Suporterii participa, astazi, la o noua actiune de ecologizare la stadionul Farul“ din Constanta (galerie foto)

- Aproximativ 10.000 politisti si personal contractual au demonstrat astazi in Bucuresti strigandu si in strada nemultumirile. "Am manifestat la sediul M.A.I. unde comunicarea a continuat prin intermediul presei si al consilierilor. Alta Marie, aceeasi palarie. Din fata sediului M.A.I. am plecat 5 6.000.…

- Un accident rutier s a petrecut in urma cu putin timp, pe DN 3, la kilometrul 114. Un TIR a derapat pe soseaua acoperita de polei si a ajuns intr un sant.Traficul este ingreunat.Stire in curs de actualizare.Sursa foto: DRDP Constanta ...

- In data de 21.03.2018 la Stadionul ldquo;FARUL" Constanta a avut loc o intrunire in care s a discutat pregatirea arenei din Strada Primaverii nr. 2, in vederea redarii acesteia circuitului sportiv si obtinerii licentei pentru desfasurarea jocurilor din Campionatul Ligii a III a.La finalul intrunirii…

- Liderul mondial Simona Halep, fostul numar 1 al clasamentului WTA Serena Williams, Nick Kyrgios, Frances Tiafoe, dar si antrenorul jucatoarei din Constanta, Darren Cahill, au participat in SUA la un eveniment caritabil, jucand tenis in sprjinul copiilor care sufera de autism. Simona Halep a facut pereche…

- In cursul zilei de astazi, un incendiu a izbucnit intr o gospodarie din localitatea Lumina, judetul Constanta. Pompierii au lichidat incendiul care a distrus o parte din locuinta.Din fericire, nu exista victime. ...

- Soferii care circula astazi pe bulevardele Alexandru Lapusneanu si Aurel Vlaicu sunt nevoiti sa sporeasca atentia. Pe carosabil este mult noroi adus de autoutilitarele care ies din santierul din zona Dobrogea. ...

- Cetatenii rusi aflati Constanta, Galati si Tulcea si Braila si au putut exercita dreptul constitutional de la vot la sectia de votare infiintata la Constanta la Consulatul General al Federatiei Ruse, de pe strada Mihai Viteazul. Potrivit reprezentantilor Consulatului General al Federatiei Ruse la Constanta,…

- Potrivit unor informatii de ultima ora, un tren cu vagoane tip cisterna a deraiat in zona podului de la IPMC. trenul format din doua vagoane s a rasturnat. Cisternele sunt incarcate cu GPL. Este pericol de explozie.UPDATE Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta, nu s au inregistrat victime in urma…

- A devenit o traditie pentru copiii de la Gradinita cu Program Prelungit "Lumea Florilorldquo; din Navodari sa viziteze, de cateva ori pe an, Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiul Constanta. Iata ca si in luna martie micutii au ajuns aici pentru a impartit flori si martisoare, devenind, astfel,…

- Un sofer din Constanta a avut neplacuta surpriza sa isi gaseasca masina in aceasta dimineata in parcare acoperita cu hartie igienica si gunoaie. In plus, "decoratorul" de ocazie i a lasat un mesaj pe capota scris cu hartie igienica. Acesta a scris "Love" cu hartie igienica. Sursa foto: Facebook Parchez…

- TREI POLITISTI MARAMURESENI VOR PARTICIPA LA CAMPIONATUL DE TENIS DE MASA ORGANIZAT DE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE In perioada 26 – 31 martie a.c. in municipiul Constanta se va desfasura etapa finala a campionatului de TENIS DE MASA a Ministerului Afacerilor Interne. Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Primaria municipiului Constanta a inceput operatiunea de ridicare, inventariare si depozitar a masinilor abandonate. Mai exact este vorba despre un numar de 48 de autovehicule identificate ca fiind abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta. Dintre acestea 20 sunt fara stapan…

- Constanta are trei pasaje subterane realizate in anii 39;80 in zonele Abator, Gara si strada Stefan cel Mare. Pasajul de pe Stefan cel Mare, cunoscut ca pasajul de la Tomis, a primit, dupa reabilitare, in memoriam, numele istoricului Virgil Coman si a devenit galerie de arta.La pasajul din zona Abator,…

- In zona Campusului Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu, vor fi ridicate in curand doua cladiri a cate zece etaje. Lucrarile in zona au fost demarate, mai multe utilaje fiind aduse pentru a pregati terenul astfel incat constructia sa fie realizata. Potrivit anuntului…

