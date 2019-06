Stiri pe aceeasi tema

- In Lunea Rusaliilor, in ziua de dupa Duminca Pogorarii Sfantului Duh, Biserica Ortodoxa praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi. Insa, in calendarele romanesti, aceasta zi este trecuta ca sarbatoare a Sfintei Treimi. Se pare ca aceasta denumire a fost data sub influenta catolica.

- Cu o zi inainte de sarbatoarea Pogorariii Sfantului Duh, crestinii praznuiesc Mosii de vara. In acest an, pe 15 iunie, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe pentru pomenirea tuturor celor trecuti la viata vesnica - rude si prieteni. Credinciosii impart sarmale si fructe de sezon si se feresc…

- Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel este cunoscut in popor sub denumirea de Postul Sanpetrului si in acest an incepe in 22 iunie. Este un post ușor, spun preoții, insa incarcat de spiritualitate și de ajutor divin pentru cei care il țin. Credincioșii ii celebreaza pe cei doi sfinți in ziua de 29…

- O decizie care va schimba in bine planeta Pamant a fost luata zilele acestea de Consiliul Uniunii Europene. Hotararea de a interzice anumite produse de plastic este mai mult decat benefica pentru viitorul copiilor nostri.Noile norme privind articolele din plastic de unica folosinta vizeaza reducerea…

- A fost aglomerație astazi in bisericile din județul Gorj. Pentru ca astazi sunt sarbatoriți sfinții Imparați Constantin și Elena, inca de la primele ore ale dimineții, oamenii au venit in numar mare la lacașurile de cult ca sa asiste la slujbele religioase, sa se roage și sa aprinda lumanari. Bisericile…

- La 21 mai, Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe Sfintii Imparati Constantin si mama sa Elena, ca protectori ai credintei crestine, slaviti de crestinatate „intocmai cu Apostolii”. Constantin cel Mare s-a nascut in orasul Naissus (Nis, Serbia) in jurul anului 274 si a ramas cunoscut in istorie datorita…

- Chipul Crucii Tale pe cer vazandu l, si ca Pavel chemarea nu de la oameni luand, cel intre imparati Apostolul Tau, Doamne, imparateasca cetate in mainile Tale a pus o. Pe care pazeste o totdeauna in pace, pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni." tropar .Istoria crestinismului…

- In Saptamana Mare, denumita si a Patimilor, ultima din Postul Pastelui, se fac slujbele bisericesti numite Denii, pentru pomenirea ultimelor zile ale lui Hristos pe Pamant. Conform TVR, Pentru a avea parte de sanatate si prosperitate tot anul, romanii respecta obiceiuri si traditii transmise din stramosi.