul Victoria, potrivit poliției din Tanzania. Salvatorii au reluat vineri dimineața cautarile, transmite Reuters, scrie hotnews.ro.

- Cel puțin 44 de oameni sunt confirmați morți, iar sute de oameni sunt dați disparuți dupa ce un feribot s-a scufundat joi dupa-amiaza in Lacul Victoria, potrivit poliției din Tanzania. Salvatorii au reluat vineri dimineața cautarile, transmite Reuters.

- In Grecia inca mai sunt cautati unii dintre oamenii disparuti in timpul incendiilor de saptamana trecuta. Echipelor de salvatori li s-au alaturat si voluntarii unor asociatii de protectie a animalelor.

- Autoritațile indoneziene au reușit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marți in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puțin patru persoane pierzandu-și viața, informeaza Reuters, preia Mediafax.Acest incident are loc dupa ce la…