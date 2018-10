Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost gasit in viata la bordul feribotului scufundat in Lacul Victoria din Tanzania la doua zile dupa accidentul soldat cu moartea a cel putin 170 de persoane, relateaza BBC News online.

- Un barbat de 36 de ani din județul Satu Mare a supravietuit miraculos dupa ce a fost lovit de trasnet in timpul unei furtuni. Incidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 21.30, pe un camp de la...

- BERBEC. In prima parte a zilei, o incurcatura financiara v-ar putea determina sa amanati o calatorie in interes personal, ceea ce ar putea conduce la tensionarea relatiei cu partenerul de viata.Este posibil ca un membru mai tanar al familiei sa se confrunte cu probleme minore de sanatate.…

- Pompierii ISU Constanta au intervenit in aceasta seara pentru a debloca o usa a unei locuinte, pe strada Nicolae Milescu nr. 53 din municipiul Constanta.Pompierii au descoperit o persoana decedata.Stire in curs de actualizare. ...

- In Grecia inca mai sunt cautati unii dintre oamenii disparuti in timpul incendiilor de saptamana trecuta. Echipelor de salvatori li s-au alaturat si voluntarii unor asociatii de protectie a animalelor.

- Un clujean în vârsta de 40 de ani, directorul al APIA Cluj, este cautat înca de sâmbata seara, când, spun surse apropiate lui, ar fi cazut în apa în timp ce se plimba cu barca pe lacul Belis. Echipele de salvare ajunse de urgenta…

- Departe de civilizație, undeva la poalele munților Mehedinți, in salbaticie, traiește un copilaș de numai 6 ani, al carui nume este Ionuț Rafa. Cu un toiag in mana, ca un mic „print al naturii”, baietelul lupta pentru supravietuire zi de zi.