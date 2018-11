Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apelor si Padurilor supune consultarii publice proiectul de hotarare de guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national a terenului in suprafata de 56,1579 ha de catre S.C. Deva Gold S.A. pentru realizarea obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere…

- Ministerul Apelor si Padurilor a decis, in august, uciderea a peste 420.000 de animale, intr-un termen record, de 90 de zile. Printre acestea, peste 80.000 de mistreti, pe motiv ca animalele ar putea provoca noi focare de pesta porcina africana. UE recomanda interzicerea vanatului mistretilor dupa aparitia…

- Dupa cum se stie zeci de mii de copaci care au fost secerați de furtuni in padurile Bihorului sunt inca la pamant. Peisajul dezolant a ridicat numeroase intrebari cu privire la munca padurarilor. Luati la intrebari acestia au spus ca fac tot ce pot dar trebuie sa respect anumite proceduri,…

- Asociația World Wide Fund for Nature (WWF) trage un semnal de alarma cu privire la consecințele dezastruoase pe care le vor avea asupra faunei salbatice din Romania noile masuri de combatere a pestei porcine africane (PPA) aprobate recent de Ministerul Apelor și Padurilor. Zeci de mii vulpi, șacali,…

- Asociația World Wide Fund for Nature (WWF) atrage atenția asupra faptului ca, in incercarea de a impiedica raspandirea pestei in Romania, Guvernul se pregatește sa masacreze animalele salbatice de prada. WWF informeaza ca „zeci de mii vulpi, șacali, ciori grive și coțofene – pradatori care au un rol…

- Reprezentantii WWF Romania trag un semnal de alarma cu privire la consecintele dezastruoase pe care le vor avea asupra faunei salbatice din Romania noile masuri de combatere a pestei porcine africane (PPA) aprobate recent de Ministerul Apelor si Padurilor.

- Reprezentantii WWF Romania trag un semnal de alarma cu privire la consecintele dezastruoase pe care le vor avea asupra faunei salbatice din Romania noile masuri de combatere a pestei porcine africane (PPA) aprobate recent de Ministerul Apelor si Padurilor.

- WWF trage un semnal de alarma cu privire la consecintele dezastruoase pe care le vor avea asupra faunei salbatice din Romania noile masuri de combatere a pestei porcine africane (PPA) aprobate recent de Ministerul Apelor si Padurilor. Zeci de mii...