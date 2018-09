Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 86 de persoane au murit dupa ce un feribot s-a scufundat in Lacul Victoria din Tanzania. Autoritațile din Tanzania au recuperat 86 de corpuri din Lacul Victoria, dupa ce un feribot cu sute de persoane l-a bord s-a scufundat joi dupa-amiaza, au transmis oficialii locali, citați de BBC. Autoritațile…

- Un barbat de 36 de ani din județul Satu Mare a supravietuit miraculos dupa ce a fost lovit de trasnet in timpul unei furtuni. Incidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 21.30, pe un camp de la...

- In Grecia inca mai sunt cautati unii dintre oamenii disparuti in timpul incendiilor de saptamana trecuta. Echipelor de salvatori li s-au alaturat si voluntarii unor asociatii de protectie a animalelor.

- Stare de alerta pe litoral, la Olimp si Eforie. Un barbat este resuscitat chiar pe plaja, in timp ce un altul a fost salvat in ultimul moment. El s-a aventurat in largul marii si a fost adus la mal inconstient. Medicii au inceput sa il resusciteze, iar la fata locului a fost trimis elicopterul SMURD.…

- Autoritațile indoneziene au reușit sa salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marți in apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puțin patru persoane pierzandu-și viața, informeaza Reuters, preia Mediafax.Acest incident are loc dupa ce la…