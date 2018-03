Stiri pe aceeasi tema

- Spectatorii care vor asista sambata, 22 martie, la meciul de baschet dintre BC Athletic Constanta si CSM Sighet, programat, la ora 12.00, la Sala Sporturilor, vor avea prilejul de a face o fapta buna pentru copiii din centre de plasament. Initiativa este prima actiune a BC Athletic Constanta in cadrul…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta participa la o noua campanie umanitara, care are ca scop strangerea de dulciuri si nu numai, cu ocazia sarbatorilor pascale, pentru copiii din centrele de plasament ale judetului Constanta. "Dam Mana cu Mana pentru a i ajuta pe cei mici care au nevoie de…

- Aproape 650 de copii au ajuns pe strazi, anul trecut, dupa ce au fugit de acasa sau din centrele de plasament. Potrivit autoritatilor, numarul minorilor care vagabondeaza se mentine constant, iar cauza principala este saracia și conflictele din familie.

- Handbal Club Dobrogea Sud a castigat in premiera Cupa Romaniei, dupa victoria obtinuta aseara, scor 23-21, in finala cu Politehnica Timisoara. Constantenii au avut de partea lor o sala plina, care i-a purtat spre victorie. Castigarea trofeului le asigura prezenta in viitorul sezon al Cupei EHF. A fost…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a pierdut meciul jucat astazi, in deplasare, cu CSM Ploiesti, contand pentru turneul semifinal al Ligii 1.Gazdele s au impus cu 102 90, la pauza conducand cu 48 41.Sambata, 24 martie, de la ora 12.00, BC Athletic evolueaza in Sala Sporturilor din Constanta…

- Constanta va fi gazda unui eveniment sportiv de exceptie in acest weekend: turneul Final Four al Cupei Romaniei la handbal masculin. Dobrogea Sud, Steaua Bucuresti, Politehnica Timisoara si Minaur Baia Mare vor lupta pentru trofeu sambata si duminica la Sala Sporturilor. ”Suntem la a treia participare…

- Asteptarea a luat sfarsit pentru iubitorii handbalului constantean. Ieri, Federatia Romana de Handbal a pus in vanzare biletele si abonamentele pentru accesul la Final Four-ul Cupei Romaniei de handbal masculin, ce se va disputa, sambata si duminica, in Sala Sporturilor din Constanta. Trofeul Cupei…

- Bogdan Chitic Jucatorii echipei masculine de baschet seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, insotiți de antrenorul Catalin Burlacu, au ținut sa le faca o frumoasa surpriza tuturor doamnelor și domnișoarele, dar și celor mai mici dintre fane, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, in incinta…

- Milioane de copii le-au spus astazi mamelor cat de mult le iubesc. Le-au pregatit felicitari si mici cadouri. Unii au ramas insa cu ele in brate. Mamele care i-au abandonat in centrele de plasament au uitat de ei.

- Un club sportiv din vestul țarii face curațenie pe stadion cu ajutorul microbiștilor. Suporterii din Timișoara sunt așteptați sa dea la lopata. Ei trebuie sa curețe gazonul stadionului Știința, inaintea meciului programat sambata aceasta intre echipa locala, ASU Poli Timișoara și Academica Clinceni.

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a reusit o victorie importanta, duminica, la Sala Sporturilor, impotriva celor de la CS Cuza Sport Braila, scor 77-70 (34-37), in cea de-a sasea partida a turneului semifinal al Ligii l. Supranumiti „Piratii” din Braila, oaspetii au sosit la Constanta…

- In fiecare an, in perioada premergatoare Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se mobilizeaza in acțiunea O jucarie pentru fiecare, inițiata in urma cu cațiva ani. Cu acest prilej, pornim o ampla campanie de sensibilizare și atragere a membrilor…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta si cea feminina Phoenix Constanta au castigat meciurile jucate astazi, in turneul semifinal al Ligii 1.BC Athletic a intalnit la Constanta liderul clasamentului, CS Cuza Sport Braila, de care a dispus cu 77 70, realizand o victorie pretioasa.BC Athletic…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta intalneste, duminica, 25 februarie, de la ora 17, la Sala Sporturilor, pe CS Cuza Sport Braila, in cea de-a sasea partida din faza semifinala a Ligii l. „Gladiatorii din Tomis” antrenati de Alexandru Olteanu si Bogdan Ivanovici, vor intalni una dintre…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta sustine duminica, 25 februarie, un nou meci in faza semifinala a Ligii 1. In etapa a sasea a turneului, echipa de pe litoral intalneste pe teren propriu, in Sala Sporturilor, de la ora 17.00, CS Cuza Sport Braila. "Pentru BC Athletic incep meciurile…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a realizat un rezultat important, astazi, in etapa a cincea din faza semifinal a Ligii 1, in care a jucat in deplasare cu CSO Voluntari.Oaspetii au reusit sa castige cu 71 66 dupa prelungiri, la pauza conducand tot BC Athletic, cu 37 24. Acest succes este…

