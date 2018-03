SUPLIMENT AUTO CAPITAL: Jaguar i-PACE, Jeep Wrangler, Kia Ceed, Lamborghini Huracan Performante Spyder, Lexus UX, Mazda6 Combi

Stiri pe aceeasi tema

- Capital va prezinta cele mai noi modele de serie lansate la expoziția auto de la Geneva, de la inceputul lunii martie. Multe dintre acestea vor ajunge și pe șoselele din Romania in lunile urmatoare.

- Jaguar I-PACE, SUV-ul 100% electric prezentat in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva (8-18 Martie), a ajuns și in Romania, iar importatorul a anunțat ca incepe sa preia comenzi pentru acest model, livrarile urmand sa fie onorate din toamna. Jaguar I-PACE devine astfel primul SUV electric…

- Jaguar I-Pace, primul SUV 100% electric de la Jaguar, este prezentat oficial in aceasta saptamana in Romania, iar primele modele vor fi livrate clientilor romani la inceputul toamnei, potrivit reprezentantilor companiei Premium Auto, importatorul oficial Jaguar si Land Rover. ‘Au fost colectate deja…

- Fondurile de pensii din Romania au investit aproape 8 miliarde lei pe piata de capital locala, anul trecut, si injecteaza 1-2 miliarde lei ca investitii noi, a declarat Radu Hanga, presedinte al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF). “Dezvoltarea pe care am vazut-o in ultimii ani se datoreaza…

- Conceptul Audi e-tron quattro va fi adus la Salonul International Auto Bucuresti (SIAB), ocazie cu care se deschide si rezervarile pentru clientii din Romania pentru acest prim SUV 100% electric al Audi. Masina a fost prezentata in premiera mondiala la Salonul Auto de la Geneva (8-18 Martie) unde a…

- Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari, a anuntat ca, de acum, costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți. Legea care va transpune directiva in Romania…

- Expoziția auto de la Geneva (GIMS) a luat sfarșit in weekend-ul trecut. Pe langa cateva zeci de mașini de serie care vor ajunge pe șosele chiar in acest an, evenimentul a scos la iveala și concepte impresionante ale caror caracteristici par mai degraba sa aparțina unor roboți cu patru sau mai multe…

- Andrei Goaga la Salonul Auto de la Geneva (foto: blog.audi.de) Regizorul roman Andrei Goaga este caștigatorul concursului de film #RevealTheA6. Echipa din Romania coordonata de acesta a reușit sa caștige, pe 9 martie a.c., competiția care a desemnat clipul de prezentare a noului model Audi A6 sedan,…

- Ne invadeaza gunoaiele. Clujul și le-a dus la Oradea, Valcea, la București In trei ani nu vom mai avea unde sa ne depozitam gunoaiele. Capacitatea de depozitare a Romaniei este de 18 milioane de tone, iar jucatorii din industrie sunt amenintati de proiectul privind regimul deseurilor, avertizeaza Coalitia…

- Grupul israelian care a preluat Casa Radio, amendat in SUA. Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a platit o amenda civila de 500.000 de dolari in Statele Unite.…

- “Intre 2007 si 2012, Plaza Centers a platit consultantilor, direct si indirect, aproximativ 14 milioane de dolari. Directorii din conducerea Plaza Centers au autorizat aceste plati, desi documentele aduse in sprijinul platilor nu au identificat serviciile furnizate de consultanti conform contractelor”,…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- O adevarata bomba ar putea avea loc printre soferii din Romania. Un anumit tip de autovehicule ar putea sa fie interzise in tara noastra. Un asemenea caz a avut loc si in Polonia, acolo unde un set de reguli si restrictii au fost luate in acest sens. Mii de soferi ar putea fi afectati de aceasta…

- Publicatia Turceasca Dunya va lansa un supliment despre relatiile economice dintre Romania si Turcia, ce va fi distribuit din luna aprilie, anunta portalul romanesc de comert exterior. ''Publicatia turceasca Dunya, cu orientare preponderent economica si cu o distributie de 50.000 exemplare/zi,…

