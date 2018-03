SUPLIMENT AUTO CAPITAL: Ferrari 488 Pista, Ford Ka+ Active, Ford Edge, Honda CR-V, Hyundai Kona Electric, Hyundai Santa Fe

Stiri pe aceeasi tema

- Capital va prezinta cele mai noi modele de serie lansate la expoziția auto de la Geneva, de la inceputul lunii martie. Multe dintre acestea vor ajunge și pe șoselele din Romania in lunile urmatoare.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica imagini fabuloase cu multimilionarul Andrei Siminel, un om de afaceri rar vazut in public. Director general al colosului NCH Capital, care caștiga anual nu mai puțin de 20 de milioane de euro din inchirierea a 1.000 de spații comerciale, Andrei Siminel a…

- Standul Audi de la Salonul Internațional de Automobile București 2018 gazduiește multe noutați, prototipuri și oferte speciale. Vizitatorii pot vedea noul concept e-tron quattro, un SUV 100% electric, noul A6, noul A7 Sportback, deja reprezentativul A8, precum și gama Audi Sport (R și RS) in care se…

- Fondurile de pensii din Romania au investit aproape 8 miliarde lei pe piata de capital locala, anul trecut, si injecteaza 1-2 miliarde lei ca investitii noi, a declarat Radu Hanga, presedinte al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF). “Dezvoltarea pe care am vazut-o in ultimii ani se datoreaza…

- Dupa un an aparent slab, cu scaderi importante de venituri și un profit declarat aproape neglijabil in comparație cu dimensiunea afacerilor și cu rezultatele competitorilor, austriecii de la Vienna Insurance Group, anunța, pentru Capital, ca se uita foarte atent la eficiența costurilor și ca, acolo…

- The number of newly established companies running on foreign capital in Romania advanced 8.3 percent in the first two months of 2018, compared with the same period of the previous year, according to data with the National Companies Registry Office (ONRC). The 848 new companies had a subscribed…

- Cea de-a treia generație Volkswagen Touareg a fost dezvaluita, iar publicul poate vedea mașina, in premiera, concomitent, la Salonul Auto de la Beijing și la Salonul Internațional Auto de la București (SIAB), aceasta fiind una dintre marile premiere ale evenimentului din Romania. Mașina va fi incepe…

- Sezonul 2018 al Formulei 1 incepe duminica la Melbourne cu o serie de schimbari de regulament, iar Mercedes, Ferrari și Red Bull sunt principalele favorite la victorii in cursele care in acest an nu sunt transmise de niciun post TV din Romania.

- EIT Forum Auto, reprezentantul oficial și unic importator Volvo pe piața autohtona a anunțat ca, incepand cu februarie 2018, Ionuț Lupu preia funcția de director executive al companiei. Anterior, Ionuț Lupu a fost General Manager al diviziei comerciale a reprezentanței Honda.

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) și-a propus sa inregistreze toate terenurile agricole pentru care se acorda subvenții europene pana-n anul 2020, a declarat directorul Agenției, Radu Codruț Ștefanescu, pentru Capital. Astfel, din totalul de 3.181 UAT-uri din Romania,…

- Paul Carty, membru in boardul BIPAR, federația europeana a intermediarilor din asigurari, a anuntat ca, de acum, costurile implementarii Directivei IDD, privind protecția consumatorilor de produse financiare, vor fi suportate, in final, de catre clienți. Legea care va transpune directiva in Romania…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Expoziția auto de la Geneva (GIMS) a luat sfarșit in weekend-ul trecut. Pe langa cateva zeci de mașini de serie care vor ajunge pe șosele chiar in acest an, evenimentul a scos la iveala și concepte impresionante ale caror caracteristici par mai degraba sa aparțina unor roboți cu patru sau mai multe…

- Andrei Goaga la Salonul Auto de la Geneva (foto: blog.audi.de) Regizorul roman Andrei Goaga este caștigatorul concursului de film #RevealTheA6. Echipa din Romania coordonata de acesta a reușit sa caștige, pe 9 martie a.c., competiția care a desemnat clipul de prezentare a noului model Audi A6 sedan,…

- Ne invadeaza gunoaiele. Clujul și le-a dus la Oradea, Valcea, la București In trei ani nu vom mai avea unde sa ne depozitam gunoaiele. Capacitatea de depozitare a Romaniei este de 18 milioane de tone, iar jucatorii din industrie sunt amenintati de proiectul privind regimul deseurilor, avertizeaza Coalitia…