- Un incident grav a avut loc astazi la Ministerul Sanatatii. Un sindicalist a intrat in stop cardiorespirator in timpul unei intalniri cu ministrul Sorina Pintea. Se pare ca sindicalistul ar fi constantean, potrivit Digi 24.Un echipaj de la Ambulanta a sosit in scurt timp. Sindicalistului i se fac manevre…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste la aceasta ora meciul de baschet masculin dintre BC Athletic si CSM Medias, din etapa a patra a fazei semifinale din Liga 1. Pana acum, in aceasta etapa a competitiei, echipa constanteana a inregistrat o victorie 93 67 la Constanta cu CSM Ploiesti si doua infrangeri…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta promite spectacol, duminica, 11 februarie, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM Medias, intr-o noua reprezentatie in faza semifinala a Ligii l. Intrarea la meci este libera.Jucatorii antrenati de Alexandru Olteanu si Bogdan…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 11 februarie, meciul de baschet masculin dintre BC Athletic si CSM Medias, din etapa a patra a fazei semifinale din Liga 1. Confruntarea incepe la ora 12.00. Pana acum, in aceasta etapa a competitiei, echipa constanteana a inregistrat o victorie 93…

- In Centrul de Plasament „Speranta" Suceava, din cadrul Serviciilor Multifunctionale de Tip Rezidential, si-au gasit un adapost 38 de copii si tineri, cu varste cuprinse intre 10 si 26 de ani, aflati in dificultate, proveniti din familii dezorganizate sau cu situatii materiale precare, ...

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine duminica, 11 februarie, meciul din etapa a patra a fazei semifinale din Liga 1, intalnind la Constanta CSM Medias. Partida se va disputa in Sala Sporturilor, de la ora 12.00. "Meci dificil pentru Gladiatori, dar cu o singura varianta: victoria ldquo;,…

- Meciul decisiv pentru calificarea în optimile de finala ale FIBA Europe Cup va avea loc pe data de 7 februarie, de la ora 20:00, în Sala Sporturilor ”Horia Demian”. ”Va fi un meci greu. Și ciprioții vor veni cu gândul la victorie, își vor…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanța a fost invinsa, duminica seara, la Sala Sporturilor, de formația Colegiului Național „Aurel Vlaicu” Bucuresti, in prelungiri, scor 75-81 (33-36; 68-68), in cea de-a treia etapa a fazei semifinale a Ligii l. Partida a fost una extrem de echilibrata. Oaspetii…

- Politistii craioveni au deschis dosar penal in cazul unei minore de 14 ani, institutionalizata intr-un centru de plasament, care a nascut un baietel. Si tatal copilului este, de asemenea, de la un centru de plasament. Angajatii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Dolj sustin…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 4 februarie, de la ora 18.30, meciul de baschet masculin BC Athletic Constanta CN Aurel Vlaicu Bucuresti, contand pentru etapa a treia a fazei semifinale din Liga 1.Este al treilea meci pe care il va sustine BC Athletic in aceasta faza a campionatului,…

- O adolescenta, in varsta de 14 ani de la un centru de plasament din Dolj a nascut un baiețel. O ancheta a fost deschisa in acest caz pentru a se determina cauzele in care minora a ramas insarcinata.

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta va juca, duminica, 28 ianuarie, de la ora 12.30, in sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier, impotriva echipei gazda CSM Sighetu Marmatiei, in cea de-a doua etapa a turneului semifinal al Ligii l. Formatia pregatita de Alexandru Olteanu si Bogdan…

- Programul educational „Ajungem MARI" a prelungit pana pe 1 februarie inscrierile la voluntariat in centrele de plasament din judet si lanseaza un nou apel catre cei care vor sa le daruiasca copiilor mai putin norocosi timp si cunostinte pentru a-i ajuta sa ajunga oameni responsabili si ...