- Vreme de primavara astazi la Constanta. Locuitorii care au iesit de dimineata la plimbare s au putut bucura de razele timide ale soarelui. Se pare ca iarna a plecat de la malul Marii Negre iar primavara se instaleaza usor usor.Potrivit meteorologilor, in Dobrogea, vremea va intra intr un proces de incalzire.…

- Primaria municipiului Constanta informeaza ca, avand in vedere avertizarea meteo privind conditiile favorabile de formare a poleiului, in cursul acestei dimineti, noua sararite au inceput actiunea de imprastiere a materialului antiderapant pe strazile principale si secundare din municipiul Constanta,…

- În urma cu puțin timp, la intersecția strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu, doua mașini s-au ciocnit! În urma impactului, doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de îngrijiri medicale! Un barbat s-a ales cu un picior rupt, iar un alt pacient a suferit un…

- Ieri, cu prilejul zilei de 1 Martie si a a traditionalului Martisor, femeile din Brigada 9 Mecanizata Marasesti au primit din partea colegilor, flori si martisoare care vestesc venirea primaverii.Desigur insotite de urarile traditionale pentru astfel de momente. Locotenentul Mirela Gheoghe, purtatorul…

- Din cauza drumurilor inzapezite, ambulantele nu pot inainta si astfel nu pot ajunge la pacientii care au nevoie de ajutor medical. In aceste conditii senilatele transporta pacientii pana la autosanitare.Potrivit directorului RAJDP Constanta, Lucian Lungoci, in aceasta dimineata senilata de la Topraisar…

- Comisarii CJPC Constanta au efectuat astazi un control la o macelarie din municipiul Constanta, zona Tomis 3. Peste o tona de produse din carne au fost retrase de la comercializare si distruse. Comisarii au aplicat o amenda de 10.000 de lei pentru proceduri periculoase, depozitare necorespunzatoare…

- O tragedie a avut loc ieri seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. Un grup de pietoni care traversa regulamentar strada a fost spulberat din plin de soferul unui Volkswagen Polo inmatriculat in Buzau care nu ar fi oprit sa le acorde prioritate.Bilantul accidentului este unul tragic. Un copil de aproximativ…

- Sedinta la PSD Constanta. Conducerea PSD Constanta a invitat toti presedintii de organizatii din judet la o prima intalnire din acest an.Presedintele organizatiei, Felix Stroe declara saptamana trecuta pentru ZIUA de Constanta ca si a propus sa stranga randurile partidului si sa pregateasca Congresul…

- Imaginile, surprinse cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei intr-o padure din Parcul Natural Putna Vrancea au fost postate pe Facebook de catre reprezentantii Romsilva. Rangerii parcului au montat camera in rezervatia naturala Tisita, in zona de protectie integrala a parcului, dupa ce au observat…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Constantin Bratescu, din municipiul Constanta. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Politistii se afla la fata locului si cerceteaza cazul.Un echipaj SAJ este asteptat sa intervina.Traficul in zona…

- Astazi au demarat lucrarile de refacere a gazonului stadionului "Farulldquo; din Constanta.Oficialii echipei de fotbal SSC Farul, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, au spus ca de reabilitarea gazonului se ocupa o firma din Brasov."Sa revenim acasa e o promisiune de a mea, pe care vreau…

- Utilizarea dispozitivelor digitale a devenit un stil de viața. Deși ne fac viața mai ușoara, expunerea constanta la radiațiile emise de lumina albastra ne deterioreaza vederea. Pentru a aborda aceasta problema și pentru a preveni deteriorarea ochilor, Essilor, lider mondial in lentilele oftalmice, a…

- Pentru ca si a asumat misiunea de a promova fascinanta istorie a locului, in cadrul proiectului Biblioteca Virtuala Fondul Documentar Online "Dobrogea de ieri si de azi" fondul documentar dobrogea de ieri si de azi.html, ZIUA de Constanta continua si in acest an sa aduca in prim plan marturiile scrise…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din judetul Constanta. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, codul galben este valabil pana azi la ora 20.00, in Dobrogea. Se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale ce vor mai atinge 55 km h, dar si ninsori temporar…

- Un autoturism cu numere de inmatruculare de judetul Iasi a fost abandonata in statia de autobuz de pe bulevardul 1 Decembrie, zona ICIL.Vehiculul marca Dacia Logan are o roata rupta. Autobuzele RATC nu mai pot stationa in aceea zona iar circulatia devine ingreunata. ...

