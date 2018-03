Stiri pe aceeasi tema

- Asociația “Pro Vita”, in colaborare cu Primaria Vaslui și Asociația Tinerilor Ortodocși, au adunat sute de vasluieni la “Marșul pentru viața – «Uniți pentru viața»”. Sambata, 24 martie, sute de vasluieni au participat la “Marșul pentru viața – «Uniți pentru viața»”. Ei au pornit la ora 13.30, din Piața…

- Un accident grav de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN6, intre localitațile Gavojdia și Lugojel, din județul Timiș. Șoferul turc al unui TIR a intrat intr-o depașire periculoasa și s-a lovit frontal de un autovehicul care circula regulamentar in care se aflau cinci persoane. Camionul…

- 1 milion de euro investiți in sistemul de securitate al lanțului de aprovizionare 280 de utilizatori pe portalul public Timflow – sistemul companiei de urmarire prin GPS a transporturilor de buștean – au verificat 5.200 transporturi Politica ușilor deschise: 600 de participanți la patru consultari publice,…

- Sebastian Ghita isi continua razboiul total, de la distanta, cu sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi. Acesta a vorbit despre sechestrele pe care le-a avut pe avere, dar a si comparat-o pe Kovesi cu o proczroare comunista.Citește și: Lovitura grea pentru Klaus Iohannis:…

- Acțiune inedita pe Calea Eroilor, la 61 de ani de la moartea sculptorului Constantin Brancuși. Tinerii din Partidul Național Liberal Gorj au organizat o expoziție vorbita dedicata sculptorului. Au purtat in maini fotografii din timp...

- Gestul educatoarei care si-a omorat fiica de patru ani apoi a incercat sa se sinucida a socat comunitatea din satul timisean Murani, comuna Pischia, acolo unde femeia s-a nascut si a lucrat in ultimii 15 ani. Tatal femeii spune ca nici el, nici sotia lui nu au stiut ce este in sufletul fiicei lor.

- Automobile rasturnate pe drumul national R-3, km 15, in raionul Ialoveni. Potrivit Politiei, un sofer de 26 de ani, a pierdut controlul volanului, a derapat de pe carosabil si a ajuns cu automobilul intr-un canalul de scurgere a apei.

- Este una dintre actrițele care au depașit pragul de 50 de ani, dar timpul nu a fost deloc bland cu ea. Spre deosebire de colegele de breasla – Halle Berry (51), Cindy Crawford (52), Sharon Stone (60), Iman (62) sau Meryl Streep (68), doar cateva exemple de celebritați care arata impecabil pentru varsta…

- Suspectul inchiria autoturisme cu ajutorul caruia urma sa treaca postul vamal, dupa ce in nenumarate ori a fost reținut pentru trafic ilicit cu bunuri, introduse ilegal in țara prin regiunea transnistreana.

- Romgaz are un randament al dividendelor de 11,4%, pentru 2017, Transgaz de 10,8%, iar Nuclearelectrica de 10,5%, reiese dintr-un comunicat de presa al Investors Club remis, luni, AGERPRES. Din punct de vedere al dividendului net pe actiune, la Romgaz acesta este de 4,14 lei, la Transgaz de 43,7 lei,…

- Acțiune in forța marți dimineața, in 23 de județe și in municipiul București. Polițiștii au efectuat 89 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuințele unor persoane acuzate de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. Anchetatorii s-au oprit și la doua locații…

- Oficialii SSC Farul Constanta, echipa de fotbal aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, au anuntat astazi, intr o conferinta de presa, organizarea unei actiuni caritabile in sprijinul fostului portar al FC Farul Ion Anton, care sufera de o boala incurabila cancer in faza a doua . In acest…

- Analiza CRUK (Cancer Research UK) releva faptul ca 70% din generația „millenials" prezinta riscul luarii in greutate, iar cei nascuti la inceputul anilor '80 si mijlocul anilor '90 vor deveni, pana la implinirea varstelor de 35-45 de ani, obezi. ,,Sapte din zece tineri devin obezi, intre 30-40…

- Politia Municipiului Alba Iulia a organizat miercuri o actiune cu efective suplimentare, pe raza municipiului, pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura penala si contraventionala si pentru cresterea gradului de siguranta publica. Au fost legitimate zeci de persoane, verificate autovehicule…

- Trei tineri cu varstele cuprinse intre 19 si 28 ani, originari din raioanele Strașeni și Falești, au fost retinuti de catre angajatii IP Rașcani a Directiei de Politie a mun. Chisinau, fiind suspectati de savarsirea unui furt.

