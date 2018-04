SUPLIMENT AUTO CAPITAL: McLaren Senna, Mercedes – Benz Clasa A, Mercedes – Benz Clasa C, Mitsubishi Outlander PHEV, Peugeot 508, Range Rover SV Coupe

Stiri pe aceeasi tema

- Capital va prezinta cele mai noi modele de serie lansate la expoziția auto de la Geneva, de la inceputul lunii martie. Multe dintre acestea vor ajunge și pe șoselele din Romania in lunile urmatoare.

- Un accident grav s-a produs in aseara pe o strada din sectorul Botanica al capitalei. Soferul unui microbuz a iesit la depasire, nu s-a asigurat si a lovit doua masini. In urma impactului o persoana a fost transportata la spital. Potrivit martorilor, totul s-a intamplat in aseara pe…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica imagini fabuloase cu multimilionarul Andrei Siminel, un om de afaceri rar vazut in public. Director general al colosului NCH Capital, care caștiga anual nu mai puțin de 20 de milioane de euro din inchirierea a 1.000 de spații comerciale, Andrei Siminel a…

- Standul Audi de la Salonul Internațional de Automobile București 2018 gazduiește multe noutați, prototipuri și oferte speciale. Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric, noul A6, noul A7 Sportback, deja reprezentativul A8, precum și gama Audi Sport (R și RS) in care se…

- Dupa un an aparent slab, cu scaderi importante de venituri și un profit declarat aproape neglijabil in comparație cu dimensiunea afacerilor și cu rezultatele competitorilor, austriecii de la Vienna Insurance Group, anunța, pentru Capital, ca se uita foarte atent la eficiența costurilor și ca, acolo…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate a crescut, in primele doua luni ale acestui an, cu 6,3%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, la 848 unitati, reiese din datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Potrivit Agerpres, cele 848 de societati…

- The number of newly established companies running on foreign capital in Romania advanced 8.3 percent in the first two months of 2018, compared with the same period of the previous year, according to data with the National Companies Registry Office (ONRC). The 848 new companies had a subscribed…

- Tarom pregatește oferte personalizate pentru clienți, compania de stat vizand reducerea costurilor pe viitor, ceea ce presupune renegocierea a peste 2.000 de contracte. Tarom, compania aeriana a statului, a inceput anul trecut un proces de reducere drastica a costurilor. Reprezentantii Tarom au declarat,…

- Un neamt vine sa studieze in Romania si se imprieteneste cu un roman. Dupa ce isi termina studiile, il invita pe roman la el acasa. Romanul ramane uimit cand vede o casa frumoasa, cu Mercedes la scara si il intreaba cum de a reusit in asa putin timp sa se imbogateasca. – Vezi podul ala? zice neamtul.…

- In cel mai recent raport de tara, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private” si ca „este de natura sa afecteze sistemul de pensii…

- Expoziția auto de la Geneva (GIMS) a luat sfarșit in weekend-ul trecut. Pe langa cateva zeci de mașini de serie care vor ajunge pe șosele chiar in acest an, evenimentul a scos la iveala și concepte impresionante ale caror caracteristici par mai degraba sa aparțina unor roboți cu patru sau mai multe…

- Simona Halep face investiții cu simț de raspundere, orientandu-se spre o afacere profitabila și durabila: domeniul imobiliar. Liderul WTA costruiește al doilea bloc de locuițe in zona Mamaia Nord – Navodari. Cu peste 20 milioane de dolari castigati din tenis, Simona Halep este una dintre cele mai bogate…

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Ieri, o indragita interpreta de muzica populara din județul Gorj a implinit fumoasa varsta de 28 de ani. Frumoasa cantareața, Ionela Guzic, și-a petrecut ziua de naștere departe de Romania, mai exact in Monterey, Statele Unite ale Americii. In țara, se afla iubitul sau, Bogdan Mihail Gioara,…

- Creatorul Programului Global pentru Siguranța Pacientului, profesorul elvețian Didier Pittet, explica in cadrul evenimentului „Zilele igienei mainilor in Romania”, lansat marți, in Capitala, ca anumite infectii sunt foarte dificil de prevenit sau chiar imposibil. Nu se poate vorbi azi de zero la suta…

- Noua si prima berlina in stil coupe a constructorului german, prezentata la salonul auto elvetian, are ca obiectiv contracararea rivalilor din acest segment de nisa, cum ar fi Porsche Panamera si Audi RS7 Sportback. Trei versiuni sunt propuse clientilor. Prima, AMG GT 53 Coupe, are un motor turbo de…

- In perioada 9-11 martie 2018, BizzBikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea…

- Aceasta noua generatie aduce ample schimbari fata de generatia precedenta, masina de fata avand o linie optica complet schimbata. Caroseria noii masini este hacth, adica are un hayon de mari dimensiuni si un spatiu interior peste media segmentului. Sub capota…

- Mercedes lanseaza versiunea AMG C43 4Matic facelift in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Modificarile exterioare sunt subtile, in timp ce motorizarea V6 de 3.0 litri biturbo ofera acum 390 de cai putere.

