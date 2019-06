Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi suporteri dinamovisti au protestat, miercuri seara, in fata casei directorului general de la Dinamo, Bogdan Balanescu, ei cerand readucerea la echipa a antrenorului Mircea Rednic.Ei au avut torte si au afisat un banner pe care scria: ”Il vrem pe Rednic inapoi, altfel o sa te tot…

- Suporterii dinamoviști au continuat in aceasta seara derapajele la adresa conducerii, protestand dupa demiterea lui Mircea Rednic și instalarea lui Eugen Neagoe. Intai au mers acasa la Mircea Rednic și au avut o discuție cu acesta, in care antrenorul le-a transmis ca se gandește in continuare sa cumpere…

- Conferinta de presa in care urma sa fie prezentat oficial noul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, Eugen Neagoe, a fost amanata, dupa ce mai multi suporteri dinamovisti s-au strans la baza de pregatire de la Saftica, protestand fata de indepartarea tehnicianului Mircea Rednic. Grupul…

- Dinamo l-a demis pe Mircea Rednic, dar ultrașii alb-roșii, satui de degringolada de la echipa, au luat cu asalt hotelul Rin, deținut de patronul Ionuț Negoița, potrivit gsp.roZeci de suporteri dinamoviști au mers in noaptea de marți spre miercuri in fața hotelului Rin din Capitala deținut…

- Noul antrenor principal al echipei FC Dinamo este Eugen Neagoe, in locul lui Mircea Rednic, a anuntat directorul general al FC Dinamo Bucuresti, Bogdan Balanescu, prin intermediul site-ului oficial. Ultima oara la conducerea tehnica a echipei Sepsi Sf. Gheorghe, cu care a reusit calificarea in play-off-ul…

- Bogdan Balanescu, directorul general al lui Dinamo, a vorbit la GSP LIVE despre promisiunile pe care i le-a facut finanțatorului Ionuț Negoița. Balanescu l-a inlocuit pe Alexandru David in funcția de director general al clubului, iar acesta i-a promis finanțatorului la momentul respectiv ca va readuce…

- Clubul de fotbal FC Dinamo a anuntat, luni seara, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, numirea in functia de antrenor principal a lui Eugen Neagoe (51 de ani), acesta preluand postul ramas liber dupa rezilierea contractului cu tehnicianul Mircea Rednic. "Noul antrenor principal al…

- Mircea Rednic nu mai e antrenorul lui Dinamo, in urma unui anunt surprinzator si venit de nicaieri facut de conducerea lui Dinamo. La cateva ore de la despartire, "Puriul" a oferit prima reactie, iar acesta sustine ca decizia i-a apartinut patronului Ionut Negoita, relateaza Mediafax.Citește…