- Operatorul de telecomunicatii RCS&RDS a anuntat luni seara ca a obtinut autorizatie de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) pentru aplicarea anumitor suprataxe pentru unele servicii de roaming furnizate in cadrul Spatiului Economic European (SEE)…

- Utilizatorii din Romania de telefonie si internet mobil, care au serviciul de roaming activat, pot ajunge in situatia de a utiliza involuntar acest serviciu in apropierea granitelor tarii, fiind identificate 19 judete unde se poate intampla un astfel de fenomen, ce atrage de la sine tarifarea suplimentara,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat luni ca Romania a depasit 5 milioane de linii fixe de internet, din care 2 milioane sunt fibra optica pana in casa, in timp ce traficul mediu de internet mobil s-a dublat, pana la 2,6 GB/luna/locuitor potrivit…

- Numarul conexiunilor la Internet fix din Romania a ajuns la 5,1 milioane, la sfarsitul anului 2018, cu 7% mai mult in comparatie cu anul precedent, in timp ce, in cazul Internetului mobil, conexiunile 4G au depasit 10 milioane, in crestere anuala cu 27%, arata statistica publicata, luni, de Autoritatea…

- Vești uriașe pentru toți posesorii de telefoane mobile! Intra in vigoare din 15 mai 2019. Anunțul a fost facut de catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Tarifele pentru apeluri fixe si mobile catre orice tara din interiorul Spatiului Economic European…

