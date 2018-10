Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini intr-o familie din Republica Moldova. Un batran care iși stransese graul și a vrut sa-l fereasca de invazia insectelor, l-a stropit cu fosfit de aluminiu, o substanța toxica. Batranul a lasat graul stropit aproape de geamul camerei unde dormeau fetele de 4 și 11 ani, nepoatele…

- Finalul de meci de la Chiajna a fost extrem de incins, iar jucatorii lui Dinamo au ajuns sa fie apostrofați de propriii suporteri. Primul care a intrat in vizorul fanilor a fost Dan Nistor. Galeria l-a apostrofat minute in șir in timpul partdei. Apoi a venit randul lui Armando Cooper, care a fost la…

- Real Madrid a decis sa-l concedieze pe antrenorul Julen Lopetegui, dupa umilința suferita ieri de „galactici” ]n fa’a rivalilor de la Barcelona, scor 1-5. Julen Lopetegui, care fusese instalat in vara , a fost dat afara și a fost inlocuit cu Santiago Solari, antrenorul de la Real Madrid B. Mutarea aceasta…

- Reprezentanții PNL și USR din comisiile reunite de industrii, administrație publica și buget din Camera Deputaților au lipit, marți, inainte de inceperea dezbaterilor privind legea offshore, mai multe afișe despre modificarile aduse legii in Senat și Camera, pe unele afișe fiind prezent liderul PSD.„Nu…

- Dan Nistor (30 de ani) a fost in centrul atentiei in ultima perioada, dupa ce acesta a primit o oferta de la FCSB, iar fostul antrenor al lui Dinamo, Florin Bratu, a dezvaluit ca acesta i-ar fi cerut sa plece la eterna rivala.

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, in urma unei altercații produse intre suporterii unor echipe de fotbal. Duminica, 23 septembrie, in jurul orei 17:10, polițiștii au fost sesizați…

- Mijlocașul panamez Armando Cooper s-a pregatit separat, iar Bratu nu este hotarat daca sa il forțeze sau nu diseara, cu Poli Iași. Și conaționalul Jaime Penedo vrea sa ia o pauza din cauza unei accidentari mai vechi. Florin Bratu iși joaca postul diseara, cu Poli Iași. Daca pierde, antrenorul de 38…

- Gabriela Firea a susținut astazi, o conferința la sediul Primariei Capitalei, in cadrul careia a vorbit despre atacurile la adresa ei și acuzațiile care i se aduc, care, spune ea, s-au intețit dupa CEx și de ieri noapte, dupa declarațiile facute la postul de televiziune Romania TV. La postul public…