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a reusit sa se impuna, duminica seara, la Sala Sporturilor, impotriva echipei CSM Ploiesti, scor 93-67 (45-44), in prima partida a fazei semifinale a Ligii l.Meciul a fost unul de anduranta, intre doua echipe foarte diferite. Tineretea si vitalitatea…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta a realizat o victorie importanta in turneul semifinal al Ligii 1, 93 67 45 44 la pauza pe teren propriu cu CSM Ploiesti, pe sferturi 22 17, 23 27, 22 11 si 26 12. A fost meciul de debut in aceasta faza a competitiei si primul din noul an. Alexandru Olteanu,…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine astazi, pe teren propriu, primul meci din faza semifinala a Ligii 1.Formatia de pe litoral intalneste, de la ora 15.00, in Sala Sporturilor, CSM Ploiesti.Antrenorul principal al BC Athletic, Alexandru Olteanu, a aratat ca echipa nu are ca obiectiv…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta va evolua, duminica, de la ora 15, la Sala Sporturilor, impotriva echipei CSM Ploiesti, in primul meci al fazei semifinale a Ligii l. In acest an, formatia antrenata de Alexandru Olteanu si Bogdan Ivanovici si-a depasit performantele sezonului trecut,…

- Sambata, 20 ianuarie, sunt așteptați in Capitala zeci de mii de oameni, potrivit evenimentului organizat pe pagina de Facebook a comunitații Corupția Ucide, care vor manifesta fața de modificarea legilor Justiției, Codului penal și Codului...

- Timișorenii cu suflet mare sunt incurajați, și in acest an, sa le dea o mana de ajutor micuților din mai multe centre de plasament din județ. Astfel, in luna ianuarie, s-a dat startul unei noi sesiuni de inscrieri in programul “Ajungem Mari”, derulat de Asociația Lindenfeld. Proiectul se desfașoara…

- Ieri, la sediul Universitatii „Ovidius” din bulevardul Mamaia, BC Athletic Constanta a organizat o conferinta de presa premergatoare meciului de duminica, 21 ianuarie, de la ora 15, din Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM Ploiesti, in prima etapa a fazei semifinale a Ligii l de baschet masculin.…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 21 ianuarie, primul meci oficial din 2018 al echipei masculine de baschet Athletic Constanta, care intalneste, de la ora 15.00, la debutul in faza semifinala a Ligii 1, CSM Ploiesti. Partida se anunta una dificila, formatia prahoveana avand in lot…

- Programul educational „Ajungem MARI" lanseaza un nou apel la voluntariat catre cei care vor sa le daruiasca copiilor din centre de plasament din Suceava timp si cunostinte pentru a-i ajuta sa ajunga oameni responsabili si independenti. La nivel national, 2.000 de copii si tineri ...

- Nu mai puțin de 2.000 de copii și tineri instituționalizați din toata țara așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice trei ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare. Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru voluntariat in centre…

- Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru modulul de primavara de voluntariat in centre de plasament. 2.000 de copii și tineri instituționalizați așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice 3 ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare.

- Pana pe 21 ianuarie organizatia „Ajungem MARI“ cauta voluntari seriosi si implicați, de la 16 ani in sus, care sa mearga saptamanal, timp de sase luni, in centrele de plasament pentru a sustine sedinte interactive de pregatire scolara sau ateliere de cultura generala, educatie pentru sanatate, educație…

- Programul educațional Ajungem MARI a dat startul inscrierilor pentru modulul de primavara de voluntariat in centre de plasament. 2.000 de copii și tineri instituționalizați așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice 3 ore pe saptamana și sa le ofere cunoștințe și indrumare. „Dupa perioada…

- Suporterii buzoieni au posibilitatea de a fi alaturi echipei de handbal feminin din cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzau la meciul pe care formatia noastra il va disputa sambata, 13 ianuarie, in Sala Sporturilor din Constanta, in compania clubului Neptun din localitate. Pentru cea mai importanta…

- Suporterii buzoieni pot susține echipa de handbal feminin din cadrul SCM Gloria Buzau la meciul pe care il va disputa sambata, 13 ianuarie, in Sala Sporturilor din Constanta, in compania clubului Neptun din localitate. Pentru a efectua deplasarea, suporterii trebuie sa se prezinte cu un act de identitate…

- Asociatia Romana de Kung Fu si-a desemnat cei mai valorosi sportivi ai anului 2017. Din top nu puteau lipsi si sportivii din Cetatea Tomisului: Marius Sandu – seniori, CSA „Axiopolis Sport” Cernavoda, Tudor Bocai – juniori, CS „Marea Neagra” Constanta; Vlad Bocai – cadeti – CS „Marea Neagra” Constanta;…

- Fratii gemeni Daniel si Gabriel si-au petrecut 26 de ani din cei 33 de viata in centrele de plasament, fiind supusi abuzurilor fizice din partea copiilor mai mari. Au terminat insa o facultate, iar acum unul este asistent social, si celalalt este angajat al unui ONG care ajuta copiii institutionalizati.