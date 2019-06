Stiri pe aceeasi tema

- Cuvantul Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Romaniei, rostit in deschiderea Conferintei Internationale privind relatiile dintre Stat si denominatiunile religioase in Uniunea Europeana, Palatul Patriarhiei, vineri, 7 iunie 2019. Potrivit Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (TFUE),…

- Dezintegrarea Uniunii Europene in urmatorii 20 de ani este o posibilitate realista in opinia a mai mult de jumatate din electoratul din 11 state membre, printre care si Romania, releva un sondaj de opinie realizat de YouGov si publicat miercuri de cotidianul britanic The Guardian. Sondajul, realizat…

- Peste jumatate dintre cetațenii europeni, inclusiv 58% dintre romani, sunt de parere ca UE se va dezintegra in urmatorii 20 de ani, iar trei din 10 europeni considera exista posibilitatea reala a unui conflict intre țarile UE, arata un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relații Externe,…

- Dezintegrarea Uniunii Europene in urmatorii 20 de ani este o posibilitate realista in opinia a mai mult de jumatate din electoratul din 11 state membre, printre care si Romania, releva un sondaj de opinie realizat de YouGov si publicat miercuri de cotidianul britanic The Guardian. Sondajul, realizat…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…

- Anul acesta se organizeaza cu 251 mai multe secții de votare in strainatate pentru alegerile europarlamentare comparativ cu alegerile anterioare pentru Parlamentul European (2014, 2009 și 2007 – cand au fost organizate 190 de secții). Ministerul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare…

- Cand, intr-o frumoasa dimineața, milioane de barbați din multiple țari din jumatatea nordica a continentului african se trezesc cu un unic gand, acela de a se muta in Europa, sigur-sigur, extrem de sigur, nu poate fi vorba despre ceva pur intamplator. Iar daca nu este intamplator, haideți sa credem…

- O celebra replica folosita de Jean-Paul Sartre in piesa lui de teatru "Huis clos" ("Cu usile inchise") - "L'enfer, c'est les autres" ("Infernul sunt ceilalti") - se aplica de minune pe drumurile din Europa, unde excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor, potrivit…