- Campionatul National de tenis de masa rezervat echipelor de juniori 3, care s a desfasurat la Dumbravita, in judetul Timis, i a adus echipei feminine a LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta medalia de aur. In grupa 1 4, formatia de pe litoral a inregistrat doua victorii 4 1 cu CSM Medias, 4 1 cu ACS Dumbravita…

- Un sot indoliat, doi copii mici, o familie indurerata si multa tristete a lasat in urma sa Teodora, tanara care a decedat, saptamana trecuta, dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanta. Ieri, zeci de rude, prieteni si cunoscuti au condus o pe ultimul drum pe Teodora. Tanara isi va dormi somnul…

- Ca si la finala turneului de la Beijing, din octombrie 2017, apropiati ai Simonei Halep, in frunte cu Stere Halep, tatal liderului mondial, urmaresc finala de astazi, de la Australian Open, cu daneza Caroline Wozniacki, la cafeneaua pe care o detine familia Halep in Constanta.In momentul in care a ajuns…

- O butelie a explodat în localitatea Eforie Nord, pe str. Transilvaniei nr. 8, deflagrația fiind urmata de un incendiu! La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de la Tuzla, o ambulanța SAJ și o ambulanța de terapie intensiva mobila! La fața locului, echipajele de salvare…

- În urma cu puțin timp, un accident rutier a avut loc în zona Tomis 3, la intersecția Bulevardului Tomis cu strada Soveja. Un șofer care s-a grabit prea mult, a apasat pedala de accelerație mai mult decât era necesar, asfel ca a pierdut controlul volanului și s-a oprit în...…

- În urma cu puțin timp a avut loc un accident feroviar în localitatea Ovidiu, la prima cale ferata dinspre Constanța. Un tren marfar a intrat în coliziune cu un autoturism. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate. La locul impactului s-au deplasat o autospeciala…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta sustine sambata, 20 ianuarie, primul meci de verificare din 2018. Clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, formatia infiintata in 2016 de suporteri va intalni liderul Ligii a 4 a a judetului Ialomita, Abatorul Slobozia, iar partida va fi gazduita, de…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Calarasi (AECL), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Elevilor din Bacau (AEBC) au transmis joi, printr-un comunicat de presa, ca este lipsita de substanta actuala dezbatere din spatiul public cu privire la propunerile…

- La doar cativa pasi de intinderea miscatoare si albastra, intr o zona cu un peisaj de vis, mai ales in zilele senine, cand Marea Neagra este calma, chiar langa zidul dinspre mare al Catedralei Arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo;, trecatorul va vedea un fragment dintr un cartier antic…

- De cativa ani incoace, admiram prezenta ostasilor la manifestarile de anvergura cu "parfumldquo; istoric, chiar medieval, costumele lor impresionante oferindu ne sansa unei intoarceri in timp, la vremuri invatate prin cartile de istorie ori, eventual, vizualizate prin filme. Pe Radu Florian Covaliu,…

- În urma cu câteva minute, pompierii au primit un apel de urgența, un incendiu s-a declansat la o locomotiva, la Poarta 1 în Port. Pentru stingerea incendiului s-au deplasat doua autospeciale de la Detasamentul Port. Din fericire, nu sunt victime. …

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Sala de la Complexul Sportiv Tomis din Constanta, situat pe strada Flamanda nr. 11, va gazdui in aceasta luna meciurile uneia dintre grupele fazei de clasificare a Campionatului National de baschet masculin rezervat jucatorilor de pana in 16 ani. Este vorba de turneul 1 tur al grupei 7 B, care a fost…

- Romanii continua protestele si in 2018. Cei din Cluj, pentru a-si arata determinarea de a apara justitia si democratia, se organizeaza sa vina in Capitala pentru a-si face mesajul cat mai bine auzit intr-un mare miting. "Noi, cetatenii din judetul Cluj, vom merge in Bucuresti sa ne aparam…

- O persoana cu abilitati uimitoare printre altele, bate cuiele cu capul si cu mana, fara a se proteja cu ceva , Lazar Silviu Iordache, expert in arte martiale, isi desfasoara activitatea sportiva la Constanta, unde preda Tae Chun Do. Capacitatea sa de a bate cuie cu capul il face unic in Europa In varsta…

- Tragedie într-o familie din Constanța. În loc sa sarbatoreasca trecerea în noul an, va fi nevoita sa se pregateasca de înmormântare. Un barbat de 43 de ani a sfârșit astazi strivit de un container, care a cazut peste el. Accidentul a avut loc la ferma 6 Martie,…

- Sute de persoane vin in fiecare seara in Oraselul Copiilor din municipiul Constanta. Aici, pe langa miile de luminite viu colorate, pot fi vazute diverse personaje din desene animate. In continuare, cei care nu au apucat pot face poze cu Mos Craciun ...