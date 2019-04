Stiri pe aceeasi tema

Autoritățile de la Londra au anunțat ca 570 de persoane au fost reținute in cele patru zile de proteste ale activiștilor pentru mediu, potrivit Associated Press, potrivit mediafax. Activiștii pentru mediu incearca…

Rafael Nadal (2 ATP) s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Monte Carlo, vineri, dupa ce a trecut de argentinianul Guido Pella (35 ATP), scor 7-6 (1), 6-3, potrivit mediafax. Favoritul numarul 1 al…

Toate cele sase echipe din play-off si una din play-out, FC Botosani, au primit licenta de participare in competitiile UEFA pentru sezonul 2019-2020. Federatia Romana de Fotbal a anuntat decizia vineri, 19 aprilie, potrivit mediafax.Au solicitat și au primit licenta UEFA urmatoarele cluburi:…

Etapa finala de transport a gazului Shahdeniz 2 catre Europa a fost lansata ca parte a fazei a 2-a a TANAP, care se intinde de la Eskișehir pana la Edirne-Ipsala, potrivit azadinform.az. Raportul informeaza citand…

Formatia Watford s-a calificat in finala Cupei Angliei, dupa ce a invins, duminica, pe stadionul Wembley, cu scorul de 3-2 dupa prelungiri, echipa Wolverhampton, in semifinalele competitiei.Wolverhampton a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Doherty '36 si Jimenez '63.

- Manchester City s-a calificat in finala Cupei Angliei. "Citadinii" s-au impus in semifinale in fața lui Brighton Hove Albion cu scorul de 1-0.Singurul gol al partidei disputate pe stadionul Wembley din Londra a fost inscris in minutul 4 de brazilianul Gabriel Jesus.

- FC Viitorul debuteaza luni, 11 martie, in turneul play off al Ligii 1, intalnind, de la ora 20.30, in deplasare, FCSB. Jucatorii echipei constantene isi doresc sa obtina prima victorie pe Arena Nationala contra echipei lui Gigi Becali. "Suntem unde ne am dorit, ne am indeplinit obiectivul. Este foarte…