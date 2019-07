Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii intra sambata, 22 iunie, in postul Sfintilor Petru si Pavel, care dureaza pana pe 29 iunie. Cele 7 zile de interdictii de anul acesta sunt cunoscute in popor si sub denumirea de Postul Sanpetrului.

- Peste 2.000 de credincioși ortodocși au participat, duminica, la o procesiune de Rusalii prin centrul municipiului Cluj-Napoca in cadrul careia s-au rugat pentru roadele campului, transmite MEDIAFAX.Credincioșii au asistat, duminica, incepand cu ora 17.00 la Vecernia plecarii genunchilor oficiata…

- Cu o zi inainte de sarbatoarea Pogorariii Sfantului Duh, crestinii praznuiesc Mosii de vara. In acest an, pe 15 iunie, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe pentru pomenirea tuturor celor trecuti la viata vesnica - rude si prieteni. Credinciosii impart sarmale si fructe de sezon si se feresc…

- Credinciosii praznuiesc, la 40 de zile de la Paste, ridicarea la ceruri a Mantuitorului Iisus Hristos de pe Muntele Maslinilor. In acest an, pe 6 iunie, este ziua in care crestinii se saluta unul pe celalalt cu „Hristos s-a inaltat!“ si „Adevarat S-a inaltat!“. In credinta populara, aceasta sarbatoare…

- Sfintii Imparati Constantin si Elena, sarbatoriti in fiecare an pe 21 mai, sunt cunoscuti drept cei care au dat libertate crestinismului, au interzis jertfele sangeroase, iar duminica a fost stabilita zi de odihna in Imperiul Roman.

- A fost aglomerație astazi in bisericile din județul Gorj. Pentru ca astazi sunt sarbatoriți sfinții Imparați Constantin și Elena, inca de la primele ore ale dimineții, oamenii au venit in numar mare la lacașurile de cult ca sa asiste la slujbele religioase, sa se roage și sa aprinda lumanari. Bisericile…

- Paștele Morților pica, in fiecare an, la o saptamana dupa Invierea Domnului, in lunea dupa Duminica Tomei. Paștele Morților sau Paștele Blajinilor este sarbatorit anul acesta, luni, 6 mai 2019. Ce semnificație are sarbatoarea și tradiții și superstiții sa respecți. Paștele Morților vorbește despre tradiția…

- Ortodocsii sarbatoresc in fiecare an, in prima vineri dupa Pasti, Izvorul Tamaduirii, un praznic inchinat Maicii Domnului. Credinciosii vin in aceasta zi la biserica pentru a lua parte la slujba de sfintire a apei, cunoscuta si sub numele de Aghiasma Mica, ce poate fi bauta tot timpul anului, nu ca…