- Fernando Alonso a vrut sa se retraga la finalul sezonului trecut din cauza rezultatelor slabe. Fostul campion mondial de Formula 1, pilotul spaniol Fernando Alonso, spune ca sezonul trecut a vrut sa-si incheie cariera sportiva dupa evolutia slaba cu echipa McLaren insa a renuntat la idee considerand…

- Noul Volkswagen Touareg - a treia generatie - a fost confirmat pentru editia 2018 a Salonului International Auto de la Bucuresti (SIAB), aceasta fiind prima premiera importanta anuntata pentru evenimentul care se tine la Romexpo in perioada 23 Martie-1 Aprilie. Masina va fi dezvaluita simultan la Salonul…

- Pana in 2022 numarul ultrabogatilor, cu averi mai mari de 50 de milioane de dolari, va ajunge in Romania la 360 (crestere de 50%), iar numarul celor cu averi de peste 5 milioane de dolari va creste la 5.630 (51%), arata compania, care a lansat a 12-a editie a The Wealth Report, studiu asupra averilor…

- O adevarata bomba ar putea avea loc printre soferii din Romania. Un anumit tip de autovehicule ar putea sa fie interzise in tara noastra. Un asemenea caz a avut loc si in Polonia, acolo unde un set de reguli si restrictii au fost luate in acest sens. Mii de soferi ar putea fi afectati de aceasta…

- Publicatia Turceasca Dunya va lansa un supliment despre relatiile economice dintre Romania si Turcia, ce va fi distribuit din luna aprilie, anunta portalul romanesc de comert exterior. ''Publicatia turceasca Dunya, cu orientare preponderent economica si cu o distributie de 50.000 exemplare/zi,…

- Simona Gherghe are, așa cum se aștepta toata lumea, unul dintre cele mai mari salarii din showbiz. Vedeta Antena 1 este urmarita de milioane de telespectatori, iar prestația ei pe sticla face toți banii.

- Un proiect de lege semnat de 165 de deputati si senatori PSD, ajuns saptamana trecuta la Senat pentru dezbatere, isi propune sa usureze accesul tinerilor la piata funciara si sa reduca achizitiile de terenuri agricole cu scop speculativ. Initiativa este motivata de faptul ca legea 17/2014, care permite…

- Ford a anuntat astazi la Geneva debutul public european al modelelor Ford Mustang Bullitt - programat pentru productia in versiunea pentru Europa in luna iunie, Ford Edge - cel mai avansat SUV creat vreodata de Ford, si KA+ Active, primul crossover inspirat de lumea SUV-urilor care-si face loc in familia…

- Achiziția unei mașini second-hand in Romania seamana cu jocul la loz in plic. Poți sa caștigi sau poți sa pierzi. Lucrul acesta are toate șansele sa se schimbe. Un nou serviciu care are ca obiect o informare rapida, corecta și transparenta a cumparatorilor de autovehicule la mana a doua va fi pus la…

- In noua ierarhie, romanca are un avans de 440 de puncte fata de Woznaicki. Halep incepe astfel a 17-a saptamana pe locul I WTA, 16 fiind consecutive din 9 octombrie 2017, scrie News.ro. Halep parasise locul I WTA, la 29 ianuarie, dupa ce a pierdut finala Australian Open, in fata Carolinei Wozniacki.…

- Se numește Ferrari 488 Pista și este una dintre vedetele ce vor fi la Salonul auto de la Geneva 2018. Producatorii au ținut sub cheie detaliile de noua bijuterie pe patru roți, însa câteva imagini au fost scapate pe internet, potrivit Ansa.it.

- Ferrari a anunțat prezentarea in cadrul Salonului Auto de la Geneva a noului model 488 Pista. Sportiva italiana are un motor V8 de 3.9 litri ce dezvolta 720 de cai putere și ajunge de la 0 la 100 km/h in circa 2.8 secunde.

