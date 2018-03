SUPLIMENT AUTO CAPITAL: Robotizare accelerată Expoziția auto de la Geneva (GIMS) a luat sfarșit in weekend-ul trecut. Pe langa cateva zeci de mașini de serie care vor ajunge pe șosele chiar in acest an, evenimentul a scos la iveala și concepte impresionante ale caror caracteristici par mai degraba sa aparțina unor roboți cu patru sau mai multe roți. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Museikon gazduieste vineri, 16 martie, de la ora 12.00, expoziția „Pictorisiri” a artistului bucureștean Constantin Cioc. Creatiile pictorului vor putea fi vazute pana in 13 mai, la Alba Iulia. Expoziția „Pictorisiri” s-a nascut ca urmare a unei colaborari cu echipa care a implementat proiectul Museikon…

- Capitala Romaniei ramane in continuare unul dintre cele mai ieftine orase din lume in care sa traiesti, arata un studiu publicat joi de Economist Intelligence Unit (EIU). Potrivit acestui studiu, care analizează costul vieţii în 133 de oraşe din lume, Bucureştiul se situează…

- Ambasada Republicii Moldova in Romania si Muzeul National al Taranului Roman va invita miercuri, 21 martie 2018, ora 18.30, la Sala Foaier, la vernisajul expozitiei de fotografie Asa vazut-a Zaharia. Improvizatii intr-o lume captiva. Recent descoperita in podul unei case abandonate, la 200 km de Chisinau,…

- Daca aveți de gand sa va cumparați o bicicleta in aceasta primavara, puteți testa sute de modele la Salonul Bicicletei 2018 care are loc in acest week-end la Romexpo. Sunt biciclete, trotinete, patine și hoverboard-uri expuse de marii producatori naționali, importatorii și magazinele de profil din Romania.…

- Simona Gherghe are, așa cum se aștepta toata lumea, unul dintre cele mai mari salarii din showbiz. Vedeta Antena 1 este urmarita de milioane de telespectatori, iar prestația ei pe sticla face toți banii.

- Fotocredit: Lexus Lexus a dezvaluit la Geneva noul UX - model plasat la baza portofoliului de SUV-uri propus de japonezi, sub actualele NX și RX . Iata, pe scurt, principalele detalii ce croiesc imaginea generala a noului Lexus UX: - designul modelului de serie se inspira din cel afișat de conceptul…

- Expozitia auto de la Geneva a reprezentat ocazia perfecta pentru reprezentantii Renault pentru a vorbi despre proiectele pe care le au in vizor. Conform publicatiei online www.capital.ro, vicepresedintele executiv al grupului Renault, Bruno Ancelin a anuntat ca in perioada urmatoare va fi lansat…

- Povestile femeilor care i-au ajutat pe luptatorii anti-comunisti din Muntii Fagaras, ascunse pana acum in dosare secretizate, vor fi expuse in Turnul Temnita al Cetatii Fagaras, vineri, 9 martie 2018. In centrul atentiei vor fi aduse prin intermediul acestui eveniment zeci de eroine, de femei care…

- Surpriza neasteptata la Salonul Auto de la Geneva. Printre standurile marilor producatori am intalnit un exemplar Tesla Model 3, cel mai accesibil electromobil al companiei fondate de Elon Musk si unul sau poate cel mai ieftin de pe piata.

- Expozitia, organizata in contextul aniversarii a 120 de ani de la semnarea documentelor ce au pus bazele infiintarii tramvaiului electric la Iasi, este alcatuita din doua galerii, una exterioara, amplasata in curtea muzeului, dedicata exponatelor de mari dimensiuni, si una interioara, sub forma unui…

- Tarifele de referința pentru asigurarea RCA, așa cum au fost ele calculate, in premiera, de o firma privata de consultanța, releva o majorare de 10-11%, pe medie, fața de vechile valori calculate anul trecut de catre specialiștii ASF. Capital va prezinta cu cat au crescut tarifele, va arata care sunt…

- Elvetienii au respins cu un numar mare de voturi, in cadrul unui referendum, suprimarea redeventei pentru audiovizual, potrivit primelor estimari publicate dupa inchiderea birourilor de vot, la orele 11:00 GMT, informeaza AFP si dpa. Astfel, elvetienii au votat "da" pentru mentinerea TVA si…

- Muzeul „Vasile Parvan”-Barlad va invita la vernisajul expoziției „CALATORIE IN LUMEA ARMELOR”, organizata in colaborare cu Muzeul Județean „Ștefan cel Mare”-Vaslui, Complexul Muzeal Piatra Neamț, Muzeul Județean Botoșani, Complexul Muzeal „Bucovina”-Suceava și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”-Bacau.…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- Pe 1 martie 2018, la Cernauti, la Consulatul General al Romaniei in Ucraina va fi inaugurata Expozitia „Obiceiuri, traditii si superstitii de martisor".Deschisa in perioada 1-31 martie, expozitia va cuprinde martisoare si felicitari confectionate manual de copii in cadrul proiectului ...

