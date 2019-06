Suporterul clujean care a aruncat cu scaunul în jandarm a fost prins și este cercetat pentru tentativă de omor Suporterul Universitații Cluj care a aruncat cu un scaun in capul unui jandarm, doborandu-l la pamant, a fost prins ieri. Tanarul in varsta de 27 de ani din comuna Florești va fi judecat pentru tentativa de omor, a anunțat sportulclujean.ro. „La data de 10 iunie a.c., in urma verificarilor efectuate de catre polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, a fost identificat un tanar in varsta de 27 de ani, din Florești, județul Cluj, banuit de comiterea infracțiunii de ultraj asupra unui jandarm aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu. Conform probatoriului administrat, la data… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