- In 2017 strainii au scos 1 mld. euro din Romania, ceea ce in termeni procentuali inseamna o scadere de 28% fata de 2016. Tendinta de evaporare s-a accentuat in ultima luna din 2017, cand au iesit din depozite peste 440 mil. euro. Iesirea masiva pe final de an s-a vazut in evolutia cursului care a depasit…

- Cel mai mare producator de vata minerala bazaltica din lume a decis sa isi construiasca prima fabrica din Romania, dupa 20 de ani in care a subventionat costurile de transport, doar pentru a-si vinde produsele aici. Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro: O MARE companie straina isi face o FABRICA…

- Rețelele medicale private se extind in Transilvania Compania de servicii medicale private MedLife, deținuta de familia Marcu, a demarat o serie de investitii in extinderea capacitatii operationale a patru spitale din portofoliu, doua din Bucuresti si alte doua din Brasov si din Cluj, cu finalizare in…

- Proiectul de lege conceput de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), consultat de Capital, porneste de la ideea ca in mai multe tari europene, cum ar fi Franta, societatile de asigurari mutuale reprezinta, ca numar, peste 70% din totalul firmelor care activeaza in domeniu. Antreprenori sau…

- Mihaela Iorga Moraru, unul dintre cei mai apreciați procurori ai DNA pana la momentul razboiului public cu Laura Kovesi, șefa DNA, a confirmat dezvaluirile facute de jurnalistul Dan Andronic in Evenimentul Zilei.

- Firma de aparare și securitate SAAB a deschis un birou in țara noastra, iar compania se afla in discuții avansate cu Ministerul Apararii, a declarat pentru Capital, Razvan Antoni, country manager SAAB Romania.

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a vorbit, in a 12-a intalnire de afaceri cu guvernul, despre importanța infrastructurii in dezvoltarea economiei unei țari europene, afirmand ca iși dorește sa fie construit și al treilea pod peste Dunare, dar ca proiectul este intarziat de schimbarile politice din Romania,…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Jurnalul va ofera, joi, 1 februarie, rezultatele celei mai ample cercetari menite sa descopere cum se raporteaza romanii la ei inșiși, ca națiune și ca indivizi, la 100 de ani de la Marea Unire....

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 Hidroelectrica a obtinut un succes important in fata unei instante arbitrale internationale, dupa ce a castigat in fata instantelor romanesti toate litigiile generate de denuntarea de catre administratorul judiciar Euro Insol a contractelor de furnizare energie electrica…

- Șapte orașe din Romania care dau lecții Clujului. Topul eficienței urbane FOTO Organizația UrbanizeHub a realizat topul celor mai performante administrații și orașe din Romania, care au realizat cele mai multe investiții cu fonduri europene și de stat. Aceasta a lansat un îndrumar pentru…

- Trinitas TV lanseaza vineri, 26 ianuarie, de la ora 18.00, filmul documentar 'Dinu Lipatti, muzica si geniu', la sediul ICR din Bucuresti, Aleea Alexandru, nr. 38, sector 1. In cadrul evenimentului va avea loc si anuntarea oficiala a parteneriatului dintre Trinitas TV si Institutul Cultural Roman. Filmul…

- Patru investitori romani și un italian au lansat GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc pentru start-up-uri inovatoare din Romania. GapMinder are un buget initial de 26 milioane de euro și „este primul fond de capital de risc creat ca urmare a selectiei derulate de Fondul European de Investitii”,…

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Ioan Bolovan, prorector al Universitatii ,,Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, va conferentia la Sebes, despre dimensiunea mioritica a Marii Uniri. In cadrul acestei manifestari…

- Patru motociclete Honda dezmembrate, cautate de autoritatile din Italia, au fost gasite de catre politistii de frontiera din Petea, judetul Satu Mare, in compartimentul de marfa al unui microbuz, printre bagajele unor cetateni ucraineni care intentionau sa intre in Romania.

- La sfarsitul lunii decembrie 2017 erau active la nivel national 1.693.006 asigurari obligatorii de locuinte (polite PAD), conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID Romania), societatea privata care administreaza sistemul de asigurare obligatorie a locuintelor.…

- Cu proprietarii Vitantis Shopping Center, de langa targul de masini din cartierul bucurestean Vitan, dornici sa schimbe destinatia centrului comercial din lipsa performantelor, revista Capital va prezinta parcursul celorlalte malluri din Romania care au avut o soarta similara. O parte dintre ele au…

- Top 300 Capital este una dintre publicatiile de referinta de pe piata media din Romania, cu o traditie indelungata. Din 2002 si pana in prezent, Top 300 Capital a celebrat an de an antreprenoriatul si a adus in atentia opiniei publice povestile celor mai de succes oameni de afaceri romani.