- La sanius cu masina pe aleile pietonale. Un sofer indraznet a urcat la volanul masinii si a inceput sa faca drifturi pe zapada. Spectacolul a fost oferit pe un drum pietonal de pe strada Alba Iulia din Capitala.

- Cinci persoane din judetul Neamt, care faceau parte dintr-o grupare infractionala organizata, specializata in trafic de droguri de risc si efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, au fost retinute de politisti, a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa,…

- Neregularitati in tarfic in sectorul Buiucani al Capitalei. In mai putin de cinci minute mai multi soferi au incalcat regulile de circulatie, iar o tanara a traversat strada neregulamentar.

- Un barbat care nu a oprit pe data de 19 ianuarie la semnalele politistilor a fost urmarit in trafic, iar oamenii legii au fost nevoiti sa traga focuri de arma. Soferul a reusit sa fuga, dar a fost prins si retinut.

- Biroul Executiv Central al SNPPC a decis declansarea unui proces civil, in instanta, ce vizeaza agentii de politie cu studii superioare, care au trecut in corpul ofiterilor, in perioada 2015 2017, potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a SNPPC.Obiectul actiunii il reprezinta acordarea…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, invitat la o emisiune la unul dintre posturile nationale de televiziune a vorbit deschis despre DNA, despre atacurile la care ste supusa in ultima perioada aceasta institutie, dar si despre serviciul anticoruptie pe care il va infiinta la nivelul Primariei…

- TenarisSilcotub face cunoscut ca trei zile de sambata, succesiv, amfiteatrul agentului economic se va transforma in sala de cinema a orașului Zalau, astfel ca va gazdui proiecții ale unor filme special alese pentru copii și adolescenți. Filmele din program sunt producții de succes, selectate in festivaluri…

- Intervenție ca-n filmele de acțiune, noapte atrecuta, in Arad. Doar cateva minute au facut ca lucrurile sa nu se transforme intr-o adevarata batalie de strada. Interlopii aradeni s-au luat la bataie noaptea trecuta, insa mascații Poliției au ajuns exact inainte ca vreunul sa fie ranit.

- Liviu Covalschi (36 de ani), poreclit Keno, este un sucevean stabilit in China care a devenit vedeta in doua filme de actiune turnate pe teritoriul Asiei. Acesta a plecat din tara la varsta de doar 25 de ani, ca dansator prin cluburile din Macao, „Las Vegas-ul“ Asiei.

- In data de 9 februarie, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 4060 lei. Potrivit IPJ Alba, in data de 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul…

- "Hai sa va zic o chestie, de fapt ma vad nevoit, din respect pentru fabuloșii din spatele CU dar și intreaga comunitate sa o fac. Deci, cațiva, puțini, o știți deja, și eu sunt Corupția Ucide. De fapt, doar un umil admin al unei comunitați dar, cel mai prețios, parte a unei fabuloase adunaturi…

- Parchetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs în interesul legii privind prescriptia raspunderii penale în dosarul Microsoft, în care sapte fosti ministri au

- Surorile de la "Bambi" au trait emotii puternice, dupa ce au ajuns in cabinetul medicului, unde aveau o programare. Prima care a fost sub atenta supraveghere a medicului a fost Raluca Tanase. Frumoasa artista a marturisit in timpul live-ului facut de sora ei mai mica faptul ca are probleme din cauza…

- In perioada 22-30 ianuarie, pe DJ 172 E și DJ 171, in localitatațile Caianu Mic și Braniștea, in cadrul activitaților de monitorizare a traficului rutier, politistii din Beclean au desfasurat acțiuni preventive, de informare și constientizare a conducatorilor auto cu privire la consecintele deosebit…

- CFR Cluj a jucat astazi doua meciuri amicale in mai puțin de șapte ore, contra celor de la FC Sfantu Gheorghe (6-0) și Beijing Renhe (scor 3-0). Primul meci a fost transmis live pe Facebook de un fan al feroviarilor, iar acesta a incercat sa transmita și partida cu gruparea din China. Bogdan Mara, managerul…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat azi in cea de-a treia finala majora a carierei, dupa ce a invins-o in semifinalele de la Australian Open pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7. In finala, romanca se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, care a invins-o in aceasta dimineata pe Elise Mertens in…

