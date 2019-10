Suporterii care au pierdut meciul favoritei Liverpool, după ce au încurcat orașul Genk cu Gent, au primit o recompensă neașteptată Doi suporteri au echipei Liverpool au vrut sa vada meciul pe care echipa lor favorita urma sa-l dispute in Belgia, cu Genk. Insa din greseala ei au ajuns la Gent si au ratat partida campioanei Europei, potrivit news.ro. Rob, din Londra, si Lee, din Leicester, au cheltuit aproximativ 200 de lire sterline fiecare (230 de euro) pe tren si pe bilete, dar au ajuns intr-un oras aflat la 150 de kilometri de localitatea in care avea loc meciul. "Cand am ajuns, nu am vazut niciun fan al echipei Liverpool, ceea ce a trezit suspiciunile noastre. Apoi am mers sa cinam si i-am spus unui ospatar… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi fani englezi ai formației FC Liverpool au trecut, miercuri, prin aventura vieții in Belgia. Cei doi suporteri ai ”cormoranilor” și-au cumparat bilete la meciul Genk - FC Liverpool, scor 1-4, disputat, miercuri seara, in grupele din Liga Campionilor. Numai ca susținatorii gruparii britanice au incurcat…

- Doi fani ai echipei Liverpool nu au putut vedea de pe stadion meciul disputat de echipa favorita contra lui Genk pentru ca au confundat orașul belgian cu un altul cu nume asemanator, Gent.Potrivit hln.be, cei doi și-au dat seama de greșeala comisa cu cateva minute inainte de startul jocului…

- Prin grija Sport Club Municipal, 90 de copii din Ramnicu Valcea vor ajunge in tribunele Arenei Nationale din Bucuresti pentru a incuraja echipa Romaniei in meciul cu Norvegia din preliminariile Campionatului European de Fotbal din 2020. Micii sportivi legitimati la SCM (grupele 2006, 2007, 2008 si 2009),…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. ACTUALIZARE 3 septembrie. Intalnire emoționanta in cantonamentul tricolorilor de la Mogoșoaia. Componenții echipei naționale…

- Valul naționalist și gestionarea Brexit-ului; criza din Argentina; continuarea relaxarii cantitative în perioada post-Draghi: acestea sunt provocarile imediate care îi așteapta pe cei trei lideri propusi de Europa, Ursula Von der Leyen - care examineaza deja proiectul planului pentru crearea…

- Echipa Romaniei va fi cap de serie in play-off-ul pentru turneul final din 2020 al competitiei Fed Cup, a anuntat, miercuri, Federatia Internationala de Tenis (ITF) pe site-ul sau. Cei opt capi de serie vor fi SUA (locul 2 in clasamentul Fed Cup), Belarus (5), Romania (6), semifinalista anul acesta,…

- Liverpool si Chelsea se vor afla fata in fata, miercuri, 14 august, de la ora 22:00, in Supercupa Europei. Aceasta este prima finala 100% engleza in aceasta competitie. Meciul se desfasoara la Istanbul, pe stadionul echipei Beșiktaș, potrivit Mediafax.Liverpool a castigat deja trofeul de trei…

- Genk nu se regasește in acest inceput de campionat. Echipa din Belgia, l-a care a ajuns decarul echipei naționale de tineret a Romaniei, Ianis Hagi, a suferit o noua infrangere in acest sezon, potrivit Mediafax.Dupa o victorie și un eșec in primele doua etape, in runda a treia Genk a pierdut…