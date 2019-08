Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Maccabi Tel-Aviv se vor intalni miercuri, de la ora 21:00, in prima manșa a turului doi preliminar al Ligii Campionilor. Campioana Romaniei pare sa iși fi reintrat in ritm, dupa un start ratat de sezon. Ardelenii vin dupa primele doua victorii ale stagiunii, 3-1 cu Astana și 4-1 cu Clinceni.…

- Campioana României a debutat cu o înfrângere în preliminariile Ligii Campionilor! În Kazahstan, CFR Cluj a pierdut cu 1-0 meciul cu FC Astana. Ardelenii nu s-au adaptat pe terenul sintetic și au fost dominați.

- Dinamo a facut parte din prima urna valorica. Prima clasata in fiecare grupa va juca baraj pentru calificare in faza optimilor de finala ale competitiei, la fel ca in sezonul trecut. Meciurile vor incepe intre 11-15 septembrie, ultima etapa fiind programata intre 26 februarie – 1 martie 2020.…

- Campioana Romaniei, SCM Rm. Valcea va intra in prima urna valorica la tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, care va avea loc joi, 27 iunie, de la ora 19:00. Echipa pregatita de Florentin Pera va evita astfel cele mai puternice trei echipe: campioana și vicecampioana Europei,…

- Campioana Romaniei, SCM Rm. Valcea va intra in prima urna valorica la tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, care va avea loc joi, 27 iunie, de la ora 19:00. Echipa pregatita de Florentin Pera va evita astfel cele mai puternice trei echipe: campioana și vicecampioana Europei,…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti, care a terminat Campionatul National pe locul al doilea, a fost acceptata in Liga Campionilor, editia 2019/2020, in faza grupelor, pe baza unui wild card, informeaza EHF. In faza grupelor va evolua si campioana Romaniei, SCM Ramnicu Valcea.

- CFR Cluj a obținut al doilea titlu consecutiv in Liga 1, dar fanii nu au așteptari mari pentru parcursul european al campioanei. CFR Cluj va debuta in turul I al preliminariilor Ligii Campionilor, pe 9 sau 19 iulie. Eliminarea rușinoasa suferita sezonul precedent in fața luxemburghezilor de la Dudelange…

- Brazilianul Ronaldinho crede ca Harry Kane (25 de ani), varful lui Tottenham, poate juca titular la orice echipa din lume. Harry Kane este unul dintre cei mai curtați fotbaliști ai planetei in acest moment. Englezul, calificat cu Tottenham in finala Ligii Campionilor, l-a cucerit pe Ronaldinho. „Harry…