- Salina Turda, in topul destinațiilor turistice excentrice din Europa Publicația britanica The Guardian a inclus Salina Turda și zona sa de agrement printre destinațiile recomandate pentru turiștii in cautare de locuri excentrice in Europa. „Pentru o experiența suprarealista nu e nevoie sa…

- Liderul Manchester City a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, campioana en titre Chelsea Londra, in etapa a 29-a din campionatul Angliei. Unicul gol al intalnirii a fost inscris de Bernardo Silva, in minutul 46, din apropiere, dupa o centrare trimisa de David Silva, din…

- O delegatie condusa de Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, Laacute;szloacute; Borbeacute;ly, a reprezentat Romania la Forumul Regional privind Dezvoltarea Durabila al Regiunii UNECE, desfasurat in perioada 1 2 martie, la Geneva.Forumul este organizat anual de Comisia Economica…

- Francezii vin la salonul auto de la Geneva cu Noul 508 un sedan agresiv si robust, si cu doua variante ale lui Rifter: unul pregatit sa se descurce in jungla urbana si unul pentru iesiri in natura.

- Mercedes a dezvaluit primele imagini oficiale cu prototipul EQC, intaiul model electric din gama EQ. Varianta de serie a SUV-ului electric va fi prezentata la Geneva, inainte sa apara pe piața de anul viitor.

- Personalul ONU de la Geneva a facut o greva de doua ore luni, in semn de protest fata de reduceri de salariu, intrerupand o serie de intalniri de nivel inalt cu secretarul general al ONU si ministri, relateaza AFP. Greva, organizata intre orele locale 15.00 (16.00, ora Romaniei) si 17.00 (18.00,…

- Brandul Alpine aduce la Salonul Auto de la Geneva doua versiuni ale coupe-ului A110. Acestea reprezinta doua personalitați distincte ale mașinii, dar nu vor putea fi comandate in Romania, acolo unde marca Alpine nu e inca prezenta pe piața.

- Cu ocazia aniversarii a 55 de ani de activitate a Corului Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale Corul Madrigal, 55 de ani, marți, 27 februarie 2018, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi,…

- Scriam acum niște luni, sub titlul ”Domnul Tudorel, personaj, onomastic, mic, dar cu ambiții supraponderale”, cu incantari ironice, despre domnul Toader, ministru peste dreptate. Domnia sa acopera, cu bosumflari studiate, ca o anvelopa de autoturism mic, care se da Mercedes, plaja larga și nisipoasa…

- Infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei a fost adoptata, miercuri, de Senat. Initiativa apartine parlamentarilor PSD si ALDE. Propunerea legislativa a trecut de Senat cu 66 de voturi „pentru”, 2 abtineri si 18 „impotriva”. Va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor,…

- Tendinta de consolidare a sistemului bancar din Romania va continua si in 2018, avand in vedere ca exista in continuare banci care se confrunta cu rate ridicate ale creditelor neperformante, iar in unele dintre aceste cazuri actionarii probabil vor decide sa dezinvesteasca, nu sa faca aport de capital…

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari si importante banci de investitii din lume, isi pregateste intrarea in Romania prin preluarea activelor imobiliare ale AEW Europe, care iese de pe piata dupa un deceniu de activitate locala, potrivit informatiilor Capital. Tranzactia se va incheia pana la finalul…

- Mercedes a publicat primele imagini oficiale cu viitorul AMG GT. In fotografii vedem cum rivalul lui Porsche Panamera este camuflat. Debutul oficial va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- Mihaela Iorga Moraru, unul dintre cei mai apreciați procurori ai DNA pana la momentul razboiului public cu Laura Kovesi, șefa DNA, a confirmat dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic in Evenimentul Zilei.

- Jurnalul va ofera, joi, 1 februarie, rezultatele celei mai ample cercetari menite sa descopere cum se raporteaza romanii la ei inșiși, ca națiune și ca indivizi, la 100 de ani de la Marea Unire.

- Clujul, in afara podiumului afacerilor pe județe In clasamentul celor mai puternice judete din economie, excluzand municipiul Bucuresti si Ilfov - care impreuna au afaceri de 510 miliarde de lei, 45% din economie - se afla Timis, Arges, Cluj, Constanta si Prahova. Comertul, energia, transporturile,…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Ioan Bolovan, prorector al Universitatii ,,Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a conferentiat, joi, 25 ianuarie 2018, la Sebes, despre dimensiunea mioritica a Marii Uniri. In…

- Simona Halep, cea mai buna tenismena din lume si numarul 1 WTA la ora actuala, este extrem de pasionata de automobile. Asemenea evolutiei din teren, Halep are in garaj numai masini „premium" de sute de mii de euro. In garajele de la Constanta ale tenismeniei exista mai multe modele ce au pretul de catalog…

- GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc care vizeaza start-up-uri inovatoare din România, intra pe piata locala, acesta având finantare europeana, se arata într-un comunicat de presa al institutiei financiare remis, luni, AGERPRES. 'Cu un buget initial de 26 milioane…

- In medie, specialiștii clinicii Dentexcela3 monteaza aproximativ 50 de fațete lunar, clienții fiind in procent de 20% femei și 30% barbați. Unui pacient i se recomanda fațetarea a circa/minim 4-6 dinți, in funcție de situația sa medicala. „Cererea pentru serviciile de estetica dentara s-a…

- Antreprenorii romani ar trebui sa incerce sa iasa pe pietele externe, iar, in ajutorul lor, trebuie facut un puternic lobby guvernamental si privat pentru Romania, se arata intr-un comunicat al Initiativei pentru Competitivitate (INACO).

- Aproape 600.000 de masini second hand au obtinut acte in vederea inmatricularii in Romania in primele 10 luni ale anului trecut, dublu fata de anul 2016. George Dinca a declarat ca inca din ianuarie 2017 s-a observat o crestere exploziva a numarului solicitarilor pentru activitati specifice…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…