- Politia Romana actioneaza permanent pentru prevenirea si combaterea faptelor care aduc atingere fondului cinegetic national. Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase au constatat, pe parcursul actiunilor din ultima jumatate de an, aproape 600 de infractiuni, au aplicat peste…

- O femeie din Miami, Statele Unite, a devenit vedeta pe internet in urma unui incident la care care a fost protagonista. Clipul filmat de trecatorii americani arata o femeie blonda, cu un tricou verde, care distruge o masina ce fusese implicata intr-un accident. Furia protagonistei era atat de mare…

- Un baiat, de cinci ani, a fost gasit, in aceasta dimineata, fara supraveghere, in strada. Parintii copilului spun ca acesta a fost adus la gradinita, de unde a fugit pentru ca ar fi obijduit de catre angajatii institutiei prescolare.

- Intr-un articol de pe blogul ei, Adelina Pestrițu povestește despre mutarea in casa noua și motivul pentru care a decis sa-și schimbe locuința. Ea spune ca locuia de cinci ani intr-un apartament cu doua camere, dar și-a dorit unul mai spațios, cu mai multe camere și pe care sa-l poata decora dupa gusturile…

- Platforma YouTube, detinuta de compania Google, va schimba regulile privind remunerarea creatorilor de continuturi video, dupa ce, in ultimul an, a starnit mai multe polemici, cu clipuri controversate ale unor vloggeri celebri, informeaza Le Monde.

- Politistii din Cugir au identificat in trafic, marti, in cadrul unei actiuni organizate in colaborare cu RAR, mai multe masini ce aveau defectiuni tehnice. Soferii acestora au fost amendati si li s-a retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculelor. Potrivit IPJ Alba, oamenii legii au controlat…

- Alice a ramas una dintre cele mai indragite concurente care a participat la "Insula Iubirii” si face tot ce poate sa ramana in continuare in atentia publicului. De data aceasta, tanara este mai hotarata ca niciodata sa isi gaseasca sufletul pereche.

- Intre timp, crengile pomilor au fost taiate. Adrian Moraru a fost cel care a publicat imaginile cu arborii din fața sediului PSD. Patru persoane au fost duse, luni, la Sectia 5 de Politie din Bucuresti, pentru a fi legitimate si sanctionate, dupa ce au fost implicate intr-un…

- In perioada 08-10 ianuarie 2018, polițiștii Brigazii Rutiere au organizat o acțiune pentru verificarea legalitații efectuarii transportului in regim taxi. Au fost verificate peste 160 de autoturisme, dintre care 140 taxi și au fost aplicate 87 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 45.000…

- Un document secret pastrat in arhive indica autoritatilor din primii ani ai regimului comunist lista catecelor interzise in Romania si modul cum trebuiau sa procedeze angajatii Politiei fata de cei care le cantau. Vasile Alexandri, Andrei Muresanu si Ioan Nenitescu se aflau printre autorii cenzurati.

- O românca a murit tragic în Italia la câteva ore dupa ce le-a urat copiilor ei ”La mulți ani” de Sf Ioan pe pagina sa de Facebook. Cristina Constantin din Cotnari și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut într-un orașel din Italia. Românca…

- Pompierii de la ISU Gorj au fost chemati, in urma cu putin timp, sa intervina pentru a rezolva situatia unei familii din Targu Jiu, in str.Ciocarlau. Usa apartamentului a fost blocata, proprietarii aflandu-se in situatia de a cere ajutorul autoritatilor. Articolul Pompierii, chemati ACUM! Ce s-a intamplat…

- Autor: Octavian ANDRONIC Incerc sa gasesc, in șirul celor 28 de ani trecuți de la revoluția „fara vid de putere” (apud procurorii militari) unul care sa poata fi asemanat celui care tocmai a trecut. Nu reușesc. 2017 a fost, prin exceleța, anul in care nu s-a intamplat nimic semnificativ. A fost, daca…

- In dimineața zilei de sambata, 30 decembrie, polițiștii Secției Rurale Daneți au fost sesizați de o femeie din Craiova cu privire la faptul ca tatal sau, Vancea Dumitru, in varsta de 81 de ani, din comuna Dobrotești, județul Dolj, a ...