- Organizat in parteneriat cu ANSSI si cu sprijinul asociatiilor din industrie, SMARTTECH Partners EXPO reuneste sub acelasi acoperis expozitia, targul de joburi si cele 6 evenimente conexe desfasurate in paralel in perioada 19-20 aprilie 2018, pe aproape 1300 mp in cadrul Institutului National de…

- Centrul de Resurse ”Academia Doamnelor”- Primaria Alba Iulia va organiza marți, 27 februarie 2018, de la ora 18, la Hotel Transilvania din Alba Iulia, un eveniment dedicat artei, in care armonia culorilor se va impleti cu cea a sunetelor. Artistul plastic Rodica Pungea va aduce in atenția publicului…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- In urma articolului „Revoluția din asigurari in etapa de constatare. Cresc tarifele RCA?“, publicat in nr. 5 al revistei Capital, am primit, din partea prim-vicepreședintelui ASF, Ovidiu Razvan Wlassopol, urmatorul comentariu, pe care vi-l prezentam integral.

- Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare”, alaturi de Consiliul Județean Vaslui, Facultatea de Biologie a Universitații ”Al.I. Cuza” din Iași, Consorțiul de Cercetare Regional Moldova pentru Monitorizarea și Protecția Mediului, va invita sa participați la manifestarea cultural-științica ”Biodiversitate – Umanitate:…

- BMW a prezentat noua generație X4. SUV-ul coupe pregatit de nemți are acum un look modificat, un interior revizuit, tehnologii moderne și șapte motorizari. Debutul internațional va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” celebreaza dragostea prin organizarea unei expoziții diverse. Incepand cu data de 14 februarie și pana la finalul lunii in curs, cititorii și utilizatorii bibliotecii vor putea vizita expoziția de carți și dvd-uri cu titlul ...

- Turiștii care s-au lasat purtați pe strazile Veneției, la celebrul Carnaval, au putut admira și o colecție de maști și costume populare tradiționale romanești, pe langa faimoasele maști venețiene. Astfel, in casa lui Nicolae Iorga din Veneția, ce gazduiește astazi Institutul Cultural…

- Premierul Viorica Dancila l a numit astazi pe Sorin Giuvelea la conducerea ANAF. Acesta a mai condus institutia pentru o perioada scurta, in perioada in care guvernul era condus de Sorin Grindeanu, conform Capital.ro. Sorin Cristian Giuvelea a mai avut atributii de coordonare a activitatilor de metodologie…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj porneste o serie de expozitii cu artistii plastici gorjeni care au fost prezenti la Expozitia „100 de artisti pentru 100 Romania” de la Sala Brancuti a Palatul Parlamentului- Bucuresti. In data ...

- Prezent la emisiunea Capital TV, avocatul Gabriel Biriș a explicat de ce plata contribuțiilor la nivelul salariului minim in cazul celor care au venituri extrasalariale nu poate fi considerata o soluție rezonabila.

- Consiliul Județean Brașov, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad și colecționarul ing. Cristian Dumitru, București, va invita vineri, 2 februarie 2018, ora 12:00, la sediul din Piața Sfatului nr. 25, la deschiderea expoziției „TRENCH ART ‒ ARTA TRANȘEELOR”. In anul in care…

- SUV-ul electric Jaguar I-Pace va fi prezentat in 1 martie, urmand ca debutul internațional sa aiba loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Britanicii nu au publicat foarte multe detalii, dar ne-au asigurat ca viitorul I-Pace va avea nevoie de 45 de minute pentru ca bateria sa ajunga de la 0 la 80%.

- Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 01.02.2018 – 28.02.2018, la Cetatea de Scaun in Casei Custodelui expoziția Cahle descoperite in Cetatea de Scaun a Sucevei . Vor fi expuse 17 piese originale (și fotografii) descoperite in urma sapaturilor arheologice intreprinse de-a lungul timpului in arealul…

- Noul Cod Fiscal, cat si "noul program de guvernare" vehiculat de liderii coalitiei odata cu formarea Guvernului Viorica Dancila, pot face din Bursa de la Bucuresti una dintre cele mai atractive piete din lume in ceea ce priveste regimul de taxare al castigurilor din investitii. Astfel,…

- Expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial", care ilustreaza pas cu pas, cu ajutorul fotografiilor, documentelor si obiectelor prezentate, istoria acestei conflagratii si unificarea natiunii romane, se va deschide joi, la Muzeul Armatei din Toledo. Inaugurarea va avea loc in prezenta ambasadorului…

- Universitatea din București, prin Facultatea de Istorie, lanseaza miercuri, 24 ianuarie 2018, de ziua Micii Uniri de la 1859, seria de activitați destinate invațamantului preuniversitar desfașurate in cadrul programului de celebrare a Centenarului Romaniei. Evenimentul de deschidere va reuni specialiști…

- Bursa de Valori Bucuresti anunta deschiderea sesiunii de vot pentru premiile pietei de capital, ce vor fi decernate in gala programata pe 19 februarie. Publicul isi poate vota favoritii pe site-ul www.isey.ro, pana la finalul zilei de 15 februarie, pentru patru categorii: cea mai buna strategie de…

- Fostul director al laboratorului antidoping din Rusia, Grigori Rodcenkov, care a dezvaluit sistemul de dopaj de stat din Rusia, va depune marturie la distanta cu ocazia audierilor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, ce va examina incepand de luni apelul celor 39 de sportivi rusi descalificati de…

- ICR Madrid, in colaborare cu Muzeul Armatei din Toledo si Muzeul National de Istorie a Romaniei organizeaza, cu ocazia Centenarului Primului Razboi Mondial, in perioada 25 ianuarie - 20 februarie, expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial"...

- Miercuri, 17 ianuarie 2018, incepand cu ora 17.00, in sala de expoziții de la etajul Castelului Karolyi din municipiul Carei a avut loc vernisajul expoziției de arta fotografica, intitulate „RETROSPECTIVE”, a artistului fotograf dr. Hago Attila Nandor, președinte al Foto Clubului „Vasile Venig Laszlo”…

- Ediția din 2018 a Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) se desfașoara in aceasta saptamana, la Geneva. Milioane de euro trec din conturile pasionaților in cele ale marilor case producatoare de ceasuri.

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Zeci de costume populare, datand de la inceputul secolului al XX-lea si pana in prezent, au putut fi admirate, vineri seara, la Galeriile "Casa cu lei" din Bistrita, in cadrul unei expozitii organizate de creatorul de arta populara Virginia Linul, menita sa marcheze implinirea a 100 de ani de la…

- Alianta Renault-Nissan-Mitsubishi a anuntat miercuri ca a infiintat un fond cu capital de risc care, in urmatorii cinci ani, va investi un miliard de dolari, cel mai recent indiciu al incercarilor...

- Muzeul National Cotroceni organizeaza duminica, 14 ianuarie 2018, ora 17.00, in Spatiile medievale, vernisajul expozitiei „Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari”, continuand astfel seria manifestarilor culturale dedicate Centenarului Marii Uniri.

- Premierul vrea sa incurajeze introducerea in piata a masinilor noi Guvernul vrea sa gaseasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Întrebat într-un interviu…

- Economia globala si-a recucerit bazele pana la care ajunsese in 2017, inainte de marea criza financiara, ajutata de cresterile surprinzator de bune ale economiilor emergente mari. Daca sunt comparate predictiile de crestere economica facute in urma cu un an pentru 2017 cu cele…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Prim-ministrul Pavel Filip a înaintat astazi repetat aceeasi lista de persoane pentru functiile de vicepremieri si miniștri, dupa ce presedintele Igor Dodon a respins prima nominalizare, scrie DESCHIDE.MD „În conformitate cu prevederile Constitutiei, presedintele este obligat…

- In acest context, elevii Clubului Copiilor din municipiul Blaj au pregatit un program artistic in care talentul și munca depusa au putut fi apreciate de toți cei prezenți, deopotriva. In prezența cadrelor didactice, a parinților dar și a bunicilor, micuții și-au susținut programul artistic și nu au…

- Cum arata cu adevarat, Mihai Viteazul? Intrebarea are, acum, un raspuns. Un sculptor a realizat in premiera naționala portretul tridimensional al acestuia, pe baze științifice, utilizand masuratorile realizate de un antropolog in anul 1920 și folosindu-se de proceduri de reconstrucție faciala specifice…