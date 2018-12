Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul ~tefan este sErbEtorit, in fiecare an, in a treia zi de CrEciun. Sfantul ~tefan este unul dintre cei mai mari Sfinti ai crextinEtEtii, acesta fiind prEznuit, in fiecare an, pe data de 27 decembrie.

- Pe 27 decembrie, in cea de-a treia zi de Craciun, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim. Traditia spune ca, in aceasta zi, rugaciunile aduse in fata icoanei Sfantului fac minuni…

- Iata ce nu trebuie sa faci in a treia zi de Craciun: NU FACE EXCURSII LA MUNTE Aventurile montane nu sunt recomandate in ziua Sfantului Stefan. Se spune ca sfantul ne protejeaza in aceste zile, insa nu este de acord cu calatoriile hai-hui deoarece acestea sunt considerate o sfidare…

- Sarbatoarea Craciunului înseamna, la nivel mai general, timp petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, însa exista unele obiceiuri care variaza în functie de tara si de istoria fiecarui popor. Lingvistii nu s-au pus de acord cu privire la originea cuvântului…

- Zi mare pentru romani, pe 20 decembrie. In fiecare an, in aceasta zi, se sarbatoreste Ignatul. Ignatul 2018 este ziua in care oamenii taie porcii pentru Craciun. Una dintre traditii spune ca toata familia trebuie sa ia parte la sacrificarea animalului.

- Terra Santa News – 28/09/2018 In aceasta informare: „rolul istoric” al Arhanghelilor Mihail, Raphael și Gabriel; marele flux al pelerinilor (din septembrie) in Țara Sfanta; a treia reuniune a Comitetului științific al Muzeului „Terra Sancta” din Ierusalim; descoperirea orașului Acre, pe care l-a vizitat…