- In perioada 9-11 martie 2018, Bizze Bikes prezinta in premiera, la Salonul Bicicletei din Bucuresti, prima bicicleta Bizz Chopper. Transportul electric este un domeniu in continua crestere, iar Romania se aliniaza, incet, incet, la tendintele internationale. Vorbim nu doar despre adoptarea…

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- O viața demna de o pelicula hollywoodiana. Ajunsa la varsta de 78 de ani, Mioara Roman a acceptat sa rememoreze toate momentele de cotitura prin care a trecut, intr-o ediție speciala a emisiunii Oana Punct Roman, difuzata azi, incepand cu ora 15.00, pe pagina de Facebook Revista VIVA! Pentru ca ziua…

- Lexus gazduiește debutul mondial al noului UX la Salonul Auto de la Geneva, un crossover spiritual, conceput in mod expres pentru exploratorul urban modern care cauta un stil de viața de lux, proaspat, contemporan și dinamic.

- Un proiect de lege semnat de 165 de deputati si senatori PSD, ajuns saptamana trecuta la Senat pentru dezbatere, isi propune sa usureze accesul tinerilor la piata funciara si sa reduca achizitiile de terenuri agricole cu scop speculativ. Initiativa este motivata de faptul ca legea 17/2014, care permite…

- Avertisment crunt pentru romani venit din partea președintelui Camerei de Comerț Romano-Germane. Toate masurile luate de guvernele Romaniei in ultima perioada o sa se rasfranga puternic asupra mediului privat de afaceri.

- Mazda are un stand aglomerat la ediția de anul aceasta a Salonului Auto Internațional de la Geneva, și prezinta, in premiera mondiala, noua Mazda6 Combi, in premiera europeana, noua Mazda6 Sedan și doua modele concept uimitoare: Mazda VISION COUPE și Mazda KAI CONCEPT, precum și revoluționarul motor…

- Secretarul de stat pentru relatii bilaterale si afaceri strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, la 28 februarie 2018, la segmentul de nivel inalt al Conferintei de Dezarmare, desfasurate la Geneva. In cadrul Conferintei de Dezarmare, demnitarul roman a reafirmat sprijinul Romaniei…

- Opt marci ce reprezinta 45% din vanzarile de autoturisme noi de pe piata locala vor lipsi de la prima editie a Salonului International Auto Bucuresti din ultimii 11 ani, in timp ce brandurile care vor fi prezente promit sa vina cu noutati de la Geneva.

- In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Woznaicki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA, 16 fiind consecutive din 9 octombrie 2017, scrie News.ro. Halep parasise locul I WTA, la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki.…

- Regatul Romaniei, al Iugoslaviei si Cehoslovacia au incheiat, pa 16 februarie 1933, la Geneva, Pactul de reorganizare al Micii Intelegeri, cunoscuta si sub numele Mica Antanta. Romania a ratificat Pactul de acum 85 de ani la 9 mai 1933 si a intrat in vigoare la 30 mai, in acelasi an.

- Cel mai mare producator de vata minerala bazaltica din lume a decis sa isi construiasca prima fabrica din Romania, dupa 20 de ani in care a subventionat costurile de transport, doar pentru a-si vinde produsele aici. Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro: O MARE companie straina isi face o FABRICA…

- Gama Duster se diverisifica și, in curand, in Romania și nu numai, ar putea aparea Dacia Duster Oroch, dupa cum scrie playtech.ro. La cum arata primele detalii, e un pick-up dezvoltat pentru piata sud-americana si construit in Brazilia care se vinde sub denumirea de Renault Duster Oroch. Renault…

- Mihaela Iorga Moraru, unul dintre cei mai apreciați procurori ai DNA pana la momentul razboiului public cu Laura Kovesi, șefa DNA, a confirmat dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic in Evenimentul Zilei.

- Firma de aparare și securitate SAAB a deschis un birou in țara noastra, iar compania se afla in discuții avansate cu Ministerul Apararii, a declarat pentru Capital, Razvan Antoni, country manager SAAB Romania.

- Guvernul filipinez a distrus 30 de autoturisme de lux de contrabanda, folosind buldozere pentru a strivi vehiculele confiscate, intr-un avertisment transant adresat in egala masura contrabandistilor si oficialilor corupti, relateaza miercuri dpa. Presedintele Rodrigo Duterte a urmarit…

- Fotocredit: Kia Kia a publicat astazi o prima schița ce ne infațișeaza silueta noului Ceed - model ce va fi prezentat intr-o noua generație in luna martie, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva. Inspirata estetic din formele conceptului Proceed (prezentat anul trecut la Frankfurt), dar și cu elemente…

- Prezent in studioul emisiunii Capital TV, avocatul de business Gabriel Biriș a aratat de ce impozitul pe gospodarie nu se poate aplica in Romania și s-a declarat surpins ca o idee atat de proasta a revenit pe agenda guvernanților.

- Premierul bulgar Boiko Borisov a vorbit, in a 12-a intalnire de afaceri cu guvernul, despre importanța infrastructurii in dezvoltarea economiei unei țari europene, afirmand ca iși dorește sa fie construit și al treilea pod peste Dunare, dar ca proiectul este intarziat de schimbarile politice din Romania,…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a scos la vanzarea centrul comercial Militari Shopping din Bucuresti, la 14 ani de la achizitia sa, potrivit brokerilor imobiliari din Romania. Pretul pe care l-ar putea obtine se…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). Potrivit…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Jurnalul va ofera, joi, 1 februarie, rezultatele celei mai ample cercetari menite sa descopere cum se raporteaza romanii la ei inșiși, ca națiune și ca indivizi, la 100 de ani de la Marea Unire....

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 Hidroelectrica a obtinut un succes important in fata unei instante arbitrale internationale, dupa ce a castigat in fata instantelor romanesti toate litigiile generate de denuntarea de catre administratorul judiciar Euro Insol a contractelor de furnizare energie electrica…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Patru investitori romani și un italian au lansat GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc pentru start-up-uri inovatoare din Romania. GapMinder are un buget initial de 26 milioane de euro și „este primul fond de capital de risc creat ca urmare a selectiei derulate de Fondul European de Investitii”,…

- A fost realizat topul celor mai performante administratii si orase, care au realizat cele mai multe investitii cu fonduri europene si fonduri de stat. Expertii UrbanizeHub au folosit trei indicatori pentru a masura performanta oraselor si a administratiilor din Romania: 1) valoarea absoluta a cheltuielilor…

- „E pamantul tarii si trebuie sa stim pe mainile cui se afla acest pamant. Lucram la date, avem date partiale in momentul acesta pentru ca ele sunt foarte greu de individualizat avand in vedere faptul ca in numele altora sunt terenurile respective. Sper ca in maxim doua luni de zile sa avem situatia…

- Peste 230.000 de romani lucreaza in Marea Britanie, ocupand locul al treilea ca nationalitate, dupa irlandezi (322.000) si polonezi (916.000), cei mai multi imigranti romani muncind in domenii precum productie, retail si sanatate. In ce conditii vor putea romane in Regatul Unit, dupa data de 29 martie…

- Cu proprietarii Vitantis Shopping Center, de langa targul de masini din cartierul bucurestean Vitan, dornici sa schimbe destinatia centrului comercial din lipsa performantelor, revista Capital va prezinta parcursul celorlalte malluri din Romania care au avut o soarta similara. O parte dintre ele au…

- Dumitru Andreșoi, cunoscut drept cel mai bogat cioban din Romania, hunedoreanul intrecandu-l la acest capitol și pe Gigi Becali, a fost obligat de instanța de judecata din Craiova sa plateasca o datorie de 420.000 de lei autoritaților din Tismana. Procesul a fost inițiat de